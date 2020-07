Greifswalds Steinbeckervorstadt: Platz für Mensch und Moor?

In Greifswald sind laut einer von der Stadt beauftragten Moorstudie rund 472 Hektar Moorfläche nachgewiesen. Damit sind 9,3 Prozent des 5082 Hektar großen Greifswalder Stadtgebietes noch als Moor zu bezeichnen. Große Moorflächen liegen in Ladebow, Friedrichshagen, Eldena, am Spülfeld des Rycks, am Müllberg und im Polder Steinbeckervorstadt. Von der gesamten Moorfläche Greifswalds weisen laut Studie 89 Prozent ein deutliches Treibhausgas-Einsparpotenzial auf, wovon aller Voraussicht nach rund 64 Prozent zu vernässen sind, um Torfverlust und einen Großteil der Emissionen zu vermeiden. Flächen an der Stadtgrenze im Bereich der Steinbeckervorstadt werden mit gutem oder mittleren Potenzial bewertet.