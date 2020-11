Greifswald

Q-Anon, Corona-Leugner, Klimawandel-Skeptiker: Verschwörungstheorien gibt es derzeit viele – befeuert durch das Internet. Ein neues Phänomen sind sie jedoch nicht. Einer der wohl bekanntesten deutschen Verschwörungsideologen kommt aus der Hansestadt Greifswald.

Der 1948 in Berlin geborene Axel Stoll studierte an der Greifswald Universität Geologie und schloss das Studium mit einem Diplom ab. Im Jahr 1984 promovierte er an der Universität Potsdam. Stoll galt als Verschwörungsideologe, der allen voran der rechtsextrem-esoterischen Szene zugeordnet wurde und sich mit Verschwörungsmythen insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigte.

So behauptete er, dass die Nationalsozialisten über UFOs verfügt hätten, sogenannte Reichsflugscheiben, und war überzeugt, dass es ein deutsches Weltraumprogramm zu der Zeit gegeben hätte. Zu diesen Theorien wurde Stoll in einer Folge der amerikanischen Fernsehsendung „UFO Hunters“ interviewt, die 2010 auf dem History Channel lief. Zudem glaubte Stoll, dass die Erde hohl sei und in ihrem Inneren verschiedene Wesen leben würden.

Tot in der Wohnung aufgefunden

In einem Interview mit der Regisseurin Mo Asumang für ihren Dokumentarfilm mit dem Titel „Arier“, äußerte Stoll, dass die sogenannten Arier hochentwickelte Außerirdische seien und lange Haare bei Frauen als eine Art Sender und Empfänger zum fernen Planetensystem der Arier funktionieren.

Stoll relativierte den Holocaust, leugnete Aids-Virus und die Mondlandung der Amerikaner und glaubte an die Existenz von freier Energie. Bekanntheit erlangte Stoll vor allem durch die Video-Plattform YouTube, auf der mehrere Zusammenschnitte seiner Vorträge aufgetaucht sind. Im Jahr 2014 wurde Stoll in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden.

Von Christin Lachmann