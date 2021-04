Greifswald

Ein negativer Schnelltest schien der Freibrief für das Shoppingerlebnis. Zügig wurde ein Testzentrum nach dem anderen aufgebaut. Nach der erneuten Schließung des Einzelhandels sinkt nun jedoch schlagartig der Bedarf. Von einem Rückgang der Testzahlen bis zu 20 Prozent spricht die Universitätsmedizin, die mit der Stadt die Zentren am Fischmarkt und in der Alten Mensa betreibt.

„Mit der Schließung ist ein möglicher Beweggrund weggefallen. Andere, wie die allgemeine Unsicherheit, anstehende Besuche oder eben der vielzitierte Friseurbesuch bestehen fort“, sagt Pressesprecher Christian Arns. „Statt deutlich über 500 Antigen-Schnelltests am Tag liegen wir aktuell bei gut 400. Damit werden beide Testzentren weiterhin gut angenommen und sind für die Menschen von Bedeutung“, meint Arns.

Nur noch halb so viele Tests

Andere Schnelltestzentren registrierten einen Rückgang der Testwilligen um 50 Prozent. „Das kann ich so bestätigen“, meint Franziska Junge von der Greifen-Apotheke. Die Terminvergabe für ihre tägliche morgendliche Teststunde ist deutlich zurückgegangen. Abgesehen von der Schließung des Einzelhandels erkennt sie jedoch noch einen anderen möglichen Grund für einen Rückgang der Testnachfrage. „Auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter testen, können dafür ein Zertifikat ausstellen. So kann dieser auch für den Friseurtermin genutzt werden“, so die Apotheken-Inhaberin. Sie glaubt jedoch nicht, dass die Testzentren nun befürchten müssen, überflüssig zu werden. „Viele ältere Leute wollen mit den Tests einfach ein Stück Geborgenheit.“

Sich sicher fühlen, wollen auch Sabine und Dieter Seefeld. „Falls wir unsere Kinder oder Enkel sehen, haben wir so einfach ein besseres Gefühl“, sagt Sabine Seefeld. Für den spontanen Bedarf am Wochenende hat das Ehepaar auch stets noch einen Test zur eigenen Anwendung zu Hause. Einmal wöchentlich nutzt die beiden jedoch die Gelegenheit, sich kostenfrei beim Sozial- und Pflegedienst Sophi testen zu lassen. Maximal 300 Tests könnten hier täglich realisiert werden. „Im Schnitt waren es sonst 100 Tests, gegenwärtig sind es etwa 50“, berichtet Betriebsleiter Eric Guse.

Vorrangig ältere Bürger wollen Sicherheit

Er registriert hier vorrangig die Anwohner aus dem Wohngebiet. „Meist wollen sie einen Test für den Friseurbesuch oder es sind oft ältere Bürger, die die Sicherheit wollen“, meint Guse. Nach den offiziellen Erklärungen der Regierung, dass sich jeder Bürger mindestens einmal wöchentlich kostenlos testen lassen kann, will der Betriebsleiter jedoch auch aufklären. „Den meisten ist gar nicht klar, dass sie auch jeden Tag kommen können. Dabei würden sich viele auch gern öfter testen“, meint Eric Guse. Schließlich werden die Daten der Testpersonen nirgendwo registriert oder weitergereicht. Dies geschieht nur im Fall eines positiven Ergebnisses.

Guse sieht also noch reichlich Potenzial für die Testzentren. „Wenn das Angebot flächendeckend angenommen wird, hilft es doch auch der Gemeinschaft“, so der Betriebsleiter. Er weist darauf hin, dass hier nur Personen erscheinen sollten, die keine Symptome einer Infektion an sich bemerken. Angela Jütte kam zum Stadtteilcafé in der Heinrich-Hertz-Straße, um mit einem negativen Test die Sicherheit zu bekommen, die Senioren, mit denen sie dienstlich in Kontakt kommt, nicht zu gefährden. „Es gibt doch ein gutes Gefühl, wenn man Kontakte hat. Und es ist eine super Angelegenheit und geht schnell“, meint Angela Jütte. Rund eine halbe Stunde verbringt sie hier von dem Moment, in dem sie ihre Nummer zieht, um sich anzumelden, bis zum Ergebnis.

Noch kein Ende für Testzentren in Sicht

Birke Heeren suchte ebenfalls die Sicherheit, nachdem sie nach ihrer kürzlich erhaltenen Impfung leichte Beschwerden hatte. „Ich wollte sicher gehen, dass es nur Nebenwirkungen der Impfung sind und keine Infektion. Ansonsten habe ich sie gut vertragen. Man möchte ja sich und andere schützen“, begründet die Greifswalderin ihren Gang zum Testzentrum.

Auch Prof. Dr. Alexander Riad, Leiter des Schnelltestzentrums am Koppelberg bestätigt: „Wir sind zwar erst am 14. April mit dem Testzentrum gestartet, verspüren jedoch auch einen Rückgang im Gegensatz zu den ersten Tagen. Aber noch ist ein Bedarf vorhanden.“

