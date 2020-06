Greifswald

Die Freude, dass die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Hansestadt wieder öffnen kann, war bei Jeannette Bartz und Oxana Bucko groß. Zwei Wochen benötigten die beiden Frauen, um die Einrichtung wieder herzurichten, nachdem sie monatelang wegen der Corona-Pandemie geschlossen blieb. „Die ersten Wochen fühlten sich wie Urlaub an, aber danach habe ich die Arbeit sehr vermisst“, sagt Jeannette Bartz, die seit mehr als 20 Jahren die Kleiderkammer des DRK betreut.

Der Ansturm war in der vergangenen Woche groß: Bereits um kurz vor 9 Uhr warteten am Dienstagmorgen die ersten Menschen vor der Kleiderkammer in der Spiegelsdorfer Wende. Doch sie mussten sich in Geduld üben. Nur fünf Leute dürfen sich gleichzeitig in der Einrichtung aufhalten. Zudem ist auch dort das Tragen einer Mund-Nasen-Maske erforderlich. „Von uns bekommen sie noch Einweg-Handschuhe“, erklärt die 44-Jährige Bartz. Des Weiteren müssen die Besucher ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Sommerbekleidung wird dringend benötigt

Die Kleiderkammer des DRK scheint auf den ersten Blick gut gefüllt. Während in einem Raum etliche Paar Schuhe fein säuberlich in die Regale sortiert wurden, hängen im nächsten Raum Damen-, Herren- und Kinderbekleidung aus. Weil viele ihre Kleidung erst nach den jeweiligen Jahreszeiten aussortieren, mangelt es aktuell vor allem an Sommerbekleidung, wie Bartz erklärt: „Die benötigen wir im Moment am meisten.“

Spenden können direkt vor Ort bei der Kleiderkammer abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten werden sie auch in der Geschäftsstelle entgegengenommen, die sich direkt neben der Kleiderkammer befindet. Doch nicht immer scheint es sich dabei um ernst gemeinte Spenden zu handeln, wie Franziska Krause, Pressesprecherin des DRK Ost-Vorpommern berichtet: „Einmal haben wir auch vergammeltes Obst in einer Spende gefunden. Das ist sehr bedauerlich.“

Öffnungszeiten Kleiderkammern Die Kleiderkammer des DRK, die sich in der Spiegelsdorfer Wende Haus 5 befindet, hat dienstags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Spenden außerhalb der Öffnungszeiten können in der Geschäftsstelle des DRK abgegeben werden, die sich neben der Kleiderkammer befindet. Gerne kann dazu ein Termin unter 038 34 / 822 839 vereinbart werden. Die Kleiderkammer des Verein Integ, ansässig in der Spiegelsdorfer Wende Haus 3, hat täglich von 9 bis 12 Uhr (außer dienstags 9 bis 11 Uhr) geöffnet. Auch hier können Spenden außerhalb der Öffnungszeiten beim Integrationsbeauftragten des Landkreises Ibrahim Al Najjar abgegeben werden, der sein Büro ebenfalls im Haus 3 hat und die Kleiderkammer mitkoordiniert.

Zwar handele es sich oftmals um gebrauchte Kleidung, die ihren Weg in die Kleiderkammer findet, dennoch sollte diese auch in einem guten Zustand sein, betont Jeannette Bartz: „Wenn wir die Spenden bekommen, schauen wir diese erst einmal durch. Wichtig ist, dass sie brauchbar sind.“ Seit 20 Jahren arbeitet Bartz als Minijobberin bei der Kleiderkammer.

In der Zeit konnte sie vor allem eines feststellen: „Es kommen weniger Menschen als früher.“ Warum das so ist, darüber kann sie nur spekulieren. „Ich denke es liegt daran, dass im Internet eben auch viel gebrauchte Kleidung angeboten wird.“ Dennoch gebe es auch einige Stammkunden, die regelmäßig in die Kleiderkammer kommen. Ansonsten seien neben Hartz-4-Beziehern und Familien auch einige Rentner dabei, erklärt Bartz weiter.

Rosie, Ibrahim Al Najjar und Annamarie in einem der drei Räume der Kleiderkammer. Quelle: Chrstin Lachmann

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen

In den vergangenen Monaten waren nicht nur die Kleiderkammern in der Stadt geschlossen. Viele andere soziale Einrichtungen wie auch die Greifswalder Tafel blieben zu. Besonders für einkommensschwache Haushalte war es eine Zeit der finanziellen Belastung. Vor vier Jahren öffnete in der Hansestadt eine weitere Anlaufstelle für Bedürftige. Auch in der Kleiderkammer des Vereins Integ, die sich ebenfalls in der Spiegelsdorfer Wende befindet, gibt es gegen eine kleine Spende Kleidung, Spielzeug oder Haushaltsgegenstände.

Auch dort ist man derzeit vor allem auf Sommerkleidung für Damen, Herren und Kinder angewiesen, wie Rosie erklärt. Sie ist eine von mehreren Ehrenamtlichen und bereits seit einigen Wochen wieder in der Kleiderkammer anzutreffen: „Wir brauchen aber auch immer Bettwäsche, funktionierende elektronische Artikel oder Töpfe und Pfannen.“ Ähnlich wie in der Kleiderkammer des DRK wird auch hier auf Abstandsregeln- und Hygienemaßnahmen geachtet. Maximal zwei Personen dürfen sich in den drei kleinen Räumlichkeiten zugleich aufhalten.

Besucher froh, dass wieder geöffnet ist

Während zwei Frauen die Kleiderkammer betreten, verlassen die beiden Ehrenamtlichen Rosie und Annamarie die Räume. Die Besucherinnen sagen, dass es wichtig sei, dass die Kleiderkammer wieder geöffnet hat. „Auch wenn es Menschen gibt, die es dringender benötigen als wir“, sagt eine der beiden Frauen, die nach Kleidung für Kinder aus ihrer Nachbarschaft schaut.

Auch die Ehrenamtlichen freuen sich, dass die Kleiderkammer nun wieder regelmäßig geöffnet hat. „Mir hat es schon sehr gefehlt“, sagt Rosie. Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises, der die Kleiderkammer mitkoordiniert ist froh, dass es Annamarie und Rosie gibt: „Ohne sie würde es nicht funktionieren.“

Von Christin Lachmann