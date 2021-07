Greifswalds weiterführende Schulen im Porträt: Wohin nach der Grundschule?

Greifswald

Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Nach der Grundschulzeit steht die nächste Richtungsentscheidung an. Abitur? Mittlere Reife? Staatliche oder private Schule? Die OZ gibt den Überblick, was die verschiedenen Schulen in der Hansestadt ausmacht.

Wer sein Kind auf eine Schule in freier Trägerschaft schickt, beachtet zwei Besonderheiten: Je früher die Anmeldung an der Schule erfolgt, desto höher ist in der Regel die Chance auf einen Platz, die Schulen erheben zudem Schulgeld in unterschiedlicher Höhe, um ihre fehlende öffentliche Finanzierung auszugleichen.

Martinschule: Erfolg durch Inklusion

Eine Schule für alle Gesellschaftsschichten und Begabungen: So beschreibt Leiter Benjamin Skladny das Evangelische Schulzentrum Martinschule, an dem Inklusion gelebt wird. Auch Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Lernen und körperlichen Einschränkungen besuchen das Haus. Dafür gab es 2018 den Deutschen Schulpreis.

Neben Lehrern kümmern sich eine Schulsozialarbeiterin, Integrationshelfer und externe Therapeutinnen um die 600 Schüler. Die Berufsreife, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur sowie der Förderschulabschluss werden angeboten. Eine Klasse ist zwischen 11 und 18 Schülern groß. Ab der ersten Klasse lernen Schülerinnen und Schüler Englisch, ab der siebten Klasse kann zwischen Spanisch, Schwedisch und Latein gewählt werden.

Die Martinschule hat ein Medienbildungskonzept und vergibt ab der neunten Klasse iPads an Schülerinnen und Schüler. „In Bezug auf Digitalisierung haben wir schon viele positive Rückmeldungen bekommen“, so Skladny.

Das Schulgeld beträgt 170 Euro pro Monat, die Beträge sinken bei jedem weiteren Kind, für das vierte Kind entfällt das Schulgeld. Eltern in sozialen Notlagen bekommen Ermäßigungen.

Montessorischule: Reformpädagogik

Freie Arbeit, kooperatives Lernen und der Einsatz von speziellem Lernmaterial zeichnen die Montessorischule aus. Benannt ist sie nach der Reformpädagogin Maria Montessori (1870–1952). Neben Frontalunterricht setzt die Schule auf alternative Lern- und Lehrformen, um das eigenverantwortliche Lernen zu stärken.

„Ab der siebten Klasse ist es schwer, einen Platz zu bekommen“, sagt Schulleiter Nils Kleemann. Anmeldungen seien hauptsächlich ab der fünften Klasse möglich. Das Schulgeld beträgt 226 Euro pro Monat, wobei Ermäßigungen möglich sind.

Das Oberstufengebäude der Montessorischule in Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

Medienbildung und Medienerziehung sind ein wichtiger Faktor im Unterrichtskonzept der Ganztagsschule: Ab der siebten Klasse erhält jedes Kind ein personalisiertes iPad. Angeboten werden alle Abschlüsse bis hin zum Abitur. Derzeit lernen rund 700 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse in drei Schulgebäuden, von denen das letzte 2019 fertiggestellt wurde.

Waldorfschule: Lernen aus der Sache

Lernen ohne Zensuren, aber mit ganzheitlicher Bildung gehört zum pädagogischen Konzept der Freien Waldorfschule. Gelernt wird in Epochen, die ein Thema wie Heimatkunde über mehrere Wochen behandeln. Erst beim Schulabschluss werden Noten vergeben, Schüler können bis hin zum Abitur alle gängigen Abschlüsse erwerben.

In dreizehn Klassenstufen lernen insgesamt 335 Schüler an der Reformschule, zwei Drittel des Unterrichtstages verbringen sie in Gruppen, die sich um Themen wie Sprache, Sport, Handwerk oder Eurythmie kümmern. Ab Klasse 1 werden Englisch und Russisch angeboten, ab Klasse 7 kommt Spanisch hinzu, alle drei sind Abiturfächer.

Besonders ist, dass von Klasse 1 bis 12 gemeinsam gelernt wird, rund 28 Schüler gehören zu einer Klasse. „Etwa 60 Prozent der Schüler stammen nicht aus dem Einzugsgebiet der Hansestadt Greifswald“, sagt René Walter, Mitglied der Schulleitung. In nahezu allen Klassen gebe es Wartelisten für Quereinsteiger.

Die Aufnahme scheitere nicht an der finanziellen Situation der Sorgeberechtigten, sagt Walter. Monatlich werden 179 Euro für das erste Kind erhoben, 225 Euro für zwei Kinder. Neben Staffelungen für Geschwisterkinder gibt es Ermäßigungen in einem Sozialkreisverfahren.

