Greifswalds Stadtradler umrunden dreimal den Äquator

Greifswald

Die Hansestadt sieht sich gern als Hochburg der Fahrradfahrer in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der diesjährigen bundesweiten Aktion „ Stadtradeln“, die am 30. September zu Ende ging, belegte die Hansestadt im Landes-Ranking mit 129 771 Kilometern hinter Rostock (knapp 386 000 Kilometer) und Schwerin (177 000 Kilometer) Rang drei. Genau 798 Radfahrer traten in diesem Jahr am Ryck laut der Internetplattform Stadtradeln.de für den Klimaschutz in die Pedale und umrundeten statistisch gesehen dreimal den Äquator. Das entspricht einem Gegenwert von 18,4 Tonnen Kohlendioxid, die nicht durch Autoabgase in die Atmosphäre abgegeben wurden. Mit den erradelten Kilometern blieb Greifswald hinter dem Vorjahresergebnis zurück, als 878 Aktive bei der Stadtradeln-Aktion nach Angaben der Stadt knapp 190 000 Kilometer zurücklegten.

Andere Städte haben bei der als Wettbewerb angelegten Aktion die Nase vorn. Nun sind Rostock und Schwerin zwar zwei größere Städte als Greifswald, womit sich die höhere Zahl der zurückgelegten Kilometer erklären lässt. Legt man als Wert die zurückgelegten Kilometer je Einwohner zugrunde, kommt Greifswald mit 2,24 Kilometern auf Rang fünf hinter Ludwigslust, Parchim, Neustrelitz und Boizenburg. In dem zur Hansestadt deutlich kleineren Ludwigslust erfuhren die Radfahrer 6,38 Kilometer je Einwohner. Damit landet Greifswald bei 13 teilnehmenden Städten und einem Landkreis im oberen Mittelfeld des Landes-Rankings.

In Greifswald beteiligten sich in diesem Jahr 70 Teams an der Aktion, mit der das Klima-Bündnis für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad im Alltag wirbt. Die meisten Kilometer schrubbte die Uni Greifswald mit 15 473 Kilometern und verwies damit die BS Eichenbrink mit 14 116 Kilometern auf Platz zwei. Die Stadtverwaltung ging als Team „Stempelritter“ an den Start und erradelte sich mit 5797 Kilometern Platz fünf hinter der HSG Uni Greifswald Team Radsport und dem Team WVG.

Geht es um die kreativsten Team-Bezeichnungen, dann gehört Greifswald eindeutig in die erste Liga: So traten in der Hansestadt unter anderem die flotten Motten, die radelnden Virusjäger, der Mäusetempel und die Piepvögel in die Pedalen. Greifswald nahm bereits zum 5. Mal an der Aktion teil, bei der im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und 30. September möglichst viele Teams in den beteiligten Kommunen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2 -frei mit dem Rad zurückgelegen sollen. Greifswald absolvierte das Stadtradeln im Mai.

Von Martina Rathke