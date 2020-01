Greifswalds Stadtradio: Mit viel Engagement und ohne Mainstream auf Erfolgskurs

Greifswald

Staumeldungen, Blitzerwarnungen oder die besten Hits der 80er, 90er und das beste von heute? Nicht bei Radio 98eins. Hier setzen die Macher auf unkonventionellen Rundfunk. Statt Mainstream dröhnt von Mittelaltermusik, Hip-Hop, Dark Metal bis hin zu Schlagern, House oder Folk alles auf die Ohren, was sich von kommerzieller Musik aus den Charts abhebt. Es ist das Markenzeichen eines Senders, der vor 15 Jahren von Studierenden initiiert wurde und heute an sieben Tagen pünktlich um 19 Uhr auf Sendung geht.

Vom Studierenden bis hin zum „Quotenrentner“: Jeder ist willkommen

Ein Donnerstagnachmittag in der Friedrich-Loeffler-Straße 28: Im Studio von Radio 98eins herrscht Wohnzimmeratmosphäre gepaart mit Redaktionsalltag. Die Kaffeemaschine läuft seit Stunden auf Hochtouren, Chefredakteur André Otto hat es sich im zweiten Studio, dem größeren der beiden, gemütlich gemacht. Er sondiert die Nachrichtenlagen des Tages. Einige werden es heute noch in die Sendung „Das Magazin – Am Puls der Stadt“ schaffen. Sie ist das derzeitige Aushängeschild des Senders und läuft täglich von 19 bis 20 Uhr auf der UKW-Frequenz 98.1 Mhz.

Obwohl die Strukturen mit Chefredakteuren, verschiedenen Redaktionen, Technikern, Redaktionsleitern oder Chefs vom Dienst (CvD) professionell aufgebaut ist: Das Radio machen hier hauptsächlich Laien. Vom Studierenden bis hin zum „Quotenrentner“, wie die Mitglieder ihre ältesten Moderatoren liebevoll nennen: Jeder ist willkommen. Egal ob mit eigens kreierten neuen Formaten oder als helfende Hand in den einzelnen Redaktionen. Ausprobieren kann sich jeder – auch hinter dem Mikro. Die Nervosität lege sich nach den ersten Malen, sagt Jasmin „Mina“ Dressler, stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Zudem gebe es immer Tipps von den Kollegen. Ein Großteil der Sendungen ist live. Dass die Moderationen da nicht immer glatt laufen und sich so mancher Versprecher einschleicht, ist verständlich. Rausgeschmissen, wenn jemand „nicht gut moderiert“, werde aber niemand: „Wir sind ein offener Kanal und somit für jeden zugänglich“, erklärt Dressler.

Radiomacher investieren viel Zeit

Seit anderthalb Jahren ist sie fester Bestandteil des Radios, agiert als Chefin vom Dienst, betreut „Das Magazin“, kümmert sich um alles, was anfällt. Über ihren Freund, Tom Güldner, heute Vereinsvorsitzender, ist sie zum Radio gekommen: „Ich wollte ihm eigentlich abends nur etwas vorbeibringen. Plötzlich stand ich hinter dem Mikrofon“, erinnert sich die Studentin. Ihre ersten Worte? Ganz klassisch: „Begrüßung und Vorstellung.“

Kreativität kennt hier kaum Grenzen. Die Sendungen wie „Spielmannstunde“, „Kulturbeutel“, „Zonic Radio Show“ oder „Surprise Surprise“, die als Wundertüte angepriesen wird, weil sie als freier Platz zum Ausprobieren gilt, denken sich die Radiomacher selbst aus. Interviewpartner, Themen für die Beiträge, Buch oder Filmvorstellungen, Reiseempfehlungen – alles wird in Eigenregie ausgearbeitet und organisiert.

Er ist einer von zwei Technik-Profis beim Sender: Tom Güldner (Vereinsvorsitzender) Quelle: Christin Lachmann

Die Macher hinter den Sendungen investieren viel Zeit in dieses Hobby. „In guten Wochen bin ich vielleicht zwei oder drei Tage im Sender. An schlechten sind es sieben“, sagt Tom Güldner, Vorstandsvorsitzender und Freund von Mina Dressler. Er ist der Mann fürs Grobe und kümmert sich mit einem weiteren Mitglied um die Technik. Außerhalb des Senders studiert er Psychologie. Für das Radio ist er jederzeit verfügbar, wie er sagt – ob im Urlaub oder in der Nacht.

Wie viele Hörer jeden Tag einschalten, ist schwer zu sagen, auch weil offene Kanäle nicht in den Studien großer Sender auftauchen, erklärt Güldner. Die letzten Daten stammen aus der Funkanalyse Mecklenburg-Vorpommern 2015. „Aus dieser lässt sich erkennen, dass die Bürgerradios in MV, also NB-Radiotreff 88,0, Radio 98eins und Studio Malchin, gemeinsam von täglich elf Prozent ihrer potenziellen Hörer und Hörerinnen über 14 Jahren empfangen werden.“ Auch wenn der Sender weniger Menschen erreicht als die großen, so Güdlner, „in unserem Sendegebiet sind wir zu einem wichtigen Teil der Rundfunklandschaft geworden.“

Derzeit zählt der Verein über 70 aktive Mitglieder. Noch mal über ein Dutzend sind im Verein registriert. Der Radiosender ist Teil der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Unterstützung gibt es mit Mitteln des Studierendenwerks Greifswald und der Studierendenschaft der Universität Greifswald. Die Räume des Senders befinden sich im Besitz der Uni. Die ursprünglichen Radiomacher, die den Sender ins Leben gerufen haben, sind schon lange nicht mehr da. Doch ihr Vermächtnis scheint in guten Händen zu sein. Das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Selbst mal hinter dem Mikro stehen? Die Radiomacher sind immer auf der Suche nach neuen Leuten. Wer selbst hinter dem Mikro stehen, seine Lieblingsmusik spielen, als helfende Hand im Hintergrund aktiv werden möchte oder eine Idee für eine neue Sendung hat, kann sich per Mail an pr@radio98eins.de oder telefonisch unter 038 34 / 420 1785 bei den Vereinsmitglieder melden. Weitere Infos, der Livestream und die Mediathek gibt es auf www.radio98eins.de.