Die Freie Waldorfschule in Greifswald Quelle: Thomas Kasperski

Zur Ausstattung gehört eine Turnhalle und eine Cafeteria. Zum Ganztagsangebot zählen unter anderem Badminton, Naturschutz, Theater, Chor, Orchester, Kupfertreiben, Schneidern, Schreinern, Bildhauen und Instrumentalunterricht für zum Beispiel Violine, Saxofon, Gitarre, Violoncello, Klavier, Schlagzeug und Gesang.

Ostseegymnasium: Kleine Klassen

In den Klassen des Ostseegymnasiums lernen bis zu 20 Schülerinnen und Schüler, insgesamt sind es 250 in der Orientierungsstufe und dem Gymnasium. In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 absolvieren die Kinder und Jugendlichen einmal wöchentlich einen fünfstündigen offenen Lerntag. Dort werden Projekte zu Themen wie Fliegen, die Küste, mittelalterliche Stadt und Symmetrie angeboten.

Das Ostseegymnasium ist eine Privatschule in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

In der fünften Klasse werden rund 20 Schülerinnen und Schüler in die Orientierungsstufe aufgenommen, für die Aufnahme in die siebte Klasse sind die Plätze begrenzt.

Zur Ausstattung der Schule in freier Trägerschaft zählt eine Turnhalle und Cafeteria. Im Ganztagsangebot werden Arbeitsgemeinschaften für die Orientierungsstufe angeboten, wie zum Beispiel Holzwurm, Schülerzeitung oder Fußball. Außerdem machen die Schülerinnen und Schüler Wochenplanarbeit: Selbstorganisiertes Lernen mit der Unterstützung von Lehrern und Erziehern. Hinzu kommen zwei Stunden Neigungssport wie Tennis, Volleyball oder Badminton.

Die Cafeteria des Ostseegymnasiums lädt zum Verweilen ein. Quelle: Christopher Gottschalk

In den Schulkosten von monatlich 270 Euro für das Gymnasium und die Orientierungsstufe sind die Mittagsverpflegung, Lehrbücher auf Leihbasis und Ganztagsbetreuung enthalten. Ein Geschwisterrabatt ist möglich.

Jahngymnasium: Profilschule und Sprachen

Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium bietet Profilschienen für die jeweiligen Stärken ihrer Schülerinnen und Schüler an. Das umfasst ein naturwissenschaftliches, ein musisch-künstlerisches, ein humanistisches und ein sprachliches Profil.

Hier ist die Schule besonders breit aufgestellt: Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Latein und Alt-Griechisch gehören zum Angebot. „Die i ndividuelle Lernzeit bildet einen Schwerpunkt im Tagesablauf unserer Schülerinnen und Schüler. In dieser Zeit strukturieren sie im Klassenverband ihre Lernzeit zunehmend eigenständig“, sagt Lehrer Steffen Qual.

Am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium wird in zwei Häusern gelernt, hier eines davon. Quelle: Christopher Gottschalk

Insgesamt lernen 650 Kinder und Jugendliche in den Klassenstufen 7 bis 12 an der Schule, die Klassen sind rund 25 Frauen und Männer stark. Als Ganztagsschule gehören viele Freizeitangebote zum Alltag, darunter Chor, Fotografie, Pöttern up Platt, kleines und großes Musical, Skike sowie verschiedene technische Projekte. Auf dem Schulgelände befindet sich eine Turnhalle.

Humboldtgymnasium: Hochbegabtenförderung

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sind am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium richtig: In der fünften und sechsten Klasse gibt es jeweils eine Hochbegabtenklasse.

Rund 630 Schülerinnen und Schüler besuchen das Humboldtgymnasium. In den Jahrgängen 7 bis 12 sind es je 90 bis 120. Abhängig von der Zahl der Anmeldungen werden in Klasse 7 zwischen 85 und 100 Schüler aufgenommen.

Ulf Burmeister ist Schulleiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Schönwalde II. Quelle: Christopher Gottschalk

Die staatliche Bildungseinrichtung ist Schwerpunktschule für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Alle Naturwissenschaften und Informatik können als Leistungskurs absolviert werden. Projektkurse in Geschichte, kreativem und journalistischen Schreiben, Chor, Kunst oder Geographie stehen auf dem Plan.

Zum Ganztagsangebot gehören naturwissenschaftlich-technische Projekte und zum Beispiel Robotik und 3-D-Druck, Sport, Kunst oder Chor. Zu den Fremdsprachen zählen Englisch, Spanisch und Französisch ab der siebten Klasse, Russisch ab Klassenstufe 10, Italienisch und Chinesisch in der Oberstufe.

