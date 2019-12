Greifswald

„Oh, das ist nicht gut“, sagt Johannes Müller. „Hier ist der Fehler.“ Das Ungewöhnliche ist, dass er Fehler aufregend findet. Denn Müller ist Uhrmachermeister. Wenn er Fehler – wie in einem über 100 Jahre alten Uhrwerk – findet, fahndet er nach Ersatzteilen. In diesem Fall ist ein wenige Millimeter großes Stück einer Triebflanke abgebrochen. „Ja, natürlich ist das spannend“, sagt der 58-Jährige. Warum eigentlich? „Mechanik“, antwortet er. „Reine Mechanik, die man reparieren kann. Es ist einfach schön, etwas wiederherstellen zu können, was kaputt war und sich mit der Vielfältigkeit der verschiedenen Uhrwerke zu beschäftigen.“

Uhrmacher war in der DDR ein attraktiver Beruf

Dieses Interesse hält ihn seit Jahrzehnten vor der Werkbank. Dieser Tage stehe er wieder unter Leistungsdruck, die Geschäfte in seinem Laden in der Langen Straße laufen gut. Bis zu 12 Stunden am Tag beugt Müller sich über Armbanduhren, Uhrwerke und Gehäuse; der Tisch übersät mit Werkzeug und Lupen. „Wirtschaftlich sind es gute Zeiten, aber manchmal ist es zu viel. Seit einem Jahr arbeite ich hier im Greifswalder Laden alleine, weil eine Mitarbeiterin die Arbeitsstelle gewechselt hat.“

In Anklam hatte er sein erstes eigenes Geschäft eröffnet. Wie Vater – so Sohn: Er hat bei seinem Vater gelernt, 1996 seinen Laden eröffnet, später den Laden seines Vaters übernommen, vor 12 Jahren ersetzte er einen Anklamer Laden mit dem Greifswalder Geschäft. „Für mich war es immer klar, dass ich als Uhrmacher arbeite. In der DDR war der Beruf zudem attraktiv, weil – auch aus Mangel an neuen Sachen – alles repariert wurde.“

Uhrenreparatur ohne Greifswalder Geschäft

Auch heute ist das Interesse wieder groß. Während des Gesprächs mit der OZ tickt es nicht nur unaufhörlich, auch klingelt es immer wieder an der Ladentür. „Eigentlich müsste man bei der Nachfrage die Ausbildung wieder fördern. Aber es sieht schlecht aus. Viele junge Menschen finden wohl etwas mit Medien interessanter.“ Ideal ist der Nachwuchsmangel nicht und Müller versichert, dass er jemanden einstellen würde – falls alle Bedingungen stimmen. Eine Uhrmacherausbildung müsse ein neuer Mitarbeiter mindestens mitbringen. In seinem zweiten Geschäft in Anklam arbeiten insgesamt drei Mitarbeiter.

Zeitmesser von Breitling kostet rund 3000 Euro

Der Uhrmachermeister in der eigenen Stadt werde bald der Vergangenheit angehören, schätzt Müller ein. Eine ganze Generation gehe langsam in Rente. Spezialisten könnten das Feld übernehmen, die zwar Reparaturen nach Einsendungen durchführen, aber kein Ladengeschäft mehr betreiben. Wäre das für ihn eine Option? „So was in der Art könnte ich mir irgendwann auch vorstellen. Ich will möglichst lange arbeiten. Solange die Augen und Finger mitmachen, werde ich Uhren reparieren. Das macht mir wirklich Spaß.“

Ein Tag in der Woche ist sein Laden bereits geschlossen, um im Keller unter den alten Uhren Ersatzteile zu suchen. „Müsste ich kein Geld verdienen“, sagt er und zeigt eine Kiste mit alten Armbanduhren, „könnte ich auch den ganzen Tag Uhren aus dem 19. und 20. Jahrhundert reparieren.“

In seiner Werkstatt, von seinem Laden abgegrenzt durch eine Gitterwand mit zahlreichen Uhren, repariert Johannes Müller bis zu 12 Stunden am Tag die Zeitmesser. Quelle: Christopher Gottschalk

Auch in seinem Haus in Anklam stünden unzählige Großuhren. Armbanduhren besitze er um die zwanzig Stück. „Ich besitze noch heute meine Uhr von Glashütte, die ich in der Gesellenprüfung aus allen Einzelteilen zusammengebaut habe. Ich trage aber auch Funkuhren, wenn ich zu Kunden fahre und die exakte Zeit brauche.“ Eine gesunde Abneigung pflegt der Mann gegenüber Quarzuhren, die mit einer Batterie betrieben werden: Für den Handwerker, als den er sich in erster Linie sieht, keine Herausforderung. Alte Modelle mit Stil begeistern ihn. Beispiel ist eine Uhr der Marke Breitling aus den 30er Jahren in seinem Laden, Preis: 2800 Euro.

Studenten kaufen Taschenuhr bei Johannes Müller

Trotz Nachwuchsmangels seien Uhren auch bei jüngeren Leuten wieder beliebt. „Taschenuhren werden in den letzten Jahren verstärkt nachgefragt, weil sie ein beliebtes Geschenk zum Studienabschluss seien. „Eine Armbanduhr sollte jeder besitzen“, findet Müller. „Sie ist schließlich auch der einzige Schmuck, mit dem der Mann sich ausdrücken kann.“ Und sollte sie kaputtgehen, ist Uhrmachermeister Müller da, um den Fehler zu finden.

Von Christopher Gottschalk