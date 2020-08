Greifswalds neue Schule liegt im Zeitplan

Greifswald

Fortschritt beim geplanten Schulzentrum am Ellernholzteich: Planungsleistungen für das Großprojekt sollen noch in diesem Monat ausgeschrieben werden. Das bestätigte Jeannette von Busse ( CDU), Bausenatorin der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses. Der Neubau der Grundschule solle wie geplant zum Schuljahr 2023/24 eröffnen. 750 Schüler sollen in einer Grund- und einer Regionalschule Platz finden; geplant sind auch eine Sporthalle und ein Hort.

Städtebaufördermittel in Aussicht

Für den ersten Bauabschnitt aus Grundschule, Hort und Sporthalle sollen Städtebaufördermittel beantragt werden. 2018 und 2019 stellte das Land der Stadt bereits 11,4 Millionen Euro größtenteils zur Finanzierung der Grundschule bereit, sagte eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums. „Um neben einer zügigen Fertigstellung der Grundschule auch Hort und Sporthalle schneller als zunächst geplant zu ermöglichen, sind in diesem Jahr weitere 10,5 Millionen Euro vorgesehen“, so die Sprecherin weiter.

Die Kosten für das Zentrum wurden insgesamt mit 47 Millionen Euro veranschlagt. „Für den weiterführenden Teil der Schule zielen wir auf die kommende EFRE-Förderperiode ab“, sagte Jeannette von Busse. Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung EFRE startet 2021 in einen neuen Zeitraum.

Knappe Mehrheit

Die Gesamtkosten könnten sich jedoch noch ändern, falls ein Planungsbüro andere Kosten errechnet. Die Bürgerschaft hatte sich Ende 2018 mit einer Zwei-Stimmen-Mehrheit für den Neubau an der Verlängerten Scharnhorststraße entschieden.

Von Christopher Gottschalk