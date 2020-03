Greifswalds Waschsalon nimmt Kurs auf Wiedereröffnung

Greifswald

So ziemlich jeder, der für einige Zeit in Greifswald gelebt hat, kennt die roten Waschmaschinen, die Trockner mit 15 Minuten-Vorwahl und die Weichspülbecherchen. Der Waschsalon in der Gützkower Straße ist seit 25 Jahren Kult. Für Studenten, aber genauso für alle, deren Waschmaschine den Geist aufgegeben hat oder mit dem Umfang der zu waschenden Objekte überfordert war. Allerdings ging es in den vergangenen Jahren stetig bergab mit dem einzigen Waschsalon der Hansestadt, nicht nur dass die Wasch- und Trockenleistungen immer schlechter wurden, immer häufiger waren Maschinen kaputt und fielen aus. Überschwemmungen waren Gang und Gebe. „Hier haben auch häufiger Leute übernachtet, es wurde geraucht und getrunken“, beschreibt Klaus-Peter Michaelis. „Was sich hier morgens manchmal für ein Bild bot, war unvorstellbar.“

Wer hat hier nicht schon mal die ein oder andere Taste gedrückt – das Bedienterminal des Waschsalons. Quelle: Anne Ziebarth

Maschinen drehen sich weiter

Klaus-Peter Michaelis kennt den Waschsalon nicht nur seit Jahrzehnten als Kunde, der Nachrichtentechniker hat sich im vergangenen Jahr auch entschlossen, den Salon zu mieten und wieder auf Vordermann zu bringen. Eine Mammutaufgabe, wie sich schnell herausstellte. „Die Nyborg-Maschinen sind 25 Jahre alt“, sagt er. „Aber größtenteils intakt. Was sich nach dieser Zeit noch dreht, kann auch noch lange laufen.“ Das Problem sei nur, dass sie nicht regelmäßig gewartet worden seien. „Ich hatte bereits früher mit dem zuständigen Techniker Kontakt, der hat immer nur vom ‚Katastrophen-Waschsalon‘ geredet, wenn er kam“, erinnert sich Klaus-Peter Michael.

Zur Galerie Klaus-Peter Michael will im Sommer neu eröffnen. Bis dahin sind noch viele Reparaturen nötig!

Keine Wasserenthärtungsanlage, Dichtungen voller Kalk

Auch die Wasserenthärtungsanlage – Pflicht für jeden Waschsalon – sei kaputt und seit sieben Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen, die Zuleitungen zu den Maschinen hätten sehr gelitten. „In den Jahren bis zur Schließung im vergangenen Frühjahr haben zwei Frauen den Waschsalon betrieben“, sagt er. „Ich habe allerdings gehört, dass die auch schon seit Jahren insolvent waren und den Waschsalon nur für den Besitzer weitergeführt haben.“ Die sogenannte „technische Ausstattung“ des Waschsalons habe er vom Inhaber für einen symbolischen Euro gekauft, die Räume gemietet.

Knatsch zwischen Hausverwaltung und Betreiber

Nun stehen also Leitern, Werkzeugkisten und eine schier unermesslich große Anzahl an Schraubendrehern dort, wo vorher mit Wäschekörben hantiert wurde. Doch Klaus-Peter Michael ist genervt. „Ich habe nach und nach immer mehr Mängel entdeckt“, sagt Michael. „Das ist eine Bauruine. Ich wäre bereit mich um alles zu kümmern, habe auch die Firmen, aber die Rechnungen muss der Eigentümer zahlen. Das ist nun einmal so.“ Doch es gibt Knatsch zwischen der beauftragten Hausverwaltung des Eigentümers aus Berlin und dem frischgebackenen Waschsalonbetreiber. Denn Klaus-Peter Michael will grundlegende Veränderungen im ganzen Haus, die Hausverwaltung blockt das ab und verweist auf die von ihm gemietete Fläche. Die Liste der von Michael aufgeführten Schäden ist lang. Wasserschäden an den Wänden zum Beispiel – „das könnte auch daran liegen, dass es überhaupt keinen Fußbodeneinlauf im Boden gibt“ – oder fehlende Schlüssel für Räume zur technischen Gebäudeeinrichtung und dem Notausgang.

