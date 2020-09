Greifswald

Die Stadt trägt den Titel „Fairtradetown“, Produktmessen mit regionalen Anbietern locken Hunderte Besucher und für Klimaschutzprojekte erhält Greifswald Preise. Doch abseits davon: Wie nachhaltig können Kunden in der Innenstadt einkaufen? Recycling statt Neuware, Textilien aus grüner Produktion oder Papier- statt Plastiktüten: Die Händler stellen sich auf die ökologische Wende ein.

„Noch sind das alles Nischenprodukte, aber kleine Schritte helfen auch. Viele Firmen verstehen zunehmend, dass Nachhaltigkeit auch ein zusätzliches Verkaufsargument sein kann“, sagt Heike Leiendecker, Inhaberin des Geschäfts „Wohnen und Schenken“ in der Brüggstraße.

Verzicht auf Plastiktüten

Im Angebot hat sie beispielsweise Einkaufskörbe aus recyceltem PET, die in Vietnam zu Taschen und Körben geflochten werden. Der Recyclinganteil betrage 70 Prozent und der Hersteller garantiere faire Löhne und den Verzicht auf Kinderarbeit.

„Ich versuche, bei mir im Geschäft, so weit es möglich, ist, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten“, sagt Leiendecker. Sie biete ihren Kunden zudem Kissenhüllen, für deren Produktion nur ein Liter Wasser verbraucht werde. Normalerweise brauche es für ein Kilogramm Garn die 150-fache Menge. Garn aus Verschnitten der T-Shirt-Industrie seine Grundlage für Platzsets und Plaids, die Leiendecker aus Schweden bezieht.

Ein „grünes Regal“ für Bürobedarf

Das „Papierhaus Hartmann“ reagiert auf den Trend zum nachhaltigen Shoppen mit einem „grünen Regal“. Notizblöcke aus recyceltem Papier, Stifthalter aus Bürsten, Solarlampen oder Schulranzen aus recyceltem PET – die Vorboten eines ökologischen Wandels im Einzelhandel? „Für mich geht der Trend in den vergangenen Jahren stark in die Richtung“, sagt Geschäftsführer Martin Fock. Produkte aus Plastik im Billigsegment wolle er möglichst nicht mehr verkaufen, weil es nachhaltige Alternativen gebe.

Die Angebote seiner Einkaufsgenossenschaft wachsen im nachhaltigen Segment stetig, so dass Fock seinen Laden mit mehr Ökoprodukten ausstattet. „Vom gesamten Absatz machen Artikel, die ökologisch oder nachhaltig produziert sind, mittlerweile rund ein Drittel aus.“ Zertifikationen wie der Blaue Engel oder das Forest Stewardship Council FSC weisen sie aus. „Wenn der Absatz steigt, dann bauen wir in diesem Bereich natürlich weiter unser Sortiment aus“, so Martin Fock.

Schneller Wandel unwahrscheinlich

Dass ein Wechsel von regulärer Ware hin zu nachhaltig produzierten Textilien nicht von einem auf den anderen Tag möglich ist, bestätigt Martina Schulz, Inhaberin des Kinderbekleidungsgeschäfts „ Papatya“ im Schuhhagen. Die Nachfragen der Kunden nach Ware aus biologischer oder nachhaltiger Produktion nähme sie nur vereinzelt wahr. Entscheidend sei die Qualität und ob das Kleidungsstück gefalle.

„Ich unterstütze aber das Anliegen der Nachhaltigkeit“; sagt Schulz. Seit der Eröffnung ihres Ladens vor elf Jahren setze sie auf Tüten aus Papier, um Plastik zu ersetzen. „Und wenn ich eine Marke im Sortiment austausche, dann schaue ich bewusst nach nachhaltigen Marken.“ Auf den Messen der Branche nehme das Thema immer mehr Raum ein, sagt sie.

Laut Zahlen des Branchenverbandes „Forum Fairer Handel“ gaben die Deutschen im Jahr 2019 insgesamt 1,85 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte aus. Doch heruntergerechnet auf den Pro-Kopf-Verbrauch macht das gerade 22 Euro pro Verbraucher aus. Kaffee, das beliebteste faire Produkt, habe einen Marktanteil von 6,7 Prozent.

Vom 11. bis zum 25. September können Verbraucher mehr über das Thema erfahren. Dann beteiligen sich auch Greifswalder Akteure an der „Fairen Woche“, in der unter anderem Diskussionsveranstaltungen und Mitmachaktionen im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus stattfinden.

Vorreiter „Weltladen“ Greifswald sucht Mitarbeiter

Im ehrenamtlich organisierten „Weltladen“ stehen faire Produkte aus aller Welt in den Regalen (siehe Info-Kasten). Und tendenziell steige die Nachfrage nach Kaffee aus Anbaukollektiven und ohne Kinderarbeit geernteten Kakao, bestätigt Lisa Andresen, die zum Vorstand des Weltladenvereins gehört.

„Bei der Schokolade bekommen wir mittlerweile auch Produkte, bei denen die gesamte Wertschöpfungskette im Produktionsland bleibt“, weiß sie. Viele Stammkunden gehen im „Weltladen“ ein und aus, während neue Artikel wie in Handarbeit gefertigte Panamahüte aus Kolumbien auch neue Käufer locken. Das ist ganz im Interesse des Vereins. „Wir wollen mit unserer Werbung verstärkt junge Leute ansprechen und suchen auch Mitarbeiter für den Laden“, sagt Andresen.

Von Christopher Gottschalk