Greifswald

Sie war evangelische Christin, Mitglied der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker), engagierte sich im Widerstand gegen das NS-Regimes. Sie half jüdischen Bürgern sich zu verstecken und hielt nach einer Verhaftung Kontakt zu ihnen – die Pazifistin Margarethe Lachmund geborene Grobbecker (1896 bis 1985) hatte ein bewegtes Leben. Sie gehörte zu den aufrechten Menschen, die Briefe und Pakete in Konzentrationslager schickten.

Nach Kriegsende war sie Mitgründerin des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) und zeitweise Mitglied der SED und engagierte sich später gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands. Ihr Weg führte unter anderem 1935 nach Anklam und 1940 nach Greifswald.

Lachmund wurde zur Zuchthausstrafe verurteilt

Ihre Familie wohnte in der Bismarckstraße 21 (jetzt Bachstraße). Dort fanden später geheime Treffen von Gegnern des Regimes statt. Im Rathaus der Universitätsstadt werden sie und ihr Mann, der Jurist Hans Lachmund, mