„Jetzt macht das Turnen doppelt so viel Spaß“ titelte die Neue Ilmenauer Kreiszeitung Anfang der 1960 Jahre, während es in der Frauenzeitung „Für dich“ hieß „Ein Ding mit ‘nem Pfiff“. Verantwortlich für diese Schlagzeilen war eine Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Turngerät für Kinder zu entwickeln, das kompatibel und vielseitig verwendbar, viele Übungen ermöglicht, leicht zu transportieren und einfach zu handhaben ist.

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die sich von der ehemaligen DDR, über Skandinavien bis hin nach Kuba erstreckte. Ihre Erzählerin, die Greifswalder Sportwissenschaftlerin Eleonore Salomon, ist nun im Alter von 95 Jahren verstorben.

Schicksalsschlag veränderte Familienleben

Sie sei ein herzensguter Mensch gewesen, sagt Roland Salomon, einer ihrer Söhne: „Sie war korrekt und arbeitsam, konnte nie die Finger von der Arbeit lassen.“ 1925 in Pirna geboren, legte sie nach dem Krieg ihr Abitur ab. Nach ihrem Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig wurde sie als Sportlehrerin an derselben angestellt. Dort, so erzählt es ihr Sohn, lernte sie ihren späteren Mann kennen, der zur Militärmedizinische Sektion der Universität Greifswald versetzt wurde. Eleonore Salomon fand in der Hansestadt eine Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaften.

Im Jahr 1960 dann ein Schicksalsschlag, der das Leben der ganzen Familie veränderte. Eleonores Ehemann und Vater ihrer beiden Söhne verstarb plötzlich. „Sie hat meinen Bruder und mich neben ihrer Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und neben ihrer Doktorarbeit Mitte der 1970er Jahre allein groß gezogen.“

Kein leichtes Unterfangen für die kleine Familie, wie sich Roland Salomon erinnert: Mit neun Jahren habe er den Haushalt geschmissen, während seine Mutter arbeiten war. Ab und zu sei einer ihrer Kollegen vorbeigekommen und brachte Essen vorbei. „Aber am Wochenende war immer Familienleben. 1966 hat sie einen Trabant bekommen. Wir waren viel unterwegs, an den Wochenenden oft am Strand in Karlshagen oder in der sächsischen Schweiz.“

Vielseitig verwendbar und leicht zu handhaben: Das Kinderturngerät wurde weltweit vertrieben. Vorwiegend war es in sozialistischen Ländern, aber auch in Österreich und Skandinavien, zu finden. Quelle: privat

Mit 85 Jahren noch am Ball

Sport sei eine der größten Leidenschaften im Leben von Eleonore Salomon gewesen, der sie auch im hohen Alter noch treu blieb. „Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie sie nach einer Wirbelsäulenoperation mit 85 Jahren mit meinem Sohn Volleyball gespielt hat. Ob Schwimmen, Skifahren oder Ballsport – sie mochte die Kombination aus allem“, sagt ihr Sohn.

Das wohl größte Erbe, das Eleonore Salomon der Welt und ihrer Familie hinterlassen hat, ist ein Sportgerät, das sich in jedem Kindergarten der DDR fest etabliert hat. Die Idee entstand aus einem einfachen Grund: „Als sie mitbekommen hat, dass wir außer ein paar Bällen und Reifen im Kindergarten nichts haben, hat sie sich hingesetzt und das Gerät innerhalb weniger Tage entwickelt.“

Dieses verfügte über je zwei Grundgeräte mit Sprossenwand, Leitern und Kletterstangen, einem Kastendeckel, Barrenholmen sowie Basketballkörben und Standsicherungsbalken. Das System ließ sich schnell miteinander zu einer Vielzahl unterschiedlicher Turngeräte montieren. ,„Ab 1963 wurde es getestet. Wir waren auch dabei. In meinem letzten Kindergartenjahr wurden wir auf Messen und Schauturnen ziemlich herumgereicht“, scherzt Roland Salomon.

Turngerät feierte 2010 ein Comeback

Nicht nur das: Auch im DDR-Fernsehen hat Eleonore Salomon ihre Erfindung angepriesen. Unter anderem bei den Sendungen mit Meister Nadelöhr und Heinz Quermann. Immer mit dabei Sohn Roland: „Das war schon sehr aufregend.“ Bis zur Wende war das Kinderturngerät ein voller Erfolg.

Danach ebbte das Geschäft ab, bis das legendäre Turngerät 2010 sein Comeback feierte und seither im Namen des Sohnes mit kleinen Anpassungen wieder vertrieben wird. Trotz des Erfolges: Reich wurde Eleonore Salomon mit ihrer Erfindung nicht. Sie bekam nur eine einmalige Prämie, als ihr patentierter Sportbaukasten auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1963 auf Anhieb 200 Bestellungen aus dem Ausland einsammelte.

Doch um Reichtum scheint es ihr nie gegangen zu sein. Viel wichtiger war es, dass jedes Kind eine Möglichkeit bekam, sich sportlich zu betätigen. Eleonore Salomon hinterlässt neben ihren beiden Söhnen, drei Enkelkinder und einen Urenkel.

Eleonore Salomon verstarb im August im Alter von 95 Jahren. Quelle: Archiv

Von Christin Lachmann