Greifswald

Es wurde geklatscht, gesungen und damit immer wieder für mehr Wertschätzung und eine angemessenere Bezahlung von Pflegekräften während der Pandemie plädiert. Die Umsetzung solcher Forderungen scheint nach wie vor in weiter Ferne. Vor dem Arbeitsgericht in Stralsund kam es nun zu einer Güteverhandlung zwischen der Universitätsmedizin Greifswald und einem Mitarbeiter des dortigen Testzentrums. Dieses wird seit dem Start vorrangig von studentischen Aushilfskräften betrieben.

Medizinstudent Hendrik Urch war vom ersten Tag an dabei und bekam vom 12. März 2020 an monatsweise befristete Verträge. Festgelegt wurde darin, dass die Arbeit in dem Testzentrum auf maximal 70 Einsätze im Jahr begrenzt ist und die Vergütung in Höhe des Mindest-Stundenentgeltes und nur für tatsächlich geleistete Arbeit erfolgt.

Der 28-jährige Student bekam seinen Arbeitsvertrag auch für den Monat April 2020 und daraufhin auch für Mai 2020 verlängert. Zu einer Weiterbeschäftigung kam es dann aufgrund seines Umzuges nicht mehr. Nach der Beendigung seiner Tätigkeit bekam Hendrik Urch seine geleisteten Stunden durch die Universitätsmedizin bezahlt, wollte jedoch auch bezahlte Urlaubstage und Feiertage – an denen er nicht gearbeitet hat – geltend machen.

Zukünftig automatische Berechnungen von Urlaubsanspruch

In dem Vergleich vor dem Arbeitsgericht willigte die Universitätsmedizin nun ein, rückwirkend drei Urlaubs- und drei Feiertage zu vergüten. Inzwischen hat die Universitätsmedizin die Abrechnung für die studentischen Aushilfskräfte angepasst. „Bei solchen Verträgen ist häufig im Vorfeld unklar, wie viele Stunden es insgesamt tatsächlich werden. Daher werden Berechnungen zu Urlaub und Feiertagen erst nachträglich vorgenommen. Das geschieht nun automatisch, was nicht von Beginn an so war“, erklärt Sprecher Christian Arns.

Eingesetzt war Hendrik Urch in dem Testzentrum vorrangig an Wochentagen, dann durchschnittlich sechs Stunden pro Schicht. „Wir haben uns gut aufgeteilt. Da viele Studenten an den Wochentagen Pflichtvorlesungen hatten und lieber an Wochenenden tätig waren, habe ich gerne die Wochentage genommen“, erklärt Urch. „Es geht mir auch nicht darum, sich an Feiertagen zu bereichern, aber es darf einem auch kein Nachteil daraus entstehen.“

Hendrik Urch macht aber auch klar, dass er der Tätigkeit in dem Testzentrum gerne nachgegangen ist. „Es waren flache Hierarchien und ein gutes Team. Ich habe es von Anfang an mit aufgebaut – erst aus dem Container heraus und dann in dem Testzelt – und quasi die Kinderkrankheiten noch mit begleitet“, so der Medizinstudent, der durchschnittlich etwa sechs Stunden an den Wochentagen hier im Einsatz war. Derzeit absolviert er sein praktisches Jahr in der Klinik Itzehoe, wo er im nächsten Jahr dann auch seine Facharztweiterbildung beginnen möchte. Auch dort ist er ebenfalls in einem Testzentrum aktiv.

Von Wenke Büssow-Krämer