Greifswald

In Greifswald wird Vielfalt und Integration in Unternehmen gelebt. Das zeigt eine gemeinsame Filmreihe der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Zora Kinder- und Jugendhilfe unter dem Motto „Integration gelingt!“, die am 3. Feburar startet. In acht Kurzfilmen werden Unternehmen, Verwaltungen und Ausbildungsbetriebe vorgestellt, die über ihre Erfahrungen mit Beschäftigten und Auszubildenden mit Flucht- und Migrationsgeschichte berichten.

Oberbürgermeister: Beispiele sollen ermutigen

„Die Integration in Ausbildung und Beruf gelingt nur, wenn sich Wirtschaft und Institutionen interkulturell öffnen und Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Die Greifswalder Filmportraits machen deutlich, dass dies eine Bereicherung sowohl für die Beschäftigten als auch für die Arbeitgeber ist. Ich wünsche mir, dass die gelungenen Beispiele weitere Arbeitgeber und ausbildende Betriebe ermutigen, sich aktiv für Vielfalt einzusetzen.“, sagt Stefan Fassbinder, Oberbürgermeister der Universität- und Hansestadt, zum Start der Ausstrahlung der Reihe auf Youtube sowie weiteren Kanälen und Webseiten der Projektinitiatoren.

Anzeige

Lesen Sie auch: Greifswalder protestieren gegen Abschiebungen in Bosnien

In acht Unternehmen und Institutionen gedreht

An dem Filmprojekt, das 2020 umgesetzt wurde, haben acht Betriebe und Institutionen teilgenommen: die Brasserie Hermann, die Sparkasse Vorpommern, die Zora Kinder- und Jugendhilfe, die Stadtverwaltung sowie die Agentur für Arbeit Greifswald, das Hotel Mercure, die Firma Cziotec und das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsmedizin Greifswald.

Wie bei ihnen Integration funktioniert und im Arbeitsalltag gelebt wird, zeigen acht Kurzfilme, die innerhalb des von Sparkasse Vorpommern, der Partnerschaft für Demokratie und der Universitäts- und Hansestadt geförderten Projektes entstanden sind.

Laura-Ann Schröder, Leiterin integrativer Projekte bei Zora und Koordinatorin dieses Filmprojektes geht am Beispiel Zora ins Detail: „Zora ist bereits seit 2018 Unterzeichnerin der ‚Charta der Vielfalt‘ und setzt sich aktiv für die Wertschätzung der Diversität in der Belegschaft ein. Wir beschäftigen derzeit vier Menschen mit Fluchthintergrund, drei von ihnen haben ihre Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen.“

In der Filmreihe werde einer der Kollegen mit Fluchtgeschichte aus der Ukraine vorgestellt, sagt sie. „Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass auch sprachliche und bürokratische Hürden genommen werden können und dass es sich lohnt, für Chancengleichheit einzutreten.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Integrationsbeauftragte: Positive Beispiele finden zu wenig Beachtung

Dem kann Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Stadt Greifswald, nur beipflichten. Sie betont: „Dieses Projekt setzt ein wichtiges Zeichen und zeigt beispielhaft die enorme Integrationsbereitschaft, die Talente und das Engagement der Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in unserer Stadt, die ich in meiner Arbeit als Integrationsbeauftragte kontinuierlich erlebe. In der Öffentlichkeit finden diese positiven Beispiele leider viel zu wenig Beachtung. Mit dieser Filmreihe möchten wir daher dem Thema berufliche Integration von Geflüchteten und Migranten ein individuelles Greifswalder Gesicht verleihen und positive Impulse geben.“

Die Filme werden ab 3. Feburar im zweiwöchigen Rhythmus, immer mittwochs auf dem Youtube-Kanal der UHGW, über weitere Social-Media-Kanäle sowie auf den Webseiten von Zora unter www.jugendhilfe-zora.de und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald veröffentlicht.

Von OZ