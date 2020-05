Greifswalds Superbaustelle: Kosten im Hansering von drei auf 15 Millionen Euro gestiegen

Greifswald

Wird der Umbau des Hanserings ein Fall für das Schwarzbuch der Steuerzahler oder macht sich gar bald der Comedian Mario Barth in seiner RTL-Sendung „ Mario Barth deckt auf!“ über den Bau von 900 Meter Straße lustig?

Fest steht: Der Umbau des Hanserings zu einer baumbestandenen Allee wird zu einer richtig teuren Angelegenheit. Auf insgesamt 15 Millionen Euro summieren sich inzwischen die Kosten. „Das dürfte nicht nur die teuerste Straße in Greifswald sein. Ich glaube, wir haben damit bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal“, ätzt SPD-Fraktionschef Andreas Kerath.

Anzeige

Die Genossen sehen sich mit den jüngsten Entwicklungen in ihrer Kritik bestätigt: Das Projekt sei zu teuer, es gebe andere dringende Vorhaben wie den Neubau des Schulzentrums in der Verlängerten Scharnhorststraße oder den Theaterneubau, von deren Finanzierung man lange nichts mehr gehört habe. „Wir haben als Fraktion immer vor diesem finanziellen Abenteuer gewarnt und auf die Gesprächsbereitschaft des zuständigen Energieministeriums für einen Projektwechsel hingewiesen“, so der Fraktionschef zum Hansering. „Jetzt holt uns das Leben ein.“

Weitere OZ+ Artikel

Moderate drei Millionen Euro

Doch wo liegt die Ursache für die Kostenexplosion eines Projektes, das Anfang 2015 vom damaligen Baudezernent Jörg Hochheim ( CDU) auf – aus heutiger Sicht moderate – drei Millionen Euro geschätzt wurde.

Geplant war, den Neubau der Erwin-Fischer-Schule und den Umbau des Hanserings als Komplementärprojekte großzügig aus Efre-Mitteln, einem EU-Fonds, fördern zu lassen. Der Antrag wurde genehmigt. Die IGS „ Erwin Fischer“ ist inzwischen gebaut. Doch der neue Hansering existiert bislang nur auf dem Papier.

Erst Spundwand, dann Kabelverlegeung

Innerhalb von fünf Jahren haben sich allein die Baukosten für die geplante Umgestaltung zwischen Steinbeckerstraße und Fangenturm zu einer mit Bäumen begrünten Allee mehr als verdoppelt – auf zuletzt 7,4 Millionen Euro.

Hinzu kommen inzwischen Arbeiten, die anfangs nicht absehbar waren, aber Voraussetzung sind, um den Hansering zu erneuern: Bei den Planungen für die Straßensanierung entpuppte sich, dass aus Gründen der Statik die Spundwand an der südlichen Museumshafen-Seite erneuert werden muss. Die Kosten dafür liefen aus dem Ruder. Statt der anfangs veranschlagten 4,1 Millionen Euro werden nun 6,6 Millionen Euro berappt, die vorrangig aus Städtebaufördermitteln stammen, von denen die Stadt ein Drittel trägt.

Doch nicht nur das: Um wiederum die Kaimauer zu bauen, mussten die Stadtwerke wichtige Stromkabel auf die andere Seite des Hanserings verlegen, damit diese durch die Verankerung beim Spundwand-Bau nicht beschädigt werden. Kostenpunkt: 775 000 Euro.

Bitumenpreise stiegen um 18 Prozent

Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) begründete die Preissteigerung mit der „generellen Marktlage“. Nach Angaben der Bauingenieurskammer MV ist die Preissteigerung im Bausektor auf ein grundsätzliches Hauptproblem zurückzuführen – den Fachkräftemangel. Baustoffe würden immer teurer, weil immer weniger Material auf den Markt komme.

