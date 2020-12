Greifswald

Noch dürfen die Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen. Dennoch bleibt das erhoffte Weihnachtsgeschäft aber wohl aus. Seit 26 Jahren steht Sylvia Stresemann in dem Uhren- und Schmuckgeschäft im Elisen Park und weiß, wie der Kundenstrom im Advent hier üblicherweise aussieht. „Im Center ist auf jeden Fall weniger Kundschaft zu sehen“, sagt die 56-Jährige.

Da sie ihre Kunden kennt, kennt sie auch die Gründe für das Fernbleiben. „Die Kunden dürfen hier nicht essen und trinken. Es sind aber auch gerade viele ältere Herrschaften, die sich hier sonst hinsetzen und zwischendurch Pause machen“, meint die Inhaberin von Stresemann´s Uhren und Schmuck. Sie freut sich dennoch darüber, dass vor allem die Stammkunden dem Geschäft die Treue halten. „Die Kunden, die wir haben, kaufen dann zur Zeit mehr Gold. Gerade die Älteren sagen sich, dass Gold sein Wert behält“, meint Sylvia Stresemann.

Sylvia Stresemann kennt ihre Stammkunden nun schon seit Jahrzehnten. Sie glaubt, dass gerade die ältere Kundschaft häufige Einkaufsgänge meidet und anderen dazu die Weihnachtsatmosphäre fehlt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zum Shoppinggenuss fehlt der Gaumenschmaus

„Wir haben hier weniger Durchlauf. Aber die Leute, die kommen, wollen bewusst hier kaufen“, Elke Krämer, die die StreetOne-Filiale im Elisen Park leitet. Sie freut sich über die Kunden, die gezielt ihre Beratung im Geschäft suchen, statt auf den Online-Versand zu vertrauen. Dass sich bei den Menschen die Lust auf den weihnachtlichen Einkaufsbummel nicht so recht einstellen will, kann sie aber auch nachvollziehen. „Gerade beim Anprobieren der Sachen wird die Maske dann auch mal zu viel. Man kommt ins Schwitzen“, so Elke Krämer.

Während die älteren Kunden wohl aus Angst vor einer Ansteckung möglichst selten einen Einkaufsbummel unternehmen würden, sieht sie bei auch, dass anderen die gewohnte Atmosphäre fehlt. „Meist geht man nicht allein einkaufen, sondern nimmt eine Freundin oder den Partner mit und geht dann noch einen Kaffee trinken oder etwas essen. Das fällt nun weg“, erklärt die Filialleiterin. Das Verkaufspersonal beobachtet jedoch auch Reaktionen auf neueste Pandemie-Entwicklungen. „Wenn neue Nachrichten kommen, merkt man sofort einen Rückgang der Kundschaft“, so Krämer.

Mit neuen Corona-Botschaften bleiben die Kunden fern

Simone Hoppe bestätigt den Eindruck. „Jede neue Nachricht macht etwas mit den Leuten“, sagt die Händlerin, die seit 20 Jahren in der Adventszeit ihren Stand mit Weihnachtsschmuck im Center aufbaut. „Als wir wieder aufgebaut haben, haben die Kunden uns toll empfangen. Einige hatten wohl schon Angst, dass wir in diesem Jahr nicht kommen“, meint Simone Hoppe.

Auf das mundgeblasene Glas aus Lauscha und die von ihr selbstgezogenen Kerzen, wollen Stammkunden nicht verzichten. „Die ersten zwei Wochen liefen noch gut. Die Leute hatten wohl doch Angst, dass eine Schließung kommt. Jetzt ist es recht ruhig“, meint die Händlerin aus Dammerstorf.

Wenn am Samstag die Lasershow auf den Parkplatz des Elisen Park lockt, würden erfreulicherweise mehr Kunden in das Center strömen. „Daran merkt man, dass die Leute diese Weihnachtsatmosphäre wollen“, erklärt Sylvia Stresemann.

