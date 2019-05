Greifswald

Ist Greifswald nun eine Fahrradstadt oder nicht – das war eine der Kernfragen des Diskussionsabends, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) und die Grünen am Dienstagabend veranstaltet haben. „Was den Anteil des Fahrradverkehrs an den gefahrenen Strecken angeht, ist Greifswald sogar bundesweit Spitzenreiter“, berichtete der Bundesgeschäftsführer des ADFC, Burkhard Stork. „Mit einem Wert von 44 Prozent liegt Greifswald dort sogar vor Münster – da kann man stolz drauf sein, sollte sich als Fahrradstadt aber auch besser verkaufen.“

Europakreuzung und Bahnhofsstaße problematisch

Doch die Bedingungen in Greifswald seien alles andere als optimal. Bei einer Radtour mit etwa zwanzig Teilnehmern ging es vor dem Forum zu den Verkehrspunkten der Stadt, in denen Radfahrer mit Problemen zu kämpfen haben. Nicht nur die immer wieder diskutierte Diagonalquerung der Europakreuzung, die lange angekündigte Fahrradstation am Bahnhof oder eine Verkehrsberuhigung rund um den Markt, auch der Übergang Bahnhofsstraße/ Goethestraße war Thema. Hier werden die Radfahrer zunächst über einen Radstreifen gelenkt, dann über einen Radweg im Bereich der Kreuzung um sich direkt danach mit Fußgängern einen schmalen, mit Laternenmasten bestückten, Fußgängerbereich teilen zu müssen.

Abbiegespur weg – Radweg her?

Diese Führung der Radfahrer sei unmöglich, kritisierte der ehemalige Verkehrsplaner Greifswalds und Leiter der Regionalgruppe des ADFC, Gerhard Imhorst. „Man sollte auf eine Abbiegespur verzichten und dafür einen Radstreifen einrichten.“ Die Schaffung von Fahrradwegen, die ein sicheres Fahrgefühl vermitteln, sei eine der wesentlichen Maßnahmen erfolgreicher Fahrradstädte, betonte Burkhard Stork in seinem Vortrag. Die weitaus größte Gruppe der Fahrradfahrer würde sich nämlich eher unsicher im Verkehr fühlen und sei auf der Straße inmitten des Autoverkehrs schlecht aufgehoben. Die Lösung in vielen von Stork aufzeigten Beispielen: Eine Fahrspur weg und stattdessen ein Radweg her. Er verwies dabei auf die Attraktivitätssteigerung von Städten wie San Francisco oder – denn Attraktivität für Fahrradfahrer würde zunehmend auch bei Unternehmensansiedlungen eine Rolle spielen.

Kammann : Thema differenzierter betrachten

Rolf Kammann, Chef der Wirtschaftsförderung Vorpommern, betrachtete das Thema differenzierter. Zwar sprach er sich grundsätzlich für eine fahrradfreundliche Gestaltung aus, doch in Vorpommern sei die Situation oftmals so, dass man schon froh sei, wenn man im ländlichen Raum die Mindestspurbreite erfülle. Auch bei den Ansiedlungen spiele das Thema noch keine große Rolle. „Nachgefragt werden zunächst einmal Grundstückspreise, Fördermöglichkeiten und natürlich auch Arbeitskräfteverfügbarkeit“, so Kammann. „Erst weit dahinter kommt die Fahrradfreundlichkeit.“

Ostseeküstenradweg in der Kritik

Bei den nicht genutzten Potentialen des Radtourismus in der Region herrschte große Einigkeit. „Hier muss dringend etwas passieren“, sagte Kamman. „Der Ostseeküstenradweg im Bereich West-Rügen zum Beispiel ist eine Katastrophe.“ Waldemar Okon (Grüne) ergänzte, auch die Anbindung der Hansestadt an das Umland sei bis auf die Strecke nach Lubmin quasi nicht existent. „Soweit ich weiß gibt es auch noch keine endgültige Trasse für den Ostseeküstenradweg Greifswald-Stralsund.“ Viel zu tun also, um die Region für Fahrradfahrer attraktiver zu machen. Die Antwort auf die Frage, wie man Greifswald denn nun fahrradfreundlicher machen könnte war so einfach, wie ernüchternd. „Es muss politisch und von der Verwaltung gewollt werden“, waren sich am Ende die Diskussionsteilnehmer einig.

Anne Ziebarth