Als eine der schönsten Erfolgsgeschichten sieht Greifswalds Oberbürgermeister das Ortsteil-Budget an, das 2017 einführt wurde. Ohne viel Bürokratie sollen Vereine und Institutionen so auf schnellem Wege Förderungen bei ihrer Stadtteil-Vertretung beantragen können. „Es ist ein tolles Projekt, um kleine Initiativen zu unterstützen. Außerdem können die Ortsteile hier selbst entscheiden, wodurch wiederum die Rolle der Ortsteil-Vertretungen massiv gestärkt wird“, sagt Dr. Stefan Fassbinder.

Über 69 300 Euro wurden in diesem Jahr bereitgestellt, die sich mit einem Sockelbetrag von 5000 Euro und einem Zuschuss abhängig von der Einwohnerzahl auf die Stadtteile verteilen. Zum Ende des zweiten Doppelhaushaltes zieht der Oberbürgermeister eine erfreuliche Bilanz. „Für rund 300 Projekte wurden seit dem Start Anträge gestellt, wobei das Budget bisher nur zu rund 80 Prozent ausgeschöpft wurde“, berichtet Fassbinder.

Es sei zu Beginn ein Lernprozess auf beiden Seiten gewesen. Wie muss beraten werden? Wo kann ich beantragen? Was können oder sollen wir genehmigen und was besser nicht? „Wir haben da wenig Vorschriften gemacht. Es war für die Ortsteil-Vertretungen eine Chance, aber auch eine Verantwortung“, meint das Stadtoberhaupt.

Willkommene Finanzspritze für Vereine

Der Großteil der Antragsteller sind in den meisten Stadtteilen die Vereine – ob nun karitativ, aus Sport oder Kultur. Aber auch Einzelpersonen oder die Stadtteilvertretungen selbst haben die Chance genutzt, mit dieser Unterstützung ihre Projekte umsetzen zu können. Dabei beliefen sich die Anträge auf Fördersummen von 38 Euro bis zum Höchstbetrag von 3000 Euro. „Es hat sich gezeigt, dass das Budget zu den verschiedenen Ortsteilen passt. Daher freue ich mich, dass es damit weitergeht“, sagt Fassbinder, der an diesem Bürgerhaushalt festhalten will.

„Man war erst unsicher, was beantragt werden kann. Aber auch wenn es erst wie ein Buch mit sieben Siegeln erschien, ist es ein schönes Angebot, da man kleine Dinge sogleich in Angriff nehmen kann.“ Angela Leddin, Vorstandsvorsitzende Kreisverband Kinderschutzbund Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der Kreisverband des Kinderschutzbundes greift mittlerweile gerne auf diese unkomplizierte Förderungsform zurück. „Man war erst unsicher, was beantragt werden kann. Aber auch wenn es erst wie ein Buch mit sieben Siegeln erschien, ist es ein schönes Angebot, da man kleine Dinge sogleich in Angriff nehmen kann“, sagt Vorstandsvorsitzende Angela Leddin. Als Träger der Schulsozialarbeit konnte der Kinderschutzbund mit dem Budget in diesem Jahr beispielsweise sein Projekt des Familienklassenzimmers mit weiteren Trainingselementen stärken.

Auch die Kunstwerkstätten haben von dem Stadtteil-Budget bereits profitiert und konnten die Anschaffung neuer Gartenmöbel für den Hof in der Anklamer Straße realisieren. „Das ging ganz unkompliziert. Es sind kurze Wege“, bestätigt Jana Lehrkamp. Die Leiterin der Kunstwerkstätten freut sich nun darüber, dass die robusten, witterungsbeständigen und nachhaltig produzierten Bänke nun ausreichend Platz für ganze Klassen bieten. „Auch wenn wir vielleicht nicht so viel bekommen haben, wie wir gerne hätten, haben wir gesehen, es wird geholfen. Man konnte auch erkennen, wie viele Anträge gestellt wurden und dass solidarisch unterstützt wird. Das hat uns gefreut“, so Lehrkamp.

Gerechte Verteilung durch Antragsvielfalt

Viele Anträge kommen weiterhin aus der Kinder- und Jugendarbeit. So informierte die Beauftragte für das Ortsteil-Budget Claudia Kowalzyck, dass demnächst auch weitere Kinderbücherbäume installiert werden können, für die bisher jedoch noch kein Standort endgültig festgelegt wurde. Die Verantwortliche ermutigt die unterschiedlichsten Einrichtungen dazu, auch ihre Projekte vorzustellen. „Je mehr Bekanntheit das Ortsteil-Budget erlangt, desto vielseitiger sind die Anträge“, begründet Kowalzyck.

Dabei wolle man sich nach vier Jahren auch anschauen, ob Anpassungen an den Grundlagen für eine Förderung durch das Ortsteil-Budget vorgenommen werden müssen. Einwände, ob die geförderten Projekte wirklich im öffentlichen Interesse des Stadtteils liegen, würden aufgenommen. „Aber das Antragsverfahren soll einfach bleiben“, sagt Claudia Kowalzyck. Außerdem ergänzt der Oberbürgermeister: „Die Ortsteilvertretung hat die Gestaltungsmöglichkeit, aber auch die Verantwortung.“

