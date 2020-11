Greifswalds Plattenbauviertel: Neues Zentrum statt Problembezirk?

Greifswald

Das fahle Novemberlicht lässt die Häuserfront im Ernst-Thälmann-Ring 44-47 noch düsterer wirken, als sie ohnehin schon ist. Hundert Meter grauer Plattenbau mit ehemals orangefarbenen Akzenten, auf den Balkonen wächst allenfalls das, was der Wind angeweht hat. Nur auf wenigen Klingelschildern kleben noch Namen.

Stefan Moll kommt hier häufig vorbei. Der 33-Jährige wohnt ganz in der Nähe, gemeinsam mit seiner Partnerin bildet er eine muntere Patchworkfamilie mit acht Kindern. „Attraktiv ist das nicht hier“, meint er in Hinblick auf das Viertel. „Aber versuchen Sie mal eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist und genügend Platz für alle bietet.“

Planungen gehen in die politischen Gremien

Was Stefan Moll noch nicht ahnt: Seit Jahren wird an einer neuen Vision der beiden Schönwalde-Viertel gearbeitet, die mit Skywalk, Gemeinschaftsmitte, Hofhäusern für Familien und einem über allem thronenden, begrünten Hochhaus eine Wende für die Plattenbauviertel einleiten könnte.

Was sich in den ersten Workshops noch anhörte wie ein verrückter Traum, wird in den kommenden Wochen konkreter. Die Pläne der Verwaltung für das Modellprojekt „Zukunft des Wohnens in Greifswald - Mitten in Schönwalde I und II“ sind nach Workshops mit den Einwohnern um weitere Ideen ergänzt und werden den politischen Gremien vorgestellt. Doch was steht nun genau in dem Konzept?

Offene Gestaltung: „Riegel“ soll aufgelöst werden

Kernpunkt des Zentrums ist die „Neue Gemeinschaftsmitte“, die anstelle des 100-Meter Riegels im Ernst-Thälmann-Ring 44-47 vorgesehen ist. Vier Einzelgebäude werden hier entstehen und die Gestaltung eines Platzes in Richtung des Stadtteilzentrums Schwalbe ermöglichen. Zwei sechsgeschossige Wohnhäuser und ein sogenanntes Gartenhaus mit entsprechenden Grünflächen sind vorgesehen, ein weiteres Gebäude soll ein Hingucker-Hochhaus werden.

In der Modellskizze sieht man einen kühnen Beispielentwurf aus München - organisch geformt mit ganz viel integriertem Grün. „Tapetenwechsel ist immer gut“, befindet Stefan Moll nach einem Blick auf die Projektszizze. „Hauptsache die Menschen werden sich das Wohnen hier dann auch noch leisten können.“

Dieses Hochhaus in München könnte als Ideengeber für das geplante Hochhaus am Thälmanring dienen. Quelle: Liegenschaftsverwaltungs GmbH & Co. KG

Abriss Ernst-Thälmann-Ring 44-47 ab Januar 2021

Doch bevor hier im Ernst-Thälmann-Ring irgendetwas Neues entstehen kann, muss der riesige Block erstmal abgerissen werden. „Bis Januar soll der Bau komplett leergezogen sein. Dann beginnen Entkernung und Abriss“, so WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. „Mitte nächsten Jahres hoffen wir mit dem Bau der beiden Sechsgeschosser starten zu können.

Bis Ende 2022 sollen beide Häuser stehen.“ Widerstand gegen den Auszug habe es bei den Bewohnern nicht gegeben, so Adomeit. „Viele Mieter haben dort schon sehr lange gewohnt und wollten sich zum Beispiel aus Altersgründen verkleinern, andere sind mit den Ausweichwohnungen in der Nähe der Sophi sehr zufrieden“, beschreibt er. „Die Bestandsmieter haben aber auch die Option in das neue Gebäude einzuziehen.“

Der Abriss des Blocks am Ernst-Thälmann-Ring soll im Januar 2021 beginnen Quelle: Anne Ziebarth

Wohnraum für unterschiedliche Einkommen

Auf der Straße sitzen soll wegen steigender Mieten soll aber keiner. „Wir haben die Mieter beraten, gerade hinsichtlich der rechtzeitigen Beantragung eines Wohnberechtigungsscheines“, so Adomeit. „Die Einkommensgrenzen sind so gesteckt, dass wir davon ausgehen, dass das für die Mieter klappt.“

Die Wohnungen in einem der beiden Sechsgeschosser die ähnlich den WVG-Häusern in der Gaußstraße gestaltet sind, werden für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins sein, der zweite Bau wird frei finanziert und daher wohl höhere Mieten haben. Zwei unterschiedliche Mieten für ähnliche Häuser? Ja, denn das wäre im Sinne der angestrebten Durchmischung. „Wir merken, dass wir Riesenbedarf nach Wohnungen für mittlere Einkommen haben“, so Adomeit. „Das haben wir in unseren Häusern in der Einsteinstraße gesehen, dort haben wir Mieten um 8,40 Euro. Die sind komplett vermietet.“

