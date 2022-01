Greifswalds Oberbürgermeister soll auf Corona-Demo auftreten: Seine Reaktion

Greifswald

Für Montagabend sind wieder mehrere Veranstaltungen auf dem Greifswalder Marktplatz geplant. Wie schon seit Wochen wird es erneut eine Kundgebung unter dem Motto „Mein Körper, meine Wahl – echte Impffreiheit und verhältnismäßige Politik“ geben. Die Kritiker der Corona-Maßnahmen treffen sich seit Anfang November in steigender Zahl. Für Montag hat Anmelder und Organisator der Kundgebungen, Andreas Pieper, 700 Teilnehmer prognostiziert.

Im Anschluss soll es wieder einen Protestzug rund um die Greifswalder Innenstadt geben, angemeldet von Martin Klein (die Basis). Die Demonstration soll vom Markt über den Schuhhagen und die Europakreuzung die Lange Reihe entlang gehen, durch die Wiesenstraße führen und bei der Pfarrer-Wachsmann-Straße in die Bahnhofstraße münden. Auf der Bahnhofstraße geht es dann weiter bis zum Karl-Marx-Platz und von dort auf der Langen Straße zurück zum Marktplatz.

Bereits ab 18 Uhr will das Bündnis „Greifswald für alle“ eine Kundgebung auf dem Markt abhalten. Diese steht unter dem Motto „In Gedenken an die über 1500 Corona-Toten in MV.“

Bürgermeister antwortet auf Gesprächsangebot von Impfkritikern

Besonders auf der Kundgebung der Impfkritiker wurde immer wieder kritisiert, dass unter anderem Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) nicht als Redner vor den demonstrierenden Bürgern der Stadt auftritt. Zuletzt richtete sich Organisator Andreas Pieper an Fassbinder: „Hiermit lade ich Sie recht herzlich und förmlich ein, auch auf unseren Kundgebungen „Mein Körper, meine Wahl – für echte Impffreiheit und verhältnismäßige Politik“ zu sprechen.“

Er nahm in dem Schreiben Bezug auf Vorwürfe und Bedenken, die gegenüber den Veranstaltungen geäußert wurden. „Ihre Bedenken, auf Versammlungen aufzutreten, wo es „bejubelt wird, die Regierung zu stürzen, ein Kriegsverbrechertribunal für die Verantwortlichen einzurichten, Menschen aufzuhängen oder Selbstjustiz zu üben“, kann ich voll und ganz nachvollziehen“, und weiter: „Ich habe alle Teilnehmer gebeten, keine missverständlichen Schilder mitzubringen. Damit gibt es keinen Grund, warum Sie nicht auch auf unserer Kundgebung sprechen könnten.“ Auch Werbung für die Gruppierung „Freies Pommern“ sei auf der Veranstaltung untersagt.

Fassbinder reagierte nun seinerseits auf das Schreiben. „Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie sich in Ihrem Schreiben klar und deutlich von verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Äußerungen abgrenzen und gegen die Schmierereien am Uniklinikum positionieren.“

Mehrere Veranstaltungen für gemeinsame Gespräche geplant

Zu der Einladung erklärte Fassbinder: „Sie dienen der öffentlichen Meinungsäußerung, sind jedoch in keiner Weise ein geeignetes Format für konstruktive Gespräche oder einen inhaltlichen Austausch. Deshalb kann ich Ihre Einladung, auf einer Ihrer Montagskundgebungen zu sprechen, nicht annehmen.“ Allerdings machte Fassbinder auch klar, dass er durchaus an einem Austausch interessiert sei. „Stadt, Universität, Universitätsmedizin und Kirchen erarbeiten zur Zeit gemeinsam geeignete Gesprächsangebote, Dialoge und Aktionen, die ein gegenseitiges Verständnis befördern können.“ Auch von der Universität hieß es bereits, dass am Samstag, dem 22. Januar eine Veranstaltung auf dem Greifswalder Marktplatz geplant sei.

Von Philipp Schulz