Greifswalds Wildtiermanager seit Monaten krank – Wer jagt jetzt die Wildschweine?

Greifswald

Der für die Bejagung der in Greifswald lebenden Wildschweine zuständige Wildtiermanager fällt krankheitsbedingt für mehrere Monate aus. Das teilt die Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion der Bürgerschaft mit. „Eine personelle Kompensation ist nicht möglich“, heißt es dort. Der Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild sieht dies mit großer Sorge, da die Wildschweine auf Futtersuche besonders in den Herbst- und Winterwochen Zuflucht im Stadtgebiet suchen.

Es werde versucht, bestimmte Aufgaben über andere Mitarbeiter zu lösen. „Aufgrund der spezifischen Aufgaben und der dazu notwendigen Kenntnisse ist es jedoch sehr schwierig, diese durch Verwaltungsmitarbeitende zu lösen“, heißt es weiter in dem Schreiben. „Insofern übernimmt der Stadtförster, trotz seiner sehr umfangreichen Aufgaben, sehr viele Aufgaben des Wildtiermanagers wahr“, steht weiter in dem Dokument.

CDU sorgt sich um Sicherheit der Kinder

Hat das zur Folge, dass in den Wintermonaten nun wieder vermehrt Wildschweine im Stadtgebiet auftauchen werden? „Die Bekämpfung der Wildschweine in unserer Stadt muss noch deutlich verstärkt werden, denn Wildschweine haben in unserer Stadt nichts zu suchen“, fordert Axel Hochschild. „Es darf sich nicht wiederholen, dass Wege gesperrt werden, Kinder Angst auf ihrem Schulweg haben, Sportplätze verwüstet werden und ganze Wildschweinrotten gemütlich über Hauptverkehrsstraßen trotten.“ Weil sich im Stadtgebiet mehrere Rotten dauerhaft niedergelassen hatten, hatte die Bürgerschaft im April ein umfangreiches Pakt zur Bekämpfung der Tiere verabschiedet.

Stadtförster erlegt acht Tiere

Fakt ist, dass von den bisher 105 im Stadtgebiet und an den Stadtgrenzen erlegten Wildschweinen, lediglich acht Tiere vom Stadtförster getötet wurden. Auch das geht aus der Antwort auf die kleine Anfrage der CDU hervor. Der Großteil der bejagbaren Flächen in der Stadt werde von der Universität Greifswald und der Jagdgenossenschaft Greifswald betreut. „Der Oberbürgermeister selbst hat beim eigentlichen Jagen fast nichts geleistet“, kritisiert Hochschild mit Blick darauf, dass der OB es in der Vergangenheit so dargestellt habe, als seien die knapp 100 erlegten Tiere durch den Wildtiermanager oder Stadtförster getötet worden.

Keine Lebendfallen in diesem Winter

Verwundert zeigt sich Hochschild zudem, dass die Stadtverwaltung nunmehr mitteilt, in den Wintermonaten keine Lebendfallen aufstellen zu lassen. Dies war im Maßnahmenpaket, das die Bürgerschaft im April verabschiedet hat, als mögliches Instrument der Bejagung enthalten. Wie die Verwaltung mitteilt, seien hierzu die Jagdgenossenschaft und die Universität angefragt worden, die beide angaben, in diesem Winter keine Lebendfallen nutzen zu wollen. „Der Stadtforst ist dazu aus personellen und materiellen Gründen derzeit auch nicht in der Lage“, heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage. Weiter wird dort ausgeführt, dass von Lebendfallen ein sehr geringer Effekt erwartet wird.

Von Katharina Degrassi