Greifswalds Partnerstädte: Mitbringsel sind ein Muss

Greifswald

Wer in den vergangenen Wochen am Schaufenster des technischen Rathauses vorbeigegangen ist, mag sich gewundert haben. Ein chinesischer Aschenbecher, eine blaue Glasskulptur, mehrere Metallbecher, ein großes Bild und ein Baseballcap sind in der Auslage ausgestellt. Was auf den ersten Blick aussieht wie das Sortiment eines Souvenirgeschäftes, entpuppt sich bei Lektüre der kleinen Infotafel als etwas ganz spannendes. Gastgeschenke aus Greifswalds vielen Partnerstädten sind es, zusammengetragen in Hunderten von Besuchen und Gegenbesuchen. Auf dem diplomatischen Parkett gehört es nämlich auch heute noch dazu, bei jedem Treffen eine Kleinigkeit mitzubringen.

Anett Dahms Büro dient auch als Geschenke-Aufbewahrungsort

Das Eckschaufenster am Markt allerdings fasst nur einen kleinen Teil der weit über 150 Exponate sowie mindestens ebenso viele Bücher. Die weitaus größere Anzahl der kleinen und großen „ Mitbringsel“ lagert im Büro von Anett Dahms, die als Koordinatorin für Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen auch Herrin der Präsente ist. Hier, in dem gemütlichen kleinen Zimmer unter dem Dach des Stadthauses findet alles seinen Platz: ein Kompass aus Stettin liegt auf einem Halstuch aus Lund, daneben behauptet sich eine ausladende lindgrüne Keramikvase aus Canakkale ( Türkei) neben einem Tischläufer aus dem Russischen Twer. Twer? Eine neue Städtepartnerschaft? „Nein. Wir werden ja auch zu Treffen eingeladen, auf denen unsere Partnerstädte all ihre andere Partnerstädte einladen“, erklärt Anett Dahms. „Da bekommen dann auch alle Geschenke. So kommt einiges zusammen“ Obwohl das Büro über keine freie Stellflächen mehr verfügt, ist eines klar wie die Glasuntersetzer aus Lund: „Weggeworfen wird nichts“, betont Dahms. „Das sind Geschenke, das kommt gar nicht in Frage.“ Wie viele Präsente es genau sind, die Greifswald im Laufe der Zeit bekommen hat, kann Dahms nicht sagen. „Das eine derart große Vielzahl an Geschenken im Laufe von mehreren Jahrzehnten zusammenkommt und sich die Partnerschaften so vielfältig entwickeln, war vor 30 Jahren nicht absehbar“, erklärt sie.

Benxi überreicht der Stadt wertvollen Scherenschnitt

Das Originalbild heißt Wu niu tu und wurde um 770 von Han Huang gemalt. Quelle: Anne Ziebarth

Doch auch weit außergewöhnlichere Stücke als Aschenbecher oder Handtücher bewahrt Dahms auf. Die 41-Jährige öffnet eine Box und entnimmt vorsichtig eine Bildrolle. Mehrere Meter lang ist der prachtvolle Scherenschnitt aus der chinesischen Stadt Benxi, Handarbeit versteht sich. „Das war der Auslöser, bei dem ich dachte, dass muss doch die Öffentlichkeit einfach sehen“, erzählt sie. „Ende Januar eröffnen wir eine Ausstellung über Gastgeschenke, da soll das Stück natürlich auch eine Rolle spielen.“ Das in seiner Farbigkeit beeindruckende Rollbild zeigt fünf Stiere und zahlreiche Stempel. „Das ist eine handgefertigte Nachbildung. Das Originalbild heißt Wu niu tu und wurde um 770 von Han Huang gemalt. Das Bild war so kostbar, dass es an verschiedene Herrscher im chinesischen Reich ausgeliehen wurde, die sich jeweils mit einem Stempel verewigt haben.“ Die Suche nach Hintergrundinformationen über die künstlerischen Geschenke gestaltet sich oft schwierig. „Meist gibt es nur sehr knappe Informationen im Rahmen der Geschenkübergabe, um was für ein Kunstwerk es sich eigentlich genau handelt, oder aus welchem Jahr“, sagt sie. So auch bei einem Bild aus Drohobytsch mit einem kleinen, rührenden Detail. Hier kann man zwar nicht den Namen des Künstlers erkennen, aber der Maler hat offensichtlich bis zuletzt an seinem Werk getüftelt – die noch frische Farbe hat Spuren an der Zellophanverpackung hinterlassen.

