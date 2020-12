Feiertage hin oder her – Rettungskräfte, Polizisten, Ärzte und ambulante Pflegekräfte sind auch an Weihnachten in Greifswald im Einsatz. Die gemütlichen Stunden mit den Liebsten müssen dann verschoben werden. Stattdessen gibt es Kartoffelsalat auf der Polizeistation oder Wildschweingulasch auf der Feuerwache.