Elke und Beate Krämer im Modefachgeschäft StreetOne vertrauen auf die Kundinnen, denen eine persönliche Beratung wichtig ist. Doch vielen Käufern fehlt die Möglichkeit des gemütlichen Kaffeetrinkens zum lohnenden Einkaufserlebnis. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Textil-Händler als Verlierer?

„Die Geschäfte sind jetzt so leer, wie wir es aus dem Januar gewöhnt sind“, sagt Jana Bunk. Die Greifswalderin befürchtet, dass die Kunden sich an den Online-Einkauf gewöhnen. „Es ist definitiv kein Dezember-Geschäft. Die Restaurants haben zu, es gibt keinen Weihnachtsmarkt – das fehlt den Leuten. Dann kommen sie auch nicht in die Stadt“, meint die Verkäuferin. Dabei hätte sie immer den Eindruck gehabt, dass die Kunden sich durchaus rücksichtsvoll verhalten.

Jana Bunk fürchtet sich vor der erneuten Schließung aller Geschäfte. „Nochmal schaffen wir das nicht. Gerade der Textil-Einzelhandel ist davon besonders geprägt“, befürchtet sie. Während sich die Leute mit Technik für Daheim eindecken oder auch Sportprodukte für das Homefitness für sich entdecken, sieht sie die Textil-Geschäfte als die großen Verlierer an. „Im HomeOffice reicht die Jogginghose. Anzüge oder Schuhe mit hohen Absätzen wurden in diesem Jahr aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen kaum verkauft“, sagt Jana Bunk.

Besser eine gemeinsamer Shutdown für Gastronomie und Handel

Die Entscheidung der Politik, Restaurants im November zu schließen und den Einzelhandel offen zu lassen, sieht sie kritisch. „Es wäre vielleicht mehr geholfen gewesen, wenn im November alle in den kompletten Shutdown gegangen wären, um dann stattdessen gemeinsam das Dezember-Geschäft mitnehmen zu können“, so die Textil-Verkäuferin.

„Es sind treue Stammkunden, die uns die Stange halten und denen wir nur danken können“, sagt Heike Leiendecker. Doch der fehlende Weihnachtsmarkt hält Kunden fern. „Die Innenstadt ist ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Geben und Nehmen mit der Gastronomie. Die Leute, die einen Einkaufsbummel machen, wollen auch einen Kaffee trinken gehen“, weiß die Inhaberin des Wohnen & Schenken. In ihrem Geschäft hat sie jedoch bemerkt, dass die Kunden sich durchaus Gedanken über eine baldige erneute Schließung der Geschäfte gemacht haben. „Es ist diesmal alles etwas früher als normal. Was sonst heute gefragt wäre, haben wir schon 14 Tage vorher verkauft. Als wenn die Kunden es geahnt hätten“, berichtet die Geschäftsfrau, die gedanklich bereits auf den erneuten Lockdown eingestellt hatte. „Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht hätte treffen wollen. Aber ich bin ein unverbesserlicher Optimist und hoffe auf das neue Jahr.“

Händler Frank Embach sah dem Weihnachtsgeschäft anfangs noch entspannt entgegen. „Der Dezember hat ganz gut angefangen. Wir brauchen aber den ganzen Monat und können nicht vor Weihnachten stehen bleiben“, sagt der Unternehmer. Den nun erneut verhängten Lockdown sieht er als Katastrophe für die Greifswalder Händler und die gesamte Region. „Dann werden wohl viele ins Gras beißen“, befürchtet der Vorsitzende des Vereins Greifswalder Innenstadt. „Da kann man auch über das Internet nicht dementsprechend reagieren. Die bisherigen Portale sind da nicht hilfreich“, macht er darauf aufmerksam, dass nicht alle Geschäfte ihre Waren in dem Umfang online an die Kundschaft bringen können und stattdessen wohl lediglich die großen Internethändler ihren Vorteil aus der Situation ziehen können.

