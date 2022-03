Greifswald

Das Greifswalder Veranstaltungswochenende startet diesmal an der frischen Luft mit Handschuhen, Müllbeutel und robuster Kleidung. Die Hansestadt Greifswald und die Marketing GmbH rufen gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG auf zum stadtweiten Subbotnik „Greifswald räumt auf“. Von 8 bis 12 Uhr wird an 14 zentralen Orten Unrat gesammelt. Dazu zählen der Marktplatz, die Gustebiner Wende, der Wall, die Rigaer Straße 10, der Dorfplatz in Wieck und der Boddenweg in Eldena. Alle Helfenden werden mit Handschuhen, Müllgreifer und Säcken ausgestattet. Für Verpflegung wird gesorgt.

Wer beim Aufräumen in der Innenstadt hilft, kann die Aktion gleich mit einem Bummel über den Handwerkermarkt „Handgemacht“ verbinden, der am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr auf dem Greifswalder Marktplatz Station macht. 55 Künstlern, Kunsthandwerkern und weitere Anbieter präsentieren dort ihre Waren.

Nach dem erfolgreichen Großputz bietet sich für den Abend Erholung an. Hierfür stehen verschiedene kulturelle Höhepunkte zur Auswahl. Musikalisch geht es im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus zu. Dort spielt am Sonnabend ab 19.30 Uhr der Sänger Bastian Bandt gemeinsam mit seiner Band „Verstärker“. Der Liedermacher aus der Uckermark schreibt Texte über Heimweh ohne Nostalgie, Sehnsucht ohne Kitsch und Ehrlichkeit ohne Selbstentblößung. Die Karten kosten 13 Euro (ermäßigt elf Euro). Der Einlass erfolgt nach der 3G-Regel, Maske muss getragen werden.

In der Straze führt das Studententheater am Sonnabend um 18 Uhr das Stück „Der Salzprinz“ auf. Dabei handelt es sich um eine Inszenierung frei nach dem slowakischen Volksmärchen. Die Aufführung findet unter 2G-Plus-Bedingungen bei FFP2-Maskenpflicht statt.

Im Rubenowsaal der Greifswalder Stadthalle wird um 19.30 Uhr die Komödie „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Pattelière gezeigt. Achtung, es handelt sich um eine kurzfristige Spielplanänderung, weil das Schauspiel „Vögel“ krankheitsbedingt ausfallen muss.

Der schauspielerische Auftakt der Theaterwerft nach der coronabedingten Zwangspause muss verschoben werden. Weil Akteure erkrankt sind, können die für Freitag und Sonnabend geplanten Vorstellungen von „Nichts zwischen den Kiemen“ leider ausfallen.

Kulturell geht es am Sonntag weiter. Die Ballettdramaturgin Barbara Buck ist gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern des Balletts „Vorpommern“ beim Theaterfrühstück im Foyer des Greifswalder Theaters zu erleben. Dies wird vom Verein Hebebühne veranstaltet und von Eva Aumüller moderiert.

Das Stück „Der Salzprinz“ wird um 12 Uhr erneut in der Straze aufgeführt. Im Rubenowsaal ist um 18 Uhr wieder „Der Vorname“ zu erleben.

Ein Pflichttermin für Familien wird der Besuch im frisch eröffneten Kuntibunt an den Bäckerwiesen. Am Freitag öffnet der Indoorspielplatz erstmals wieder seine Türen nach der coronabedingten Zwangspause. Neu sind die Öffnungszeiten am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Beim Toben muss keine Maske getragen werden. Tickets müssen Online erworben werden.

Von kat