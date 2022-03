Greifswalds bekanntester Zauberkünstler: Clown Hollino ist zurück

Greifswald

Es ist ein besonderer Ort, an dem der Berufsclown, Zauberkünstler und Puppenspieler Holger Pautz sein erstes großes Comeback in Greifswald feiert. Denn es ist der Ort, an dem der heute 27-Jährige vor zwei Jahren seinen letzten öffentlichen Auftritt in der Hansestadt hatte, bevor die Corona-Pandemie das Leben und den Alltag veränderte.

Schulen, Kitas, Restaurants sowie ein Großteil der Geschäfte mussten schließen, Großveranstaltungen sowie Gottesdienste wurden verboten, der Tourismus heruntergefahren. An Kultur, wie Holger Pautz sie anbietet, war nicht mehr zu denken. „Für mich ist erst mal eine Welt zusammengebrochen“, erinnert sich Pautz.

„Es gab Tage, an denen ich sehr verzweifelt war“

Am 27. März wird Pautz als Clown Hollino im Haus der Kulturen wieder an diesen Ort zurückkehren. Die Freude darüber ist groß. Nicht nur bei Pautz, sondern auch bei seinen kleinen und großen Fans. „Ich habe viele Nachrichten bekomme. Die Leute haben gefragt, wann ich wieder auftrete. So etwas freut mich natürlich riesig.“

Die Shows mit Holger Pautz Mit seiner zauberhaften Kindershow als Clown Hollino wird Holger Pautz am Sonntag (27. März) um 16 Uhr im Haus der Kultur auftreten. Es gilt 3G (geimpft, genesen oder getestet) sowie Maskenpflicht. Karten (7 Euro pro Person) gibt es unter der Telefonnummer 0162 / 458 32 99. Mit seiner Puppenbühne wird Pautz am 2. April um 15.30 Uhr in seinem Heimatort Wackerow auf der Wiese am Gutshaus gegenüber der freiwilligen Feuerwehr auftreten.

Die Zeit, als Corona die Kultur zum Stillstand brachte, beschreibt Holger Pautz als eine der schwierigsten in seiner Karriere. „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es gab Tage, an denen ich sehr verzweifelt war und an denen ich mich gefragt habe, was ich eigentlich mache. Aber aufzuhören war nie eine Option für mich.“

Dafür gab es einen entscheidenden Grund. Denn einige Monate vor Corona unterzeichnete der Berufsclown einen Vertrag für ein festes Arrangement in einem Freizeitpark. In einem solchen zu arbeiten, war sein größter Traum. Über die Sommermonate arbeitete Pautz im Kurpfalz-Park Wachenheim in der Nähe von Mannheim.

130 Veranstaltungen pro Jahr vor Corona

Dorthin wird es ihn samt Zirkuszelt und Clownmobil auch in diesem Jahr vom 9. April bis Anfang November wieder verschlagen. Drei Auftritte am Tag wird er dort absolvieren und während der Pausen mit seinem Gefährt im Park herumfahren, um kleine und große Gäste zu entertainen. „In einem Freizeitpark habe ich das entdeckt, was ich heute mache. Mit sechs Jahren habe ich meinen ersten Zauberkasten geschenkt bekommen. Für mich stand immer fest, dass ich das beruflich machen werde“, sagt Pautz. Kurze Zeit später, nachdem der gebürtige Wackerower seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann beendete, machte er sich als Zauberei-, Clownerie- und Puppentheater selbstständig.

Vor Corona absolvierte Pautz 130 Veranstaltungen pro Jahr. Rechnet er seine Auftritte im Kurpfalz-Park heraus, kommt er in den Corona-Jahren auf eine minimale Anzahl an Auftritten. Ein paar Shows machte er in Kindergärten, verkaufte Popcorn, startete ein Online-Puppentheater und trat auch privat hier und da mal auf. An größere Shows war jedoch nicht zu denken.

Clownskostüm gegen Schutzanzug getauscht

Anfang Mai vergangenen Jahres tauschte der 27-Jährige für einige Monate Clownskostüm gegen Schutzanzug und arbeitete in einem Testzentrum. Einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits auch, um etwas zu tun zu haben. „Ich habe dort viele nette Leute kennengelernt. Es hat auch Spaß gemacht. Auch weil ich immer versucht habe, die Leute ein bisschen zu entertainen. Ich habe versucht, den Leuten die Angst zu nehmen. Es war eine sehr schöne Zeit“, blickt Pautz zurück.

Holger Pautz in Kapuzenpulli und mit Basecap vor dem Testzentrum am Fischmarkt. Dort fing er an, wechselte einige Wochen später zum Testzentrum in Neuenkirchen und arbeitete dort vergangenes Jahr für einige Monate. Quelle: Christin Lachmann

Vor der Pandemie war er bei Greifswalds Kulturnacht als Zauberer zu sehen, bastelte beim Osterfest des Tierparks Luftballontiere und bot in den umliegenden Gemeinden zusammen mit einer kleinen Zirkustruppe Artistik und Clownerie an. All das möchte er wieder machen, wenn öffentliche Auftritte wie diese wieder möglich sind. „Meinen Beruf möchte ich solange ausüben, wie es mir Freude macht. Und ich bin ja auch erst 27“, sagt er und lacht.

Von Christin Lachmann