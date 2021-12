Greifswald

Ohne geht kaum etwas: Wer ins Restaurant oder ins Fitnessstudio will, braucht wegen der 2G-plus-Regeln einen Corona-Schnelltest. In ganz Greifswald haben in den vergangenen Wochen Testzentren neu oder wieder eröffnet, von der Innenstadt bis an den Rand.

OZ war vor Ort und hat geprüft: Wie schnell klappt der spontane Besuch ohne Termin und wie gründlich wird in den Zentren gearbeitet?

Beim größten Anbieter mit drei Standorten läuft der Test im Burger King des Greifswalders Gregor Wagner an der Koitenhäger Landstraße, in der Innenstadt und im Möwencenter gleich ab: Auf einem Klemmbrett trage ich meine persönlichen Daten ein und als ich meinen Personalausweis nicht zeige, werde ich an allen drei Standorten danach gefragt.

Testergebnis per E-Mail: nicht bei allen

Abstrich in der Nase oder im Rachen – das kann ich mir aussuchen. Die Mitarbeiter streichen Nasen- oder Mundhöhle etwa fünf Sekunden ab, quetschen das Stäbchen in einem Röhrchen aus und tröpfeln die Lösung in die Testkassette. Wie in allen anderen Testzentren tragen die Mitarbeiter Masken, Schutzanzug und Handschuhe. Das Ergebnis bekomme ich jeweils nach zehn Minuten ausgedruckt in die Hand – auf Wunsch geht es auch per E-Mail.

Bei knapp über null Grad freue ich mich, als die Mitarbeiterin beim IMD-Labor in der Vitus-Bering-Straße durch ein offenes Fenster den Abstrich in der Nase macht, noch bevor ich den Zettel ausfülle. Vier Sekunden dauert das.

Einen Ausweis muss ich nicht zeigen, wäre theoretisch mit falschem Namen durchgekommen. Der Ausweis sollte immer kontrolliert werden, sagt Anna Freese, beim IMD-Labor für das Marketing zuständig. „Wir werden unsere Mitarbeiter dahingehend noch einmal schulen.“ Das Testergebnis gibt es hier nur analog, ich habe meins nach 15 Minuten.

Gratis Tee beim Zentrum im Industriegebiet

Beim Testzentrum des Sportclubs An den Bäckerwiesen 5 darf ich in den warmen Container. Nach einer Minute im Freien, wo ich mir ein Klemmbrett nehme, werde ich reingebeten und trage meinen Namen handschriftlich auf einem Zettel ein.

Die erste Frage lautet nicht, ob ich einen Rachen- oder Nasenabstrich machen will, sondern ob ich einen Tee möchte? Ja, gerne! Ich entscheide mich für Pfefferminze und einen Rachenabstrich. Der Mitarbeiter dreht das Stäbchen und zählt laut mit: „Vier, fünf . . .“ Nach weiteren zehn Minuten Warten mit meinem Tee halte ich meine Bescheinigung in der Hand.

Dass ich nicht nach einem Ausweis gefragt werde wie an diesem Tag – das sollte nicht passieren, sagt Christian Welzel, der die Teststation betreibt. „Es hat sich dabei um einen neuen Mitarbeiter gehandelt und war ein Einzelfall. Wir ärgern uns darüber, weil wir mit hohen Standards arbeiten und haben das bereits mit dem Mitarbeiter ausgewertet“, sagt Welzel, als ihn die OZ nach der fehlenden Ausweiskontrolle fragt. Er betont, dass sonst bei jedem Test der Personalausweis kontrolliert werde. Auch ein Aufsteller vor dem Container weist darauf hin.

Gefühl wie beim Arzt

Wie beim Arzt fühle ich mich in der Teststation der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG in der Hertzstaße 20 a. Eine Frau sitzt auf einem Stuhl und hustet, im Hintergrund läuft Musik. In dem Wartezimmer ist ausreichend Platz zwischen den Sitzplätzen.

Ich ziehe eine Nummer, fülle einen Zettel aus, muss keinen Ausweis zeigen. Im nächsten Raum wird mir der Rachen für fünf Sekunden abgestrichen. Ich muss mir ein leichtes Würgen verkneifen, so gründlich geht die Mitarbeiterin vor. Ich warte im Auto und bekomme mein Ergebnis nach zehn Minuten.

Eric Guse, Betriebsleiter des Pflegedienstes Sophi und für die Organisation der Teststation zuständig, sagt, dass der Fehler mit dem Ausweis bedauernswert sei und nicht passieren sollte. Das Testzentrum hat am Dienstag wieder eröffnet und es seien neue Mitarbeiter im Einsatz. „Mit einer nochmaligen Unterweisung sollte das behoben sein.“

Schneller Test zur Feierabendzeit

Der Mitarbeiter im Testzentrum von Prof. Dr. Alexander Riad beim MMZ-Möbelzentrum Am Koppelberg fragt mich direkt nach meinem Ausweis, trägt die Daten in einen Computer ein. Ich gebe eine E-Mail an und werde gefragt, ob ich die Corona-Warn-App nutzen will. Ja, will ich, weil ich so direkt wieder ins Auto steigen kann.

Es geht schnell: Abstrich in beiden Nasenlöchern für je drei Sekunden und ich kann los. Hier wird nur in der Nase getestet. Nachteil: Hier wird durchs offene Fenster gearbeitet und bei einer Schlange müsste ich in der Kälte stehen.

Im Abstrichzentrum der Unimedizin in der Alten Mensa muss ich einen Ausweis vorzeigen, dann aber selbst einen Zettel ausfüllen. Hinter mir warten etwa fünf Leute vor jedem der zwei Eingänge auf ihren Schnelltest ohne Termin. Ein Mitarbeiter sortiert die Schlangen neu, wenn sich zu viele an einer Tür anstellen. Nach fünf Minuten war ich zur Feierabendzeit im Gebäude.

Das Ergebnis bekomme ich auf Wunsch direkt in die Corona-Warn-App geladen. Die Mitarbeiterin scannt einen Strichcode an einem Teststäbchen, mit dem sie mich durch einen Gang schickt. Der Mitarbeiter weist mich auf einen Stuhl, kündigt an – wahrheitsgemäß –, dass es etwas unangenehm wird und dreht das Stäbchen tief in der Nase. Immerhin konnte ich mir die Seite aussuchen. Nach etwa zehn Minuten bin ich wieder auf der Straße.

Experte aus Greifswald: Vorgaben einhalten

Ich wundere mich, dass bei manchen Testzentren Nasen- oder Rachenabstrich möglich sind und bei anderen nur der Nasenabstrich. Das könne an unterschiedlichen Vorgaben der Testhersteller liegen, sagt Prof. Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Unimedizin Greifswald.

Wichtig sei, dass die Zeitvorgaben genau eingehalten werden und genügend Material entnommen werde. „Nach unserem Kenntnisstand hat ein tiefer Rachen- und/oder Nasenabstrich eine bessere Aussagekraft als ein Abstrich im vorderen Nasenbereich“, sagt Hübner. Wichtig sei, dass diese Abstriche nur von medizinischem oder speziell geschultem Personal gemacht werden. Sowohl kürzere als auch längere Testzeiten könnten zu falschen Ergebnissen führen.

Alle von OZ besuchten Zentren arbeiten schnell und erklären das Vorgehen verständlich. An allen Standorten gibt es das Ergebnis in wenigen Minuten. Selbst der kurzfristige Abstrich für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist mit mehreren Standorten in der Innenstadt nun schnell zu haben.

Von Christopher Gottschalk