Greifswalds evangelische Kirchen feiern Freiluftgottesdienst

Greifswald

„Wir wollen alle fröhlich sein...“: Mit diesen Zeilen begann das erste gemeinsame Lied nach einer siebenwöchigen Pause vor dem Greifswalder Dom. Am Sonntag veranstalteten die evangelischen Kirchen der Hansestadt zum ersten Mal einen Freiluftgottesdienst.

Bereits um kurz vor 10 Uhr gab es nur noch wenig freie Stühle auf der Wiese vor der größten Kirche der Stadt. Einige Sitzgelegenheiten standen paarweise dichter nebeneinander. „Das sind unsere Ehepaarstühle“, schmunzelte Pastorin Beate Kempf-Beyrich. Doch bevor der Freiluftgottesdienst losgehen konnte, mussten Gemeindemitglieder und Besucher Namen und Telefonnummern angeben. Das neue Prozedere war Auflage des Gesundheitsamtes, um bei möglichen Infektionen mit dem neuartigen Lungenvirus eine Rückverfolgung zu gewährleisten.

Gottesdienste ins Internet verlagert

Die Nikolai-Gemeinde stellte indes zusätzlich einen eigens gebauten Desinfektionsspender auf. „Den haben wir aus alten Balken des Doms gefertigt“, erzählte die Pastorin stolz. Die Andachten unter freiem Himmel waren eine ungewöhnliche Situation. Die Freude darüber, dass sie trotz des Coronavirus dennoch stattfinden konnten, war groß. Dutzende Greifswalder waren gekommen, stimmten gemeinsam Lieder an und beteten.

In den vergangenen Wochen mussten deutschlandweit auch Gottesdienste zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus pausieren. Viele Gemeinden machten aus der Not eine Tugend, verlagerten die Andachten und Messen ins Internet. So auch die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai, die beispielsweise ihre Osterandacht in diesem Jahr auf dem Videoportal Youtube veröffentlichte. Wann die Gottesdienste wieder in den Kirchen selbst stattfinden können, ist noch unklar.

Von Christin Lachmann