Hochhaus: Planungen erst 2021

Über die Pläne zum Hochhaus will Adomeit sich noch nicht konkret äußern. „Das Grundstück gehört der Stadt, es sind auch verschiedene Varianten des Hochhauses im Gespräch. Ich gehe davon aus, dass wir uns 2021 damit beschäftigen werden“, so Adomeit. „Trotzdem ist ein Hochhaus interessant. Wir finden die Idee eines Architektenwettbewerbs gut und wollen uns natürlich auch daran beteiligen.“

Adomeit ist aber auch etwas anderes wichtig. „Das ganze Projekt Mitten in Schönwalde I und II ist ja auch langfristig zu sehen und besteht aus ganz vielen Maßnahmen, nicht nur Wohnen“, sagt er. „Man muss sich das vorstellen, wie ein Puzzle, was nach und nach ergänzt wird. Wann immer es die zeitliche Möglichkeit gibt, fügen wir ein neues Puzzlestück dazu.“ Zu den Ideen in der Projektskizze zählt auch ein fahrradtauglicher Rundweg, der die beiden Stadtteile miteinander verbindet und an der neuen Gemeinschaftsmitte, den Sportanlagen im Dubnaring und der Erwin-Fischer-Schule entlangführt.

Modellprojekt: „Mitten in Schönwalde I und II“ Bildung/Schule: Schulneubauten Humboldtgymnasium und Erich-Weinert Grundschule als gestalterische Einheit. Ziel „Lernen von der Grundschule bis zum Abitur“. An der Sporthalle III soll eine große Sportaußenanlage für alle entstehen. Soziales Leben: Stärkung Quartiersmangement, Entwicklung einer Stadtteilschmiede mit „Do-it-yourself“ Werkstätten, Ankerpunkte der Musikschule, Kunstwerkstätten und Stadtbibliothek. Freiflächen: Verbindung der Beiden Stadtteile durch Sky und Cyclewalk mit Brücke über die Anklamer Straße, Stadtteilplatz an der Schwalbe/Thälmannring, Aufwertung Grünfläche Curiestraße Wohnen: Neubau von zwei 6-Geschossern mit großer Tiefgarage am Thälmann-Ring, Bau eines Hochhauses mit unterschiedlichen Funktionen. Bau von Hof-Häusern, z.B. in der Lise-Meitner-Straße für Familien. Für den Bereich Wohnen stellt das Land 8 Millionen Euro zur Verfügung.

WGG: Hofhäuser in der Lise-Meitner-Straße

Auch Klaas Schäfer, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) ist voll des Lobes über die Idee, die Stadtteile aufzuwerten, wenngleich er sich etwas Kritik an der Stadtverwaltung nicht verkneifen kann. „Reduzierung der Segregation und Aufwertung von Schönwalde I und II ist für die WGG ein Thema, an dem wir schon sehr lange arbeiten, nur wird das nicht so beachtet“, so Schäfer. „Wir haben unter anderem 120 Wohnungen in der Prokofjewstraße umfangreich saniert, Aufzüge installiert und schaffen aktuell einen neuen Wohnpark in der Krull-Straße.“

„Reihenhauscharakter“ für Familien mit geringem Einkommen

Jetzt soll die WGG ein großes Grundstück in der Lise-Meitner-Straße kaufen können, um dort die im Modell aufgeführten „ Hofhäuser“ zu bauen. „Wir haben großes Interesse daran, hier ein genossenschaftliches Wohnquartier aufzubauen. Gerade das kleinteilige Wohnen in den Hofhäusern spricht Familien an“, so Klaas Schäfer. „Den Bau eines eigenen Einfamilienhauses in Greifswald können sich nur wenige leisten.“

Damit auch Familien mit moderatem Einkommen in ein solches Haus mit Reihenhauscharakter einziehen können, favorisiert Schäfer den sogenannten 2. Förderweg, mit dem auch Bauten gefördert werden, die sich an einem mittlerem, aber bezahlbaren Mietpreis orientieren. An der Fläche an der Lise-Meitner Straße ist ein dreigeschossiger „Riegel“ geplant, dahinter kommen die Hofhäuser. „Eine Entscheidung für das Modellprojekt noch in diesem Jahr wäre gut. Wir wollen dann Fördermittel beantragen.“

Gemeinsamer Bildungscampus soll entwickelt werden

Eine weitere spannende Idee betrifft das Handlungsfeld Schule. Aus dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und der Grundschule Erich Weinert soll ein Schulcampus entwickelt werden, mit gemeinsamen Raumnutzungen und Familienbildungsangeboten. „Die Grundschule soll um eine zweistufige Orientierungsstufe erweitert werden“, beschreibt die städtische Projektkoordination Nadine Hofmann.

„Außerdem können wir uns eine naturwissenschaftliche Ausrichtung der Grundschule vorstellen.“ Damit betritt die Stadt Neuland. „Wir müssen sehen, wie das Land mit eventuellen Förderanträgen umgeht“, sagt sie. „Ich denke, wir gehen hier neue Wege, es kann sein, dass es noch gar keine Antworten auf unsere Fragen gibt.“

Von Anne Ziebarth