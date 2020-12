Greifswald

Es ist der erste Stolperstein, der in der Hansestadt für ein homosexuelles Opfer des NS-Regimes verlegt wurde. Seit Mittwoch – anlässlich seines 110. Geburtstages – erinnert er vor dem Theater an das Schicksal des Schauspielers Kurt Brüssow. „Er war ein Mensch unserer Stadt, der das Kulturleben hier mitgeprägt hat und es ist gut, dass ihm so gedacht wird“, sagte Pastor Johann Riedel von der Evangelischen Studentengemeinde, die die Stolpersteinverlegung in Auftrag gegeben hat.

Der Chefdramaturg des Theater Vorpommern begrüßte diesen Vorstoß. „Die Institutionen einer Stadt oder eines Landes müssen sich ihrer Vergangenheit stellen. Daher ist es gut, dass wir heute hier sind“, meinte Sascha Löschner. „Und ich hoffe, dass wir den Stein lange ungeschändet vor unser Tür haben werden.“ Der Verantwortung zeigt sich Greifswalds Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder durchaus bewusst. „Kurt Brüssow gehört einer Opfergruppe an, der viel zu spät die Aufmerksamkeit zukam, die ihr gebührt“, so das Stadtoberhaupt. „Die Aufgabe – an das zu erinnern, was damals passiert ist – wird nie zu Ende sein und wird uns auch in Zukunft begleiten.“

Anlässlich seines 110. Geburtstages wurde vor dem Theater ein Stolperstein zum Gedenken an das Schicksal des Greifswalder Schauspielers Kurt Brüssow verlegt. Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder, Chefdramaturg Sascha Löschner und der Pastor der evangelischen Studentengemeinde Johann Riedel erinnerten an ihn und legten Blumen nieder. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Nach fortgesetzter „widernatürlicher Unzucht“ ins KZ

Bewusst werden die Stolpersteine stets vor der letzten Wohn- oder Wirkungsstätte vor der Verfolgung eingebettet. 1910 in Stettin geboren, erhielt Kurt Brüssow 1932 am Greifswalder Stadttheater eine Anstellung als Chorsänger und Statistenführer, später als Schauspieler, bis er 1937 festgenommen und wegen „widernatürlicher Unzucht“ zu sechs Monaten Haft verurteilt wurde. In der Folge verlor er auch seine Anstellung am Greifswalder Theater. Nach erneuter Verhaftung 1938 wegen „fortgesetzten Verbrechens“ kam er 1941 ins Konzentrationslager Auschwitz und wurde 1943 kastriert.

„Doch das Grauen begann nicht erst in Auschwitz oder anderen Lagern, sondern in der Nachbarschaft“, macht Pastor Riedel von der Evangelischen Studentengemeinde die jahrelange Verfolgung deutlich. Im März 1944 wurde Kurt Brüssow entlassen. Er kehrte nach dem Krieg nach Greifswald zurück, wo er kurzzeitig auch wieder am Theater tätig war und heiratete die Witwe eines gefallenen Soldaten. 1946/47 ging er als Leiter an das Putbusser Theater. Anschließend lebte die Familie in Bayern, wo Kurt Brüssow 1988 starb.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, erinnert Pastor Johann Riedel. „Der Name Kurt Brüssow bleibt unvergessen in unserer Mitte.“

Von Wenke Büssow-Krämer