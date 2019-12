Greifswalds Oberbürgermeister zieht Bilanz für 2019: „Das Misstrauen ist ein Problem

Greifswald

Der Fairtrade-Kaffee steht auf dem Tisch, schnell streift sich der Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (53) noch ein Sakko über sein kariertes Hemd und legt einen dicken Aktenordner aus den Tisch. Zeit für das Jahresabschlussinterview mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Auf welche Ergebnisse der Stadtverwaltung sind Sie im Jahr 2019 besonders stolz?

Ich bin stolz darauf, was alles in Greifswald in so großer Vielfalt und Dynamik läuft. Ein wichtiger Höhepunkt in diesem Jahr war sicherdie Eröffnung der IGS „Erwin Fischer“. Wir haben ein zukunftsweisendes modernes Schulgebäude als Ort des Lebens und Lernens gebaut, sind im Kosten- und Zeitrahmen geblieben. Wir haben den B-Plan 55 als einen weiteren Schritt für die Stadtentwicklung verabschiedet und wir konnten nach längerem Ringen zwischen den Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit die Umsetzungsbeschlüsse zur nachhaltigen Landwirtschaft verabschieden. Ein kleines Symbol für unser Bemühen um nachhaltiges Handeln ist auch der Umweltpreis für den Recup-Becher. Die Sportanlagen am Dubna-Ring, Bauarbeiten an Kitas... Ich kann eine Vielzahl an Projekten nennen. Wir haben in Greifswald ein ständiges Anstoßen, Auf-den-Weg-bringen und Abschließen. Darauf bin ich stolz.

Die Ausrufung des Klimanotstandes hat in Greifswald für kontroverse Diskussionen gesorgt. Halten Sie die Forderungen nach einem kostenlosen ÖPNV und 100 Prozent Ökostrom angesichts der Haushaltslage der Stadt für umsetzbar?

Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass ein kostenloser ÖPNV nicht unbedingt einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, weil er den Kfz-Verkehr nicht deutlich verringert. Sinnvoller wäre aus meiner Sicht der Ausbau des ÖPNV mit einer höheren Taktung und neuen Linien. Könnten wir den Umland-ÖPNV besser an den Stadt-ÖPNV anbinden, würde das für deutlich weniger Kfz-Verkehr in der Stadt und zu einer Verringerung der Pendlerströme führen. Durch die sehr schwierige rechtliche Struktur wäre da aber ein dickes Brett zu bohren. Auch an das Thema Parken müssten wir dann ran. Parken ist bei uns immer noch billiger als Busfahren.

Und wie ist es mit der Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom?

Das halte ich für schwierig. Wir können den langfristigen Weg die KWK (Anm.:Kraft-Wärme-Kopplung)-Strategie für die Stadtwerke nicht einfach umwerfen. Wir reden von hohen Millionenbeträgen, wenn wir das machen würden. Die Stadtwerke haben sich gemeinsam mit der Stadt und der Bürgerschaft auf diese sinnvolle Strategie verständigt. Dennoch müssen wir die Dekarbonisierung der Fernwärme voranbringen. Durch die innovative KWK, bei der wir Solarenergie zur Stromerzeugung nutzen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir müssen schauen, ob man diesen Bereich intensivieren kann, beispielsweise durch Power-to-Heat, also Windkraft zur Wärmeerzeugung.

Rostock hat mit Claus Ruhe Madsen einen Bürgermeister, der sehr unkonventionell vorgeht. Könnten Sie sich das auch für Greifswald vorstellen oder ist das nicht Ihr Stil?

Ganz im Gegenteil. Herr Madsen und ich sind uns sehr ähnlich in der Herangehensweise. Wenn Sie sich mal die Situation 2015 ansehen, sind wir seitdem schon sehr viele unkonventionelle Wege gegangen. Das fängt mit der Bürgerbeteiligung an, die internationalen Beziehungen wurden massiv ausgeweitet. Vieles konnte ich aber nicht so schnell umsetzen, wie ich mir das zu Anfang vielleicht vorgestellt habe. Das wird Herrn Madsen genauso gehen, aber ich hoffe, er behält den Schwung, den er hat.

Als Oppositionspolitiker in der Bürgerschaft haben Sie vom früheren OB Arthur König ( CDU) immer mehr Transparenz gefordert. Ist die Verwaltung unter Ihrer Leitung transparenter geworden?

Wir haben in puncto Transparenz große Fortschritte gemacht. Wir berichten mehr, wir gestalten die Prozesse offener – Schlagwort Bürgerbeteiligung. Ich denke nur an die Masterplan-Verfahren für die Stadtteile, an die Kunstwerke im öffentlichen Raum und die Sportentwicklungsplanung. Bürger werden in frühen Planungsphasen in die Diskussion mit eingebunden.

Wie bewerten Sie das Verhältnis der Stadtverwaltung und Bürgerschaft? Man gewinnt den Eindruck, dass die Bürgerschaft die Verwaltung mit vielen Prüfaufträgen beispielsweise zum Feuerwerksverbot, zu kostenfreien Toiletten, zum Klimanotstand vor sich hertreibt.

Als früheres Mitglied der Bürgerschaft und jetzt als Oberbürgermeister kenne ich beide Seiten. Problematisch ist das gegenseitige Misstrauen, dass der andere nicht ehrlich sei, etwas anderes wolle, widerwillig sei. Dieses Misstrauen ist jedoch nicht gerechtfertigt. Die vielen Prüfaufträge sind schon ein Problem, weil die Verwaltung das abarbeiten muss. Wenn man das eine macht, schafft man das andere nicht. Unser Arbeitstag ist nun mal begrenzt. Wenn da im Monatsschritt immer wieder neue Sachen kommen, dann ist das schwierig.