Nicht nur die Art der Geschenke ist unterschiedlich, auch der Rahmen der Übergabe. „In den osteuropäischen Kulturen unterstreicht man die Gastfreundschaft durch Fülle. Es muss immer reichlich sein, viele Geschenke, viel Essen, überbordende Freude“, beschreibt sie. In Nordeuropa hingegen sei man in der Regel etwas zurückhaltender - manchmal werden nicht viele Worte gemacht. „Der Bürgermeister von Hamar hat uns kurzerhand einen Holzhocker in die Hand gedrückt, sich selbst draufgesetzt um die Standfestigkeit zu demonstrieren und damit war die Sache gut. Das hat mich auch überzeugt.“ Die Mentalitäten seien eben sehr unterschiedlich. „Sympathisch sind alle auf ihre Art.“

Glasskulpturen und Boxhandschuhe

Ob eine Kanone aus dem polnischen Goleniow, Teller aus Pomerode in Brasilien oder eine Schriftrolle aus Benxi in China - die Gastgeschenke aus Greifswalds Partnerstädten sind zahlreich. Bislang werden die Stücke im Stadthaus ausgestellt, Quelle: Anne Ziebarth

Welche Partnerstadt die schönsten Geschenke macht, will sie - ganz Diplomatin - nicht sagen. Nur soviel: „Ich persönlich finde die Glasskulpturen aus Lund sehr schön, das ist so ein klarer skandinavischer Stil.“ Der Trend gehe weg von Tellern und Pokalen, hin zum praktischen, berichtet Dahms und betrachtet zwei künstlerisch eher fragwürdige, dafür umso größere Holz-Platten aus Drohobytsch. „Wir haben mit Goleniów schon etwas innovatives umgesetzt, ich könnte mir vorstellen, das so etwas Schule macht. Wir haben den örtlichen Boxverein in Goleniów unterstützt und konnten genau die Boxhandschuhe mitbringen, die sie sich gewünscht haben“, sagt sie. „Und die Stadt Osnabrück hat die Partnerschaft für einen Waldkauz im Greifswalder Tierpark übernommen. Das ist ja auch eine Idee.“

Zur Galerie Geschenke aus Greifswalds Partnerstädten

Die Gastgeschenke, die Greifswald für seine befreundeten Städte mitbringt, sucht Dahms gemeinsam mit dem Sekretariat des Oberbürgermeisters je nach Anlass und Anzahl der zu beschenkenden Personen aus. „Der Bürgermeister mag es praktisch“, sagt sie. „Kulinarisches kommt immer gut an.“ Dabei sei es nicht immer so einfach, Produkte zu finden, die sich für den Transport eignen und die auch noch aus der Region stammen. „Apfelchips werden in den letzten Jahren fast immer verschenkt“, beschreibt sie. Bei Jubiläen darf es auch schon mal etwas kostspieliger sein, Kunstwerke von Regionalen Künstlern zum Beispiel verschenkt Dahms gerne, auch Regenschirme, Schreibsets, Sanddorntee, Porzellan mit dem Stadtwappen oder fair gehandelte Kaffeebohnen gibt es für die kleineren Anlässe.

Rund 1500 Euro im Jahr für Gastgeschenke

„Ich bin ständig auf der Suche nach neuem und habe auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, besonders schöne Dinge zu entdecken“, beschreibt sie. „Dabei muss ich auch auf den Preis schauen. Rund 1500 Euro hat die Stadt für Gastgeschenke eingeplant, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass man pro Besuch ja auch mehrere Menschen beschenken möchte – und dies bei zahlreichen Gästen und Besuchen pro Jahr.“ Dabei führt Anett Dahms auch Buch. „Ich registriere genau, wer von uns was bekommen hat. Seit 2001 haben der Oberbürgermeister und seine Vertreter über 1000 Geschenke an Greifswalds Partnerstädte & befreundete Städte übergeben. Die kleineren, wie Lebensmittel, nicht mitgezählt.“

Besonders stolz ist sie auf das Gastgeschenk, das die Hansestadt Greifswald der Stadt Newport News 2015 als Geschenk mitbrachte. „Eine Schiffsglocke. Mit der eröffnet der City Council, das entspricht in etwa der Bürgerschaft, seitdem die Sitzungen“, sagt sie. „Wir haben sogar ein Video bekommen, in der das zu sehen ist. Das freut einen natürlich sehr.“

Die Ausstellung der schönsten Gastgeschenke findet vom 21. Januar bis 23. Februar in der Rathausgalerie statt.

Städtepartnerschaften Greifswalds Derzeit unterhält die Hansestadt Greifswald Städtepartnerschaften mit Kotka ( Finnland, seit 1959), Osnabrück (seit 1988), Lund (Schweden, seit 1990), Hamar ( Norwegen, seit 1997), Goleniow (Polen seit 2006), Newport News ( USA, seit 2007) und Stettin (Polen, seit 2010) Städtefreundschaften gibt es mit Bryan / College Station ( USA) , Tartu ( Estland), Kingston upon Hull ( England) und Pomerode ( Brasilien). Freundschaften gibt es ebenfalls mit dem chinesischen Benxi (seit 2015), Wyborg ( Russland, seit 2018) und Drohobytsch ( Ukraine, seit 2019). Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist zudem Mitglied in den Städtenetzwerken „Hanse der Neuzeit“, „Union of the Baltic Cities“ sowie seit 2016 im weltweiten Netzwerk „Cities for Life – Cities against Death Penalty“. Weitere Informationen über die Partnerstädte gibt es auf der Seite. www.greifswald.de –> Verwaltung -> Rathaus -> Städtepartnerschaften

Von Anne Ziebarth