Der Grund: Es gebe immer weniger Betriebe, die Baumaterialien produzieren, wie Kammer-Sprecherin Manuela Kuhlmann sagte. Allein für Bitumen und Betonstahl haben sich die Preise innerhalb eines Jahres um 18 beziehungsweise um 21 Prozent erhöht, so der Geschäftsführer des Bauverbandes MV, Jörg Schnell. Der allgemeine Baupreisindex stieg seit 2015 im Straßenbau um 17,8 Prozent.

Die Zahl der Beschäftigten in der Baubranche sank landesweit von 51 000 Mitarbeiter (1995) auf 16 000 Mitarbeiter (2019), die Zahl der Betriebe von 1500 auf 1100. Bauunternehmen sind bei stabiler oder steigender Auftragsnachfrage nicht mehr gezwungen, Spitz auf Knopf zu kalkulieren. Wegen des Fachkräftemangels gibt es immer weniger Spezialfirmen, die komplizierte Arbeiten wie den Kaimauer-Bau erledigen können, wie Kuhlmann sagte. „Hier wirken die Gesetze des freien Marktes: eine Verknappung führt zu einer Verteuerung.“

Es könnte noch teurer werden

Möglicherweise steigen die Kosten für den Hansering, dessen Bau früheren Plänen zufolge schon 2019 starten sollte, angesichts der langen Planungsprozesse noch weiter, befürchtet zumindest die SPD. Die Ausschreibung für das Stück Straße ist nach Angaben der Verwaltung inzwischen beendet. Derzeit werden die Angebote bewertet, hieß es aus der Verwaltung. Fraktionschef Kerath erwartet, dass Bausenatorin von Busse nun schnellstmöglich die Zahlen auf den Tisch legt.

Dass die Baukosten steigen, liegt nach Einschätzung von Bauverbands-Chef Schnell auch an den Kommunen selbst. „Die Planungen beginnen Jahre vorher, dabei wird ein Schätzpreis gemacht. Diese Grundlage ist dann Jahre später bei der Ausschreibung völlig überholt“, moniert er.

Dass die Terminkette für den gesamten Prozess von der Planung bis zum Baubeginn sehr langwierig ist, räumt auch die Stadtverwaltung ein. Dieser Prozess sei durch das Vergaberecht vorgeschrieben und auch nicht verkürzbar, sagte Bausenatorin von Busse. „Als Kommune müssen wir das Vergaberecht einhalten.“ Die Gesetzeslage sehe allein neun Phasen für die Planung vor. „Zum anderen müssen wir als Stadt für unsere Bauvorhaben meistens europaweit ausschreiben.“ Die Ausschreibungsfristen seien dabei um ein Vielfaches länger als bei bundesweiten Ausschreibungen. Darüber hinaus sei der Diskussionsprozess um ein Bauvorhaben zwischen Stadtverwaltung, bürgerschaftlichen Gremien und den Bürgern wesentlich länger geworden.

SPD : Projekt stoppen, bevor es zu spät ist

Geht es nach der SPD, sollte die Stadtverwaltung für den Hansering die Reißleine ziehen. „Noch ist Zeit, das Projekt zu stoppen, wenn auch nicht ohne Kosten, aber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“, so Kerath. Denn neben den ausufernden Baukosten bekommt die Verwaltung inzwischen ein Zeitproblem. Die Efre-Förderperiode läuft bis Ende 2021, bis dahin muss die Straße fertig gestellt werden. Danach müssen zeitnah die Fördermittel abgerechnet sein.

Kaum zu schaffen, sagt die SPD und fordert: „Es gehört zu einer verantwortungsvollen Politik, Fehler und Versäumnisse einzugestehen und die daraus nötigen Konsequenzen zu ziehen.“ Kerath befürchtet verheerende Auswirkungen für den Stadthaushalt, sollte die Kosten weiter ausufern beziehungsweise das Projekt nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Schon jetzt pfiffen die Spatzen von den Dächern, dass die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren erheblich geringer ausfallen werden, als bisher geplant.

Lesen Sie auch:

Von Martina Rathke