Greifswalds virtuelle Universität: Eine Chance in der Krise

Greifswald

Digitale Vorlesungen, virtuelle Gruppenarbeiten oder Online-Seminare: Das Sommersemester startete für Studierende, Dozenten und Professoren anders als gedacht. Der neue Lernalltag der Universität Greifswald wurde ins World Wide Web verlegt. Die Digitalisierung der Hochschule erfolgte wegen der Corona-Pandemie fast über Nacht.

Genau das sei eine Chance, sagt Professor Martin Wilmking: „Wir brauchten einen Weckruf, auch wenn dieser wehtat. Wir lernen gerade sehr viel. Wir merken, was funktioniert und was nicht. Der klassische Präsenzunterricht ist längst überholt.“

„Flipped Classroom“ statt Vorträge

Die klare Meinung des Landschaftsökologen, Präsenzunterricht künftig mit digitalen Inhalten zu kombinieren, kommt nicht von ungefähr. Für seine innovativen Lehrmethoden wurde der 48-Jährige vor wenigen Wochen mit dem deutschlandweit ausgeschriebenen „Ars-legendi-Fakultätenpreis“ in der Kategorie Biowissenschaften ausgezeichnet.

Statt anderthalbstündige Vorträge zu halten, setzt Wilmking unter anderem auf die Methode der umgedrehten Vorlesungen, sogenannter „Flipped Classrooms“. Das bedeutet, dass Wilmking den Studierenden die Lehrinhalte bereits vor der Präsenzveranstaltung zur Verfügung stellt, die Anwendung erfolge dann gemeinsam während der Vorlesung.

Dafür veröffentlicht Wilmking pro Woche selbstgedrehte Videos mit dem Inhalt eines Kapitels. Dieses können die Studierenden so lange anschauen, bis sie die Inhalte verstanden haben. „Danach erfolgt eine Aktivität in Form von Quizzen oder einer Internetrecherche“, erklärt der Professor. Eine Studie habe gezeigt, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Erwachsenen bei etwa 20 Minuten liege, sagt Wilmking. Deswegen gehen die Videos von Wilmking nie über diese Zeitspanne hinaus.

So unterstütze „Flipped Classroom“ vor allem das individuelle Lerntempo. „Wir als Lehrende sind nicht dafür da, das Material in die Menge zu werfen, sondern als Lernbegleiter dafür verantwortlich, dass Studierende in der Lage sind, die Inhalte auch zu verstehen und ihr Wissen anwenden zu können.“

Professor Martin Wilmking auf einer Expedition in Grönland, bei der zu sehen ist, wie der Klimawandel die Arktis immer grüner macht. Quelle: Allan Buras

Umstellung wegen Corona-Pandemie dennoch eine Herausforderung

Vor etwa zehn Jahren begann Wilmking damit, neue Lehrkonzepte zu erarbeiten: „Ich habe Dinge ausprobiert, die nicht funktionierten. Das ist normal. Das Wichtigste ist, dass man keine Angst vorm Scheitern hat.“ Doch birgt die schöne neue (digitale) Welt der Uni auch Nachteile? Ein Defizit seien fehlende Rückmeldungen, sagt Wilmking. „Die direkte Interaktion fehlt momentan und damit auch die Qualitätskontrolle. Diese Umstellung war auch für mich eine Herausforderung. Ich sehe nun nicht, ob sie es verstehen oder vielleicht müde sind. Mir ist sehr wichtig, dass ich die Studierenden erreiche, sie manchmal auch etwas provoziere oder manchmal auch bewusst Fehler einbaue, um zu schauen, wer diese findet.“

Zwar ist die Landschaftsökologie nicht so stark besetzt wie andere Studienfächer. Doch Wilmking ist sicher, dass digitale Lehrmethoden auch mit weit über 300 Hochschülern möglich wären. Aus seiner Studienzeit wisse Wilmking, wie „todlangweilige Vorlesungen sein können, die thematisch aber interessant sind.“ Als Hochschulprofessor habe er einen persönlichen Ehrgeiz entwickelt, ein solches Szenario zu verhindern.

„Wenn sich ein System umstellt, rüttelt es erst einmal kräftig“

Auch bei Abschlussprüfungen setzt der Familienvater auf innovative Ausführungen, die nun ebenfalls ins Word Wide Web verlegt werden müssen. „Die Abschlussprüfung des Moduls ‚Climate Change‘ sollte in einem Konferenzsaal der Uni stattfinden. Die Studierenden sollten zu zweit ein Thema vorbereiten. Dieses Jahr werden wir eine virtuelle Konferenz daraus machen.“

Dass digitale Vorlesungen und Seminare nicht in allen Fächern der Uni von Studierenden für gut befunden werden, sei den Umständen geschuldet, sagt Wilmking: „Wenn sich ein System umstellt, rüttelt es erst einmal kräftig. Bei manchen Veranstaltungen mehr, bei anderen weniger.“ Dennoch hofft auch Wilmking darauf, seine Studierenden bald wiedersehen zu können. Denn eine rein digitale Universität kann sich auch der Professor in Zukunft nicht vorstellen.

Von Christin Lachmann