Greifswalds Jecken sind wieder los: Die Frage ist, wie lange noch? 

Am Sonnabend, 13. November, findet unter dem Motto „Man, war ‘n die letzten Jahre schön – das Beste gibt’s nochmal zu sehen!“ die Jubiläumsfeier in der Schwedenschanze in Weitenhagen statt. Am 19., 25. und 26. Februar sind dann die Faschingsfeiern des FCKG geplant. Dort wird ein Revival der vergangenen Jahre vorgeführt. Karten gibt es ab Dezember online auf www.fckg.de und im Restaurant „Poro“ am Markt.

In Gützkow sollen die Sausen des Carneval Clubs traditionell ebenfalls im Februar starten. Der Rentnerfasching ist am 23. Februar geplant, die Weiberfastnacht am 24. Februar, der Kinderfasching am 25. Februar, die Hauptveranstaltung soll am 26. Februar stattfinden. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.gcc-1986.de

Der Dersekower Karneval Verein plant aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage noch keine Termine im Februar.