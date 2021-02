Investoren wollen 48 Wohnungen und eine Tiefgarage in der Stralsunder Straße 47/48 in Greifswald bauen. In der Bürgerschaft regt sich weiter Widerstand. Geht es nach SPD, Linken, Tierschutzpartei und Grünen, soll die Bürgerschaft ihre Zustimmung verweigern. Darf sie das?