Keine Schutzschalter: Gefahr von Stromschlag

Die Leitungen sind in üblem Zustand. Quelle: Anne Ziebarth

Einige Dinge allerdings ärgern Michael besonders, etwa die fehlende FI-Schutzschaltung. Diese Schaltungen sind heute in den meisten Gebäuden Standard, schützen Menschen vor einem Stromschlag, wenn zum Beispiel ein Fön in die Badewanne fällt. In einem Waschsalon sei das absolut erforderlich, findet Michael. Im November stand bei einer Havarie das Wasser im Waschsalon“, sagt er. „Weil man von außen weder Stromzufuhr noch Wasserschieber regeln kann, bin ich dann in Gummistiefeln durch den Laden. Das ist lebensgefährlich.“ Eine komplette Nachrüstung mit Sicherheitsschaltern kostet schätzungsweise 500 Euro, „aus eigener Tasche bezahle ich das nicht.“ Dennoch ist die Situation in einigen Bereichen unübersichtlich – um vieles hatte sich der gelernte Nachrichtentechniker und Computerfreak Michael bereits gekümmert, bevor er den Mietvertrag unterschrieben hatte. Die Abstimmung mit dem Vermieter war dabei nicht immer gegeben.

Im Keller lauert Ungemach

Richtig in Fahrt kommt Michael, wenn er über die Abflusssituation im Untergeschoss spricht. „Da ist das Hauptabflussrohr aufgeschlitzt und mit einer Eigenkonstruktion über eine Art Wasserpumpe versehen“, sagt Michael. „Ich habe das einem Mitarbeiter der Stadtwerke gezeigt, der hat gesagt, so geht es gar nicht.“ Er habe erstmal für eine professionelle Rohrreinigung gesorgt, weil Fäkalien austraten. Ausgelöst worden sei der Auftrag aber von der Hausverwaltung, betont er, nur die Rechnung sei wohl noch nicht bezahlt.

„Mieter überschreitet seinen Bereich“

Der Haken: Eigentlich sollte Michael zu dem Keller überhaupt keinen Zugang haben. „Die von dem Gewerbemieter angemietete Mietsache hat sich ausschließlich auf die Räumlichkeiten der Wäscherei zu beschränken“, heißt es von der Hausverwaltung Brich. Auch die Beurteilung der rechtlichen Situation könnte unterschiedlicher nicht ausgelegt werden. „Ich weise in dieser Angelegenheit darauf hin, dass es sich um ein laufendes privates Gewerbemietverhältnis handelt, mit den darin zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen und Verpflichtungen“, informiert Hausverwalter Christian Brich. „Nach Gewerbemietvertrag ist der Gewerbemieter für den Betrieb und die Konzessionsfähigkeit des Gewerbes allein verantwortlich.“

Wer ist für Instandhaltung zuständig?

Die Wäscherei sei keine staatliche Einrichtung, so die Hausverwaltung. „Der Gewerbemieter hatte sich aus freien Stücken mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf und in Kenntnis aller Umstände zum Abschluss des Gewerbemietverhältnisses entschlossen.“ Michael pocht allerdings auf das Baugesetzbuch, nach dem die Vermieter für Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache verantwortlich sind. Eine umfassende Übertragung der Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht auf den Mieter sei nach den zusammengestellten Unterlagen Michaels nicht möglich.

Bis zur großen Wiedereröffnung nimmt Klaus-Peter Michael Wäsche entgegen. Quelle: Anne Ziebarth

Bis zur Eröffnung im Sommer: Einzelabfertigung

Ob „gemietet, wie gesehen“, oder nicht. Klaus-Peter Michael ist jeden Tag im Waschsalon und arbeitet sich Stück für Stück durch die Reparaturen. Im Sommer soll der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. „Mit der Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, das wird richtig schick hier“, freut er sich. Bis dahin können Kunden ihre Wäsche nach telefonischer Voranmeldung vorbeibringen, eine Waschladung kostet 5 Euro. Ein stolzer Preis. Dafür gibt es die Wäsche aber auch sortiert und auf den Millimeter genau zusammengefaltet zurück. „So was lernt man im Leben“, sagt Klaus-Peter Michael. „Dreimal dürfen Sie raten, wer zu Hause bügelt.“

Lesen Sie weiter:

Corona-Krise: Diese Händler aus MV bieten ab sofort Abhol- oder Lieferservice

Corona: Welche Einrichtungen sind noch geöffnet?

Greifswald stundet Gewerbesteuer während Corona-Krise

Von Anne Ziebarth