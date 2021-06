Greifswald

Ein Bauzaun umschließt fast den gesamten Plattenbau in der Heinrich-Hertz-Straße 5/6 in Schönwalde. Auf einem Schild verkündet die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) ihre Pläne für Sanierung und Umbau des sichtbar in die Jahre gekommenen Blocks. 55 barrierearme Wohnungen mit Aufzug sollen entstehen, das letzte Segment des Hauses soll für einen Durchgang zum Innenhof weg.

Doch wenige Meter entfernt hängt im zweiten Stock ein Banner am Balkon, ein Ruf um Aufmerksamkeit: „Hallo Briefträger, wir wohnen hier noch!“, steht in roter Schrift auf weißem Grund. Urheber sind Matthias Schlüter (42) und Stephanie Friesen (38), die letzten Bewohner der Hertzstraße 5/6.

Mieter wollen gleichwertige Wohnung

Das Banner sei notwendig, weil Postboten vorbeigefahren und auch wichtige Briefe nicht angekommen seien, sagt Friesen. In den vergangenen Wochen seien die wenigen verbliebenen Nachbarn ausgezogen, ergänzt Schlüter. Der Block ist ansonsten seit Monaten leer. Sie und die gemeinsamen zwei jugendlichen Kinder sollen ebenfalls raus. Die Vier wollen aber nicht, weil es ihnen in der Vierraumwohnung, 75 Quadratmeter, 550 Euro Warmmiete, gefällt. Viel Grün vor der Tür, ausreichend Parkplätze, ruhige Wohngegend.

Schlüter, Rettungssanitäter und zusätzlich selbstständig mit einem Haus- und Grünanlagenservice, und Friesen, die für einen ambulanten Pflegedienst arbeitet, hätten einen Anwalt eingeschaltet, als im Oktober das Kündigungsschreiben einging. „Wir möchten eine gleichwertige Wohnung haben“, sagt Schlüter in ruhigem Ton. Und dass die WVG auf ihre Forderungen nicht eingehe und es keine Garantie gebe, dass sie nach der voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellten Sanierung wieder in die Wohnung zurück könnten.

Der Block in der Heinrich-Hertz-Straße 5–6 soll saniert werden. Quelle: Christopher Gottschalk

Ruhig und unbehelligt in Schönwalde leben

Die Familie wohnt seit elf Jahren in dem Block. Es gab auch laute Nachbarn, insgesamt fühlten sie sich aber wohl in der harmonischen Hausgemeinschaft. Da, wo jetzt Container neben dem Haus stehen, haben sie mit den Nachbarn regelmäßig gegrillt. Nun herrscht Stille, der Bauzaun lässt nur noch die eine Lücke zu ihrem Aufgang frei.

„Es ist angenehm ruhig. Die Kinder bekommen auch immer noch Besuch und können dann auch mal laut Musik hören“, sagt Friesen. Abends schließen sie die Tür zum Haus ab. Einmal hätten Unbekannte in einem anderen Aufgang gezündelt, ansonsten lebe die Familie unbehelligt.

Sie seien bereit, auch mehr Miete für eine neue Wohnung zu zahlen, aber nicht um jeden Preis. Die WVG antwortete auf OZ-Nachfrage, dass sie sich in Gesprächen mit den Mietern befindet und sich nicht öffentlich zu dem Thema äußern möchte. „Wir wollen einfach ordentlich wohnen. Auch das Umfeld muss passen“, sagt Schlüter und erzählt, warum sie bisher die angebotenen Ersatzwohnungen ablehnen.

Baustelle, fehlende Parkplätze, unsaniert

Eine hätte direkt neben einer Baustelle für einen Neubau an der Stilower Wende gelegen, eine andere in der Gustebiner Wende, dessen Zustand schlechter sei als ihr derzeitiger Wohnort. In der Innenstadt hätte es an Parkplätzen gefehlt, die sie für die drei Autos für Beruf und Privatleben bräuchten.

Eine Wohnung im Ostseeviertel wäre zwar kleiner, dennoch würde die Familie einziehen. Doch bei der Wohnungsbesichtigung hätten sie Schimmel an den Wänden gesehen und gefordert, dass der entfernt werde, sagen Friesen und Schlüter. Auch zu diesem Vorwurf will sich die WVG nicht äußern.

„Es wird leider nicht ordentlich mit uns geredet“, bemängelt Friesen. Nach der Beschwerde über den Schimmel habe mehrere Monate Funkstille geherrscht. Die WVG habe schließlich angerufen und eine Mitarbeiterin gesagt, dass die neue Wohnung bezugsfertig sei. Dabei stehe der Umzug überhaupt nicht fest, auch sei das Schimmelproblem nicht gelöst, macht Friesen klar. „Wir müssen abwarten, was nun rauskommt. Mehr können wir nicht machen. Dann schauen wir mal.“

Von Christopher Gottschalk