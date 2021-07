Greifswalds öffentlicher Raum wird zur Galerie: Kunst statt Werbung

Greifswald

Die Studierenden des Capspar- David-Friedrich-Instituts haben ihre Ateliers verlassen und stellen auf die Stadt verteilt ihre Arbeiten aus. Es ist das erste Jahr, in dem digitale Werbeflächen, Großflächen und Litfaßsäulen zusammen in Greifswald künstlerisch versehen wurden. Insgesamt 21 Werbeträger wurden von konsumanregenden Inhalten und Bildern zu inspirierenden Kunstwerken umgestaltet. Damit wird zeitgenössische Kunst ein Teil des Stadtkultur und prägt gleichzeitig die gewohnte Wahrnehmung von Greifswalder Straßen, Kreuzungen und Wegen.

Die Projektarbeit wurde im Rahmen des Seminars Public Art. Vol III. unter der Leitung von Rozbeh Asmani entwickelt, der seit dem letzten Sommersemester in Greifswald doziert. Als Professor für „Neue Medien und angewandte Grafik im Bezugsfeld Bildender Kunst“ gestaltete Asmani bereits mit seiner eigenen künstlerischen Arbeit Litfaßsäulen in Köln und Düsseldorf. „Die Säulen, vor allem in verkehrsreichen Gebieten zu finden, ermöglichen es von zahlreichen Passanten wahrgenommen zu werden und bilden somit eine Plattform des Austausches“, so Asmani.

Die neu aufgestellte, recycelte Litfaßsäule gegenüber des Universitätsrechenzentrum wird mit dem schwarz-gelben Motiv von Annamarie Selleng frisch eingeweiht. Die Idee ergab sich aus dem Mimikry-Effekt von Tieren, eine Form der Nachahmung, bei dem sich der Nachahmer die Vorteile des Nachgeahmten zum eigenen Schutz zunutze macht. Zum Beispiel hat die Wespe drei Nachahmer, darunter ein Käfer, die zwar die ähnliche Farbgebung tragen, jedoch nicht giftig sind. Das was als giftig wahrgenommen wird, soll auch auf der runden Werbefläche für Aufmerksamkeit sorgen.

Für die Litfaßsäule soll neue Sichtbarkeit geschaffen werden

„Ich kenne die Litfaßsäulen in der Stadt schon mein ganzes Leben lang und weiß, irgendwann läuft man einfach nur noch daran vorbei“, sagt die gebürtige Greifswalderin. „Ich wollte das wieder hervorheben. Die Formen sind miteinander vermischt. Ich habe mich daran orientiert, wie die natürliche Muster bei den Tieren verläuft und habe es vereint“,so Selleng weiter.

Bei der Arbeit war auch die Auseinandersetzung mit der Urfunktion der Litfaßsäule, als eines der ältesten Werbemedien, wichtig. „Das zeigt man kann überall Kunst zeigen, zu jeder Zeit und für jeden zugänglich. Das übt eine ganz besonderen Reiz aus“, erklärt die Künstlerin. Das die neue Litfaßsäule vor dem Rechenzentrum platziert wurde, „Dadurch treten die Fachbereiche miteinander in Kontakt und es wird eine Kommunikation zu den Naturwissenschaften geschaffen“, sagt die 24-Jährige. Und das sollte mit dem von der Natur inspirierten Motiv doch glücken.

Anklamer Str. / Walther -Rathenau-Str. - Hier stehen sich Wahlksmpfwerbung und Kunst gegenüber Quelle: Christin Assmann

Die Arbeit von Lena Friemel wird an keiner geringeren Großfläche als der Digitalanzeige neben der Gützkower Landstraße, hinter der Europakreuzung aufflackern. Zwischen Werbeanimationen wird alle 6 Minuten die Arbeit von drei Studenten eingeblendet, darunter eine bekanntes Bild aus dem TV. „Ich habe mich mit dem Teletext, dem Internet des kleinen Mannes, humoristisch und sarkastisch auseinandergesetzt“, erklärt Friemel. „Ich wollte eine Animation im Pixelbereich erarbeiten und bin durch Zufall zum Teletext gekommen“, so Friemel weiter.

„Zu jeder Zeit und für alle sichtbar“

Das Besondere an dem Projekt sieht Friemel in der Reichweite und Frequenz. „Im öffentlichen Raum ist es eine Ausstellung für jedermann. Man muss nicht irgendwo hingehen, es ist um jeden herum. Zu jeder Zeit und für alle zugänglich“, weiß die Studentin. Man könne sich dem Thema nicht entziehen. Für den Besuch einer Galerie beispielsweise müssen sich Menschen selbst entscheiden und aktiv werden. In der Öffentlichkeit hingegen wird der Fußgänger oder Wartende an der Ampel oder Bushaltestelle mit den künstlerischen Arbeiten konfrontiert. Die Funktion der Werbung wird nun der Kunst zuteil. Berührungsängste, Gedanken über Dresscode oder eine innere Zurückhaltung werden beim Gang in die Innenstadt, zum Einkaufen oder beim Spaziergang überflüssig.

Professor Rozbeh Asmani und Studenten des Projektes "Kunst statt Werbung" bei Eröffnung. Quelle: Christin Assmann

Professor Asmani fasst zusammen: „Das Projekt zeigt, dass Kunst das Potential hat, ein kollektives Bewusstsein zu entwickeln und die automatisierte Wahrnehmung durch Kreativität zu durchbrechen“. Indem die massentauglichen Motive der Werbebranche den Kunstwerken weichen, könne die Stadtbevölkerung vom passiven Konsumierenden zum aktiven Teilhabenden werden.

Von Christin Assmann