Friedrichschule: Praxis zählt

Schüler auf das Leben nach der Schule vorbereiten, ihnen durch Praxis den Lehrstoff vermitteln, so lautet das Credo der Regionalen Schule Caspar-David-Friedrich. „Wir gehen davon aus, dass Schüler durch Handeln, Erleben und Entdecken lernen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anke Thurow. Dazu kommen Lernbegleiter in den Unterricht, Praktikanten aus dem Erziehungsbereich und Kooperationspartner, die verschiedene Projekte durchführen.

Die Berufsberatung gehört zum Kern des Konzepts. Schüler sammeln bereits ab der 7. Klasse praktische Erfahrungen in Betrieben. Im produktiven Lernen gibt es praxisbezogenen Unterricht in kleineren Gruppen, dazu ein wöchentliches Beratungsgespräch mit dem Lehrer und an drei Tagen lernen Schüler direkt vor Ort in Unternehmen.

Durchschnittlich gehören 25 Schüler zu einer Klasse in der Orientierungsstufe, ab Klasse 7 variieren die Zahlen. Insgesamt 420 Jungen und Mädchen besuchen die Regionale Schule.

Die Friedrichschule ist in einem Plattenbau untergebracht. Quelle: Christopher Gottschalk

Zur Ausstattung gehören Leihlaptops und eine neu gebaute Sporthalle direkt neben dem Schulgelände. Basketball, Judo und Volleyball werden dort im Ganztagsangebot ausgeübt. Kurse gibt es auch für Fotografie, Kochen, Backen, im musischen und künstlerischen Bereich, zu Umweltthemen oder Tätigkeiten im Schulgarten.

Gesamtschule Erwin Fischer: Moderner Neubau

Die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer verfügt über einen der modernsten Neubauten in der Schullandschaft: Das Haus wurde 2019 eingeweiht, ist barrierefrei, Schule mit Schwerpunkt Inklusion und ausgestattet mit Smartboards statt Tafeln, großzügigen Unterrichtsräumen und einem eigenen Sportplatz.

Das Gebäude der Fischerschule gehört zu den modernen Gebäuden in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Schule verfolgt einen inklusiven Ansatz. Kinder mit Hörschädigungen bekommen Hilfe von Experten aus der Gehörlosenschule. In Deutsch, Mathematik und Englisch bietet die Schule Förderunterricht an. In der Klasse 9+ arbeiten Kinder und Jugendliche zwei Tage in der Woche in einem Betrieb mit, an drei Tagen bekommen sie regulären Unterricht.

Für die Inklusionsarbeit sind Sonderpädagogen und Schulsozialarbeiter im Einsatz. In Kleingruppen werden lernstarke Schüler extra gefördert. Gespräche mit Berufsberatern sind ab Klasse 8 verpflichtend.

Auch die Flure strahlen in hellen und freundlichen Farben in der neuen Fischerschule. Quelle: Christin Lachmann

Athletische Schüler können sich für zusätzlichen Sportunterricht entscheiden. Eine darauf ausgerichtete Klasse gibt es in jeder Jahrgangsstufe. Maximal 26 Schüler gehören zu einer Klasse, insgesamt sind es 500 in den Klassen 5 bis 10. Zum Ganztagsangebot gehören unter anderem Imkern, Sport, Kunst, Theater oder Arbeit im Schulgarten.

Arndtschule: Kulturelle Bildung

Die Regionale Schule Ernst Moritz Arndt bereitet ihre Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse mit mehreren Maßnahmen auf das Berufsleben vor. Potenzialanalyse in Klasse 7, Betriebserkundung und Sozialpraktikum in Klasse 8, Besuch von Berufsmessen und Bewerbungstraining in Klasse 9 und 10. Regelmäßig bietet ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Beratungsgespräche vor Ort an. Rund 400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Arndtschule. Zu den Schwerpunkten gehört kulturelle Bildung, Sprachentwicklung und Lernen mit neuen Medien.

Die Regionale Schule Ernst Moritz Arndt liegt in Innenstadtnähe. Quelle: Christopher Gottschalk

Im Sommer 2020 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem 1932 erbauten Haus beendet. Die Klassenzimmer wurden erneuert, bekamen neue Möbel und Räume wurden mit Whiteboards ausgestattet. Für die Freizeitgestaltung erhielt der Schulclub eine Aufhübschung seiner Räumlichkeiten. Verschiedene Projektkurse umfassen Bereiche wie Theater und Medienbildung. Im Ganztagsangebot können Schüler aus handwerklichen Angeboten, Tanzkursen und Sport auswählen. Für den Schreibnachwuchs bietet sich die Schülerzeitung der Arndtschule an. Für die Mittagspause steht ein Speisesaal bereit.

Von Christopher Gottschalk und Thomas Kasperski