Das 50-Cent-Stück fällt in den Schlitz, die Tür zur Toilette am Mühlentor öffnet sich. Nicole Sammert lugt in die Kabine „Ja, es ist sauber“, stellt sie fest und verschwindet schnell im Pavillon. Sie macht gemeinsam mit ihrer Familie aus Bad Driburg ( Nordrhein-Westfalen) Urlaub auf Usedom und ist zu einem Tagesausflug in Greifswald eingetroffen. Mit der Suche nach einem stillen Örtchen ist sie nicht allein. „Die Frage nach der nächsten Toilette ist wohl die am häufigsten gestellte Frage in der Stadtinformation“, beschreibt Stadtmarketingchef Maik Wittenbecher

„Es sind derzeit viele Tagestouristen in Greifswald. Das ist gut, wir haben die Anzahl der täglichen Stadtführungen erhöhen können. Das offenbart aber auch einige Probleme in der Infrastruktur der Stadt.“ Dazu gehört nach Ansicht Wittenbechers auch das Thema Toiletten. Während es rund um den Markt zahlreiche Möglichkeiten gibt – sowohl das futuristischen Klohäuschen am Mühlentor als auch die Toilette im Rathaus und die Toilette in der Tiefgarage stehen zur Nutzung bereit – sieht es zum Beispiel in Eldena oder Wieck noch düster aus.

Das wohl schickste WC der Stadt am Mühlentor. Quelle: Petra Hase

Pinkeln für den guten Zweck

Die Stadt kann nicht an jeder Ecke eine Toilette aufstellen, räumt Wittenbecher ein. „Aber es gibt noch ein sympathisches Angebot, welches das Problem zumindest etwas entschärfen kann.“ Gastronomen, Hotels und andere Einrichtungen sollen ihre WCs für Besucher öffnen und so das oft entwürdigende Prozedere für den Bittsteller, „Dürfte ich wohl mal Ihre Toilette benutzen?“, überflüssig machen.

Die Idee war beim „Toilettengipfel“ mit Gastronomen und Verwaltung diskutiert worden und nimmt jetzt Gestalt an. „Ein kleines Symbol an der Tür soll auf das Angebot ‚WC for free‘ hinweisen“, sagt Wittenbecher. „Nach dem vergangenen Arbeitstreffen in größerem und kleineren Kreis sind wir schon ziemlich weit mit der Planung und können das Angebot inklusive Logo in den kommenden Monaten vorstellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Gastronomien und Hotels können mitmachen, aber keiner muss.“

Der Clou: Statt den üblichen 50 Cent für WC-Nutzung spendet der Toilettengänger das Geld für einen guten Zweck in eine Spendenbox. Pinkeln für den guten Zweck, sozusagen. „Wir wollen die entsprechende Aktion jedes Jahr neu bestimmen können, so dass wir flexibel bleiben“, so der Tourismuschef.

Öffentliche Toiletten in Greifswald Alle öffentlich zugänglichen Toiletten können über die Greifwald-App für Smartphones (erhältlich für Android und iPhone) abgerufen und angezeigt werden. Danach gibt es im Greifswalder Stadtgebiet insgesamt 31 öffentlich zugängliche Toilettenanlagen, wovon insgesamt vier Toilettenanlagen – die in diesem Januar eröffnete Toilette am Südbahnhof, die Toilette an der alten Mensa/ Mühlentor, die Toilette am „Schipp in“ in Wieck sowie die Toilette in der Tiefgarage am Markt – durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beziehungsweise städtische Gesellschaften bewirtschaftet werden. Weiterhin ist die Toilette im historischen Rathaus kostenfrei zugänglich.

Vorbild ist Spendenaktion in Wieck

Anett Sommerfeld von der Fischerhütte rief vor zwei Jahren eine ganz ähnliche Aktion ins Leben, zunächst auf die Gastronomie in Wieck begrenzt. Das Modell dient als Vorbild für das neue „WC 4 free“-Konzept. „Mittlerweile machen zehn Restaurants mit“, sagt sie. „Die Spenden, die wir anstelle des Toilettengeldes sammeln, gehen an das Kinderhospiz Leuchtturm e. V. Im Jahr 2019 konnten wir gemeinsam 1500 Euro überweisen, 2019 waren es sogar fast 3000 Euro.“ Und die Reaktionen seien durchweg positiv. „Die Gäste sind begeistert über diese Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Über die Spenden kommen wir auch ins Gespräch, ich habe viele Gäste besser kennengelernt.“

Kein höheres „WC-Gäste“-Aufkommen

Die Bedenken, die andere Gastronomen im Vorfeld geäußert hatten, kann sie nicht bestätigen. „Die Leute, die nur auf die Toilette wollen, rennen uns nicht die Bude ein“, sagt sie. „Es sind genau so viele wie vorher. Dadurch, dass wir keine öffentliche Toilette in Wieck haben, ist das nun mal so.“ Finanzielle Verluste habe man nicht. „Ehrlich gesagt. Man lässt die Menschen ja auch sonst aufs Klo, ohne dass sie dafür bezahlen müssen.“ Nach Ansicht von Sommerfeld könnte es das System ruhig in ganz Deutschland geben – allein schon wegen des Spendenzwecks, den sich die Wiecker ausgesucht haben. „Ich finde, die Arbeit des Kinderhospizes Leuchtturm so toll, ich würde mich freuen, wenn noch viel mehr Menschen dafür spenden würden.“

Auch der Gastronom Sotirios Dimitriou vom Gasthaus zur Fähre macht beim Spendensammeln mit. „Ich bin von Anfang an dabei und finde die Idee gut.“ Auch in Bad Driburg gibt es ein ähnliches Projekt. „‚WC ok‘ heißt das, glaube ich“, beschreibt Norbert Sammert. Seine Frau Nicole Sammert ergänzt: „Ich finde es völlig in Ordnung, für die WC-Nutzung zu zahlen. Wenn das dann noch für einen guten Zweck ist, um so besser.“

CDF-Tag 2024 stellt hohe Anforderungen an touristische Infrastruktur

Das Projekt könne aber nur helfen, das Problem zu lindern, nicht die generell notwendige Verbesserung der touristischen Infrastruktur ersetzen. „Insbesondere in Hinblick auf das Caspar-David-Friedrich-Jahr 2024 müssen wir einiges verbessern, auch was die Parkmöglichkeiten angeht.“

Zumindest hinsichtlich der Toiletten gibt es von der Stadt positive Signale. So soll nach Angaben der Verwaltung gemäß bisherigem Planungsstand eine öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz der Klosterruine errichtet werden, die Baumaßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2021/2022 erfolgen. „Weitere Toiletten sind im Museumshafen und in Wieck angedacht, aber noch nicht geplant“, teilte Pressesprecherin Andrea Reimann mit. „Die Radstation am Bahnhof wird ohne Toilette errichtet.“

Problematisch sind für die Stadt immer die Kosten, die anfallen. „Die Bewirtschaftung einer öffentlichen Toilette ist ein Minusgeschäft“, so Reimann. „Die Bewirtschaftung der Toilette am Mühlentor/Mensa beispielsweise kostet die Stadt jährlich ca. 14 000 Euro, die Einnahmen liegen hingegen bei ca. 4700 Euro.“

