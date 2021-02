Greifswald

Der Greifswalder Kinder- und Jugendbeirat spricht sich dafür aus, alle Schulen im Stadtgebiet nach den Winterferien mit Luftreinigern auszustatten. Aus Sicht der Jugendlichen haben sich die bisherigen Maßnahmen, um das Infektionsrisiko zu senken, im Schulalltag nicht bewährt und belasten die Schülerinnen und Schüler zunehmend.

„Eine Alternative zum ständigen Lüften wären Luftreiniger, die nach Herstellerangaben bis zu 90 Prozent der Virenlast aus den Klassenräumen filtern. Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Lüftungseinheiten können dadurch verlängert werden, beispielsweise einmal pro Stunde. Dies führt zu einer ruhigeren Unterrichtsatmosphäre und einem höheren Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler“, ist Frithjof Mesing, Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat, sicher.

Lesen Sie auch Greifswald: Luftfilteranlagen für Schulen und eine Kita gegen Corona

„Keine Zeit verlieren“

„Wir fordern von Stadt und Land, allen Schulen unbürokratisch und ohne zusätzliche Kosten Luftreiniger zur Verfügung zu stellen. Im Landtag sind die Geräte bereits seit mehreren Wochen im Einsatz. Es ist nicht zu viel verlangt, ebenso in die Schulen und damit in die Bildung der Kinder und Jugendlichen zu investieren“, sagt Julian Döhler, Vorsitzender des Kinder- und Jugendbeirats.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates erwarten, dass umgehend gehandelt wird: „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Bürgerschaft hat 164 000 Euro bereitgestellt, um Luftreiniger anzuschaffen. Es sollte auch von der Landesregierung mehr Geld in die Hand genommen werden, um rechtzeitig Vorbereitungen zu treffen für den Präsenzunterricht. Zudem rechnet sich diese Anschaffung nicht nur in der Coronakrise. Auch außerhalb der Pandemiesituation verbessern Luftreiniger die Luftqualität in den Klassenräumen und können beispielsweise helfen, zukünftig auch Grippewellen einzudämmen“, so Frithjof Mesing.

Von OZ