Greifswald

Eigenartig, befremdlich, seltsam und sonderbar verliefen die letzten Monate für uns alle – insbesondere auch für die Jugend. So ganz anders verläuft auch der Schulabschluss für die diesjährigen Abiturienten und Abiturientinnen. Das Thema für das alljährliche Kunstprojekt des Abschlussjahrganges des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums sollte diese schwierige Zeit durchaus widerspiegeln und war schnell gefunden – „merkwürdig“.

„Es geht darum, sich selbst künstlerisch zu betätigen oder sich dabei auch an anderen zu orientieren“, sagt Abiturientin Helene Lehrkamp. Lehrerin Gisa Massow hatte für die 29 Schüler und Schülerinnen ihres Kunstkurses die Corona-Initiative des Getty Museums vor Augen, das während des Lockdowns dazu aufrief, berühmte Kunstwerke nachzustellen. „Sie sollten aber auch durchaus eigene Wege gehen können“, erklärt die Kunstlehrerin.

Seit November hatten sie Zeit, sich mit dem Thema und dessen Umsetzung zu beschäftigen. Herausgekommen sind Malereien, Fotografien, Videos oder eben auch Plakate eines abgewandelten bekannten Kunstwerkes.

Abiturienten und Abiturientinnen als Gegenstände

„Traurig ist, dass nun keine Ausstellung erfolgen kann, sondern wir nur über die Webseite präsentieren können“, bedauert Lea Putzar. „Dafür stellen wir uns dort auch selbst als Gegenstände vor“, verrät die Schülerin. Warum die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen also Ähnlichkeiten zu einem Pinsel, Schokolade oder einem Karton sehen, erklären sie dort ebenfalls.

So bedauerlich es für alle Beteiligten ist, auf eine Ausstellungseröffnung im Beisein der Eltern oder Freunde verzichten zu müssen, so findet die Lehrerin doch auch einen positiven Punkt in dieser Situation. „Wir haben nun vor, auch in Zukunft die Ausstellungen parallel online zu begleiten. Denn auch in den vergangenen Jahren sind so viele tolle Arbeiten entstanden, die auf der Webseite archiviert werden können“, sagt Gisa Massow.

Publikumsliebling per Mail bestimmen

Und doch bleibt die Präsentation online recht einseitig. „Die Website sieht gut aus, ist aber nur unsere zweite Wahl. Wir hätten uns gewünscht, ausstellen zu können“, bekennt Anouk Niemand. „Es ist schade, dass die Interaktion mit den Besuchern fehlt. Der Austausch ist es ja, was Kunst ausmacht“, meint Helene Lehrkamp. „Dafür kann man interagieren, indem man abstimmen kann, um einen Publikumsliebling zu bestimmen“, berichtet Lea Putzar. Per Mail sendet man seinen Vorschlag dann direkt an die Lehrerin.

„Wir alle mögen Kunst sehr gern. Und dies ist ein größeres Projekt. Diese Abschlussarbeit zeigt unseren Prozess vom Anfang bis zum Ende“, so Lea Putzar. Sechs Unterrichtsstunden Kunst haben die Kursteilnehmer wöchentlich auf dem Plan stehen. „Unsere Schüler und Schülerinnen sind stolz auf die eigene Arbeit, bei der sie auch mal andere Sachen ausprobieren konnten“, sagt Lehrerin Gisa Massow.

Pläne für die Zukunft haben die jungen Leute, die in den kommenden Wochen ihren Abschluss machen, auch reichlich. Vom Kunstkurs inspiriert, stehen unter anderem Design, das Grundschullehramt mit der Richtung Kunst oder auch Architektur bei den Studiumswünschen auf der Liste.

Ihre Kunstausstellung steht unter merkwuerdig.jimdosite.com noch bis in den Sommer offen.

Von Wenke Büssow-Krämer