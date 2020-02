Greifswalds Katzen-Omi mit Wasser übergossen: „Sie wollen, dass ich aufhöre“

Greifswald

Sie soll beschimpft, bekämpft und zuletzt sogar mit einem Eimer Wasser übergossen worden sein – mit Absicht, wie Margot Technau sagt. Die 77-Jährige füttert seit mehr als 20 Jahren herrenlose Katzen im Greifswalder Ortsteil Wieck. Bis zu fünfmal die Woche fährt sie zu den Futterstellen an der Polizeiwache und im Studentensteig. Ihren Einsatz für die frei lebenden Tiere kann nicht jeder nachvollziehen.

Wenn die Rentnerin mit ihrem Fahrrad und zwei vollgepackten Körben gegen 16.30 Uhr an den Futterstellen ankommt, wird sie bereits erwartet. Um die Tiere zu versorgen, opfert die Frau nicht nur ihre freie Zeit, sie investiert auch viel Geld: „Ich achte darauf, dass ich nur gutes Futter kaufe.“ Sogar Fleisch oder Fisch bringt sie ihnen mit: „Den Fisch frisst mein Hauskater Fritzi besonders gern, ich kaufe dann gleich etwas mehr und bringe es auch den anderen.“

„Ich liebe Tiere über alles“

Bis zu vier Katzen warten täglich auf ihre Mahlzeit. Weitere vier Tiere scheinen beim Auszug einer ehemaligen Anwohnerin zurückgelassen worden zu sein. Jetzt kümmern sich Margot Technau und drei weitere Helfer auch um diese Vierbeiner. „Ich liebe Tiere über alles, besonders Katzen. Ich werde das auch weiterhin machen, auch wenn die Leute hier wollen, dass ich damit aufhöre.“

Bis zu fünfmal in der Woche versorgt Margot Technau die frei lebenden Katzen mit Futter. Quelle: Lena-Marie Walter

Anwohner beschweren sich

Denn in der Nähe der Futterstelle im Studentensteig befinden sich mehrere Wohnhäuser, dessen Besitzer sich durch die Tiere gestört fühlen. Einer von ihnen spricht erst mit der OZ, will dann aber doch nicht namentlich genannt werden – zu sehr ist er von dem jahrelangen Streit genervt.

Er wirft Margot Technau vor, mit dem Futter die Wildschweine in die Nähe der Wohnhäuser zu locken. Zudem würden sich die Katzen vor Ort vermehren und die Nachtruhe der Anwohner durch laute Schreie stören. Gegen die Tiere habe er nichts, doch die Umstände gingen zu weit.

Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschalten

Die Fronten zwischen den Parteien sind verhärtet. So sehr, dass die Rentnerin dem Anwohner vorwirft, sie im Sommer vergangenen Jahres absichtlich mit einem Eimer Wasser übergossen zu haben. Dass er den Eimer ausgeschüttet hat, räumt er ein, gibt jedoch an, die Frau, die gerade im Gebüsch die Katzen gefüttert haben soll, nicht gesehen zu haben. Er hätte lediglich sein Auto gewaschen und das Wasser dort auskippen wollen.

Margot Technau erstattete Anzeige bei der Polizei, das Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft Stralsund jedoch mangels öffentlichen Interesses ein, wie Sprecher Martin Cloppenburg berichtet.

Tierschutzbund Greifswald befürwortet Futterstellen

Corinne Massow kann diese Anfeindungen nicht verstehen. Sie gehört zum Greifswalder Tierschutzbund und empfindet Menschen wie Margot Technau als unterstützenswert: „Wenn es keine privaten Futterstellen gäbe, würde irgendeiner anfangen die Tiere wild zu füttern, weil er das Elend nicht sehen könnte. Das wäre dann aber ohne Sinn und Verstand. Es ist vernünftiger, wenn Leute sich dem annehmen, die sich regelmäßig um die Tiere kümmern, zu festen Zeiten füttern und die Katzenpopulation kennen.“

„Die Helfer sind immer um eine Kastration bemüht“, sagt sie weiter. Denn die Katzenfütterer würden mit dem Tierschutzbund zusammenarbeiten: „Ideellerweise kommen wir zu den festen Fütterungszeiten hinzu und fangen die Tiere mit einem Köder ein. Dafür ist es gut, wenn sie die Tage zuvor nur Trockenfutter an den Stellen bekommen, um sie besser anlocken zu können.“

Vermehrung freilebender Katzen durch Kastration stoppen

Gerade die Kastration der Freigänger, Katzen die also nicht herrenlos sind, aber frei herumlaufen und anschließend wieder zum Besitzer zurückkehren, sei sehr wichtig. Nach der Winterpause würden laut dem Tierschutzbund Greifswald die Katzendamen mit dem immer länger andauernden Tageslicht rollig werden. Das würde einerseits zum Phänomen der Maikätzchen führen, aber auch das gesamte restliche Jahr eine stetig steigende Zahl herrenloser Katzen verursachen.

Denn neben den bereits frei lebenden Katzen würden auch die unkastrierten Freigänger Nachwuchs zeugen. Schätzungsweise sind derzeit circa 3000 Tiere frei lebend. „Meistens leben diese in Gartenanlagen, Gebüschen oder unübersichtlichen Höfen, so dass sie vielen Menschen wenig auffallen“, so Annett Quandt, Tierärztin und Vorsitzende des Tierschutzbunds Greifswald.

Grünes Licht für Futterstellen in Wieck

Die Tierschützerin Corinne Massow kennt die Futterstellen der alten Dame und vieler anderer Helfer. Ihr ist es wichtig, dass diese auch gewisse Bedingungen erfüllen: „Es ist richtig, Leute zu unterstützen, die saubere Futterstellen haben, sich um die Kastration kümmern und frei laufende Hauskatzen auch melden“, sagt sie. Diese Bedingungen würden in Wieck vorliegen.

