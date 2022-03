Greifswald

Das Greifswalder Forum Pitch-Lab geht in die nächste Runde: Am 30. März sprechen erneut drei Gastredner über ihre Gründungsidee, Erfahrungen beim Aufbau des Unternehmens oder einfach über ihren Weg dahin.

In jeweils 15-minütigen Redebeiträgen – auch Pitch genannt – liefern sie Einblicke in die Gründung und die Philosophie ihres Unternehmens oder Start-ups. Sie zeigen, welche Herausforderungen sie gemeistert haben, aber auch welche Probleme und Irrwege es gab. Nach jedem Beitrag gibt es einige Minuten Pause, in denen sich die Gäste untereinander vernetzen können.

Zukünftig Workshops zum Blumen- und Kranzbinden

Dieses Mal stammen alle drei Redner aus der Region. Als Erstes wird Leonie Korbach sprechen. Sie gründete die „Wilde Flora“ und ist Mitglied der Slowflower-Bewegung. Nur wenige Kilometer von Greifswald entfernt, baut sie nachhaltige Schnittblumen an, die sie regional vermarktet. Auf Hochzeiten, Festen und Veranstaltungen schmückt ihr Blumendesign die Szenerie. Zukünftig plant sie Workshops zum gemeinsamen Blumen- und Kranzbinden ein. Leonie Korbach gewann beim landesweiten Ideenwettbewerb „inspired 2021“ den Medien-Sonderpreis. Einen ersten Eindruck von ihrer Arbeit gibt es auf der Homepage: www.wilde-flora-slowflowers.de

Als zweite wird die Greifswalder Studentin Alicia Franke über ihre Gründungsidee sprechen. Sie sagt: „Wir verdienen unser Geld mit Sex. Wir veranstalten Events für Erwachsene. Bei uns wird Sex Education neu gedacht, denn: Es gibt nichts, was jede*n in unserer Gesellschaft mehr verbindet und begleitet als Sexualität und trotzdem – oder gerade deshalb? – spricht kaum jemand darüber.“ Was das Team von „Sexucation“ unter moderner Sexbildung für Erwachsene versteht und welche Themen die Hansestädter bei „Sexucation“ erwartet, erfahren die Gäste beim Pitch-Lab.

Udo Tremmel spricht über kulinarische Maßnahmen

Udo Tremmels Leidenschaft sind die Themen Ernährung und Esskultur, Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft, Genuss und Verantwortung, Stadt und Land. Der dritte Redner beim Pitch setzt sich für nachhaltige Ernährungspolitik in Kommunen und Regionen ein. Wie er mit seinem Büro für kulinarische Maßnahmen gastronomische Konzepte für verschiedene Auftraggeber entwickelt, all das erzählt er beim Pitch-Lab.

Aufgrund der Pandemie wurde das vergangene Pitch-Lab ins Internet verlegt. Dieses Mal wird es wieder in Präsenz stattfinden. Los geht’s am 30. März um 18.30 Uhr in der Alten Mensa am Schießwall 1.

Von OZ