Wie lässt sich der Konflikt lösen?

Wenn zum einen die Bürgerschaft mit einem neuen Prüfauftrag wartet, bis wir den ersten abgearbeitet haben und wir zum anderen mehr Personal bekommen. Die Kollegen in der Verwaltung sind alle sehr gut ausgelastet. Es würde helfen, wenn beide Seiten anerkennen, dass auch die andere Seite gewillt ist, die Stadt positiv voranzubringen.

Thema Finanzen: Mit dem Ketscherinbach, dem Hansering, der Digitalisierung der Schulen kommen erhebliche Mehrausgaben hinzu. Ist Sparen kein Thema mehr?

Wir haben im Blick, was finanziell auf uns zukommt. Aber es gibt Unsicherheitsfaktoren. Wir wissen nicht, wie sich die kostenfreie Kita und die Grundsteuerreform genau auf den Stadthaushalt auswirken. Wir wissen auch nicht, was nach den ersten drei Jahren mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz passiert. Wir hatten glückliche Entwicklungen bei der Gewerbesteuer. Das waren vorrangig Nachzahlungen aus dem Vorjahr, wir können deshalb nicht davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr die gleiche Entwicklung gibt. Das neue FAG bringt uns eine deutliche Erleichterung. Wir gehen davon aus, dass wir 2020 dadurch sieben Millionen Euro mehr bekommen Auch wenn es uns derzeit gut geht: Wir dürfen nicht in Euphorie verfallen. Wir sollten uns jetzt Geld zurücklegen für große Brocken wie das Schulzentrum am Ellernholzteich, die Sanierung des Humboldt-Gymnasiums und des Theaters.

Kritiker Ihrer eigenen Partei sagen, Sie seien zu lasch. Während die Grünen auf Bundesebene beispielsweise das Nord-Stream-2-Projekt als Energiefossil einer rückwärtsgewandten Klimapolitik kritisieren, halten Sie sich mit Kritik zurück.

Dass ich es persönlich für gefährlich halte, wenn man sich von wenigen Energielieferanten abhängig macht, habe ich schon öfter gesagt. Meine Aufgabe ist es vorrangig, mich als Oberbürgermeister von Greifswald zu äußern und nicht als grüner Politiker. Wir haben von der dritten Filtrationsstufe für das Klärwerk profitiert, aber das heißt für mich nicht, zu sagen, Nord Stream ist per se gut.

Inwieweit gibt man als OB eigene politische Grundpositionen auf, um der Mehrheit der Bevölkerung zu gefallen?

Als Oberbürgermeister einer Stadt muss man immer versuchen, Politik für die Mehrheit der Bevölkerung zu machen. Ich bin auch als Kandidat der Linken, SPD und Piraten gewählt worden. Deshalb ist es wichtig für mich, auch die soziale Komponente stärker voranzutreiben. Ich kenne keinen Bürgermeister, der stringent Parteipolitik macht. Dennoch gebe ich als OB meine politischen Grundpositionen nicht auf. Mein Anliegen, Greifswald als nachhaltige Stadt zu entwickeln, ist ein konsequent grünes.

Immer wieder beklagen Leser den schlechten Zustand von Straßen, Fuß- und Radwegen. Warum passiert so wenig?

Wir haben bereits einiges geschafft in diesem Jahr, wollen 2020 noch einen Zahn zulegen. Allerdings machen es Personalprobleme nicht einfacher. Wir finden zum Beispiel keinen Tiefbauingenieur, auch für den neu aufgelegten dualen Studiengang zum Ingenieur hat sich niemand beworben. Wir versuchen mit flexiblen Arbeitszeiten und der Attraktivität Greifswalds zu punkten, aber wir können nicht zaubern. Am Gehalt zum Beispiel können wir nicht drehen. Diese Probleme in der Verwaltung werden uns auch zukünftig begleiten.

Was muss in Greifswald besser werden?

Da fällt mir spontan jetzt nichts Großes ein. Ich finde, dass es in Greifswald sehr gut läuft. Ich spüre eine hohe Zufriedenheit in der Bevölkerung und zwar quer durch alle Altersstufen. Aber es gibt Herausforderungen, an denen wir dranbleiben müssen. Die soziale Durchmischung der Stadt und ökologische verantwortungsvolle Mobilität zum Beispiel.

Was steht für das kommende Jahr auf dem Programm?

Auch 2020 wird ein ereignisreiches Jahr. Ich freue mich auf die Eröffnung des Stadtarchivs, auf den Abschluss der Arbeiten an beiden Kitas „Zwergenland“ und „Marschak“, den Start der Baumaßnahmen der Kita „ Friedrich Wolf“. Und natürlich auf die Grundsteinlegung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie. Wir starten mit der Umgestaltung des Hanserings – auf die Baustelle freue ich mich zwar nicht, aber auf das Ergebnis. Das digitale Innovationszentrum in der alten Mensa geht in die wichtige Phase, außerdem werden wir eine Reihe von Konzepten auf den Weg bringen. Das Verkehrskonzept Innenstadt, das Kleingartenkonzept sowie eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Greifswald. Und: Der Neubau der Sporthallen II und III beginnt.

Ein Wunsch für 2020?

Ich würde mir wünschen, dass die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, entspannter wird. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber in politischen Diskussionen und in den sozialen Netzwerken merkt man, dass der Ton aggressiver und die Positionen verbissener werden. Etwas mehr Verständnis füreinander würde gut tun.

Von Anne Ziebarth und Martina Rathke