Greifswalds Oberbürgermeister: „Kostenerlass ist möglich – aber mit Einzelfallprüfung“

Greifswald

Das Leben – auch in der Stadt Greifswald – hat sich durch die Corona-Pandemie komplett verändert. Manches steht still, andere Entwicklungen gehen rasend schnell. Die Gefahr droht und doch geht das Leben in der Stadt von Tag zu Tag weiter. Die OZ sprach mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder über Homeoffice, Corona-Hilfen und die ungewisse Haushaltslage der Stadt.

Seit drei Wochen ist die Stadt im Corona-Modus. Wie hat sich ihr Leben in dieser Zeit verändert?

Anzeige

Normalerweise ist mein Tag bestimmt durch persönliche Termine im Stundentakt, hier im Rathaus oder auswärts. Das wurde mit dem 13. März schlagartig anders. Seitdem bin ich mindestens zu 95 Prozent meiner Arbeitszeit mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt. Es galt, unglaublich viel zu organisieren und auf immer neue Entwicklungen zu reagieren. Die vergangene Woche habe ich im Homeoffice verbracht, die meisten Dinge per Telefon- und Videokonferenzen besprochen. Eine interessante Erfahrung, die ja viele Menschen derzeit machen. Man merkt, dass man auf diese Weise doch mehr erledigen kann, als man vielleicht vorher dachte.

Nicht nur das öffentliche Leben steht in vielen Bereichen still, auch das politische. Wie geht es weiter?

Auch die Greifswalder Bürgerschaft geht ganz neue Wege. Das Land hat ja die sogenannten Umlaufverfahren genehmigt, also eine schriftliche Abstimmung bei Entscheidungen. Am Dienstag haben die Fraktionen beschlossen, eine Sondersitzung der Bürgerschaft rein mit Umlaufbeschlüssen durchzuführen. Der unmittelbare Anlass ist der Corona-Beschlussvorschlag mehrerer Fraktionen. Nun gilt es, den Verfahrensmodus für den nächsten Gremienlauf nach Ostern festzulegen, noch kann man ja nicht davon ausgehen, dass er stattfindet. Bei Vorlagen, die relativ einfach mit ja oder nein zu treffen sind, funktioniert das gut, schwieriger wird es sicherlich bei Themen mit Diskussionsbedarf oder bei Änderungsanträgen. Aber wir schauen auch, welche Vergabeentscheidungen gerade im Baubereich aktuell getroffen werden können. Denn die Baustellen sollen unbedingt fortgeführt werden, um einen möglichst großen Teil der Wirtschaft am Laufen zu halten.

Sie sagen, bei direkten Zahlungen der Stadt hätten die Händler keinen Cent mehr in der Tasche. Die Opposition führt an: Nein, es darf nur nicht überkompensiert werden. Wie ist der Stand?

Unsere aktuelle Auskunft aus dem Ministerium ist immer noch, dass kommunale, direkte Zahlungen an Unternehmen nicht erlaubt sind. Es wird in der Landesregierung aber darüber diskutiert. Der Städte- und Gemeindetag sieht jedoch direkte finanzielle Unterstützung von Unternehmen durch die Kommunen kritisch. Er fordert im Gegenteil einen Rettungsschirm für die Gemeinden, denen ja auch die Einnahmen wegbrechen. Derzeit würde es aber wirklich gar nichts nützen, weil eventuelle Zahlungen der Stadt mit den Landeszahlungen gegengerechnet werden, das hat das Wirtschaftsministerium wiederholt bestätigt. Es gibt mittlerweile ein immer größeres Angebot an finanziellen Hilfeleistungen, welche auch die Selbstständigen, die Vereine, die Kulturschaffenden und Ehrenämter mit einschließen und ein kompetentes Beratungsangebot der Wirtschaftsfördergesellschaft, was hilft, an die entsprechenden Mittel zu kommen. Ich glaube nicht, dass vor diesem Hintergrund eine direkte Zahlung der Stadt an die Unternehmer eine entscheidende Rolle spielen kann, zumal sie nie den Umfang erreichen kann, den die Fördermaßnahmen haben. Wir versuchen auch, dafür zu sorgen, dass Gewerbetreibende und Gastronomen noch Geld durch Aufträge erwirtschaften können, etwa durch die Aktionen „ Greifswald isst zuhause“ und „ Greifswald kauft zuhause“.

Stundung ist ja nur eine momentane Entlastung für Mieter und Händler. Gibt es auch die Möglichkeit, Kosten zu erlassen?

Ja. Wenn ein Unternehmen nachweisen kann, dass es Kosten, zum Beispiel für Steuerzahlungen, nicht aufbringen kann, ist es möglich, diese zu erlassen. Das war übrigens auch schon vorher so. Es nützt ja niemandem etwas, wenn ein Unternehmen durch Steuer- oder Mietschulden in die Insolvenz geht. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass das in Greifswald nicht nötig sein wird, zumindest nicht in Größenordnungen. Für die Bereiche, in denen es finanziell sehr eng wird, wie zum Beispiel die Gastronomie, wird man aber Lösungen finden können.

Der ÖPNV ist ja für die Nutzer kostenfrei derzeit – soll das dauerhaft so bleiben?

Die Verwaltung hat in Absprache mit den Verkehrsbetrieben Greifswald festgelegt, dass in den Bussen kein Entgelt mehr erforderlich ist. Das geschieht aus Infektionsschutzgründen. Diese Maßnahme erhalten wir so lange aufrecht, wie die Situation das erfordert. Wir sollten jetzt nicht die Diskussion über einen generell kostenfreien Nahverkehr mit der aktuellen Situation verquicken.

Wie kann die Stadt Initiativen oder Vereinen helfen?

Wir bezuschussen ja bereits viele Projekte und Einrichtungen. Wenn absehbar ist, dass eine Initiative oder ein Verein ums Überleben kämpft, wird man seitens der Stadt natürlich prüfen, ob es einen erhöhten Zuschuss gibt. Ich bin aber für Einzelfalllösungen, nicht für ein antragsloses Gießkannenverfahren, schließlich ist nicht jeder gleichermaßen von der Krise betroffen. Auch das Land hält inzwischen gerade für diesen Bereich umfangreiche Hilfen bereit.

Wie könnte es zum Beispiel mit der Tafel weitergehen?

Das Thema „Tafel“ bereitet uns seit Wochen Kopfzerbrechen. Hier gibt es ja gleich zwei Probleme, einmal den Schutz der Tafelmitarbeiter/-innen vor einer Infektion und zum anderen die Versorgung mit Lebensmitteln. Die WVG ist dem Verein bereits durch einen Miet- und Betriebskostenerlass entgegengekommen. Ich weiß auch, dass auf privater Ebene im Moment Ideen entwickelt werden, wie man agieren kann. Einen „Gabenzaun“ gibt es ja bereits, diese Initiative finde ich sehr gut. Wenn sich hier eine neue Lösung für die Tafel auftut, wäre eine finanzielle Unterstützung der Stadt sicherlich möglich.

Hilfen und Zuschüsse werden immer gern genommen, aber wie kommt die Stadt selbst finanziell zurecht?

Wir haben große Befürchtungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für die Stadt und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wir vermuten, dass die Gewerbesteuern, die ja ein wichtiger Baustein unseres Haushalts sind, einbrechen. Da wir sehr viele Investitionen und Bauprojekte vor uns haben, wird uns das wahrscheinlich vor Probleme stellen. Auch die Ausschüttung der WVG könnte wegen der gestundeten Mieten geringer ausfallen. Dazu kommen indirekte Effekte, wenn zum Beispiel unsere kulturellen Einrichtungen wegen fehlender Einnahmen mehr Zuschüsse der Stadt benötigen. Wir hoffen, dass das Land sich spätestens im zweiten Halbjahr auch die finanzielle Lage der Kommunen anschaut und überlegt, wie man sie unterstützen kann. Es wäre aber unseriös, jetzt schon konkrete Zahlen zu nennen; noch kann man die Kosten der Corona-Pandemie für den Haushalt der Stadt nicht abschätzen.

Ein Ausblick: Wie könnte es Greifswald nach der Corona-Zeit gehen?

Zunächst bin ich sehr erfreut über zwei Dinge. Zum einen: In Greifswald wird sich in hohem Umfang an die Anordnungen und Regeln gehalten. Die Bevölkerung ist überwiegend diszipliniert, das hilft uns in dieser Pandemie wirklich weiter. Und das Zweite: Ich bin sehr positiv berührt von der Welle der Unterstützungsaktionen, Hilfsbereitschaft und Solidarität, die wir seit dem ersten Tag der Einschränkungen erleben. Diese reichen von vielfältiger Nachbarschaftshilfe über Herstellung von Schutzkleidung für Einrichtungen und Private bis hin zu unterschiedlichsten Internet- und Social-Media-Aktionen, um Unternehmen zu unterstützen. Leider ist es noch viel zu früh, um Entwarnung zu geben. Wir wissen nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Aber wenn man die beiden oben genannten Entwicklungen zusammennimmt, bin ich optimistisch, dass wir in Greifswald gut durch die Krise kommen. Greifswald schafft das!

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie mehr

Von Anne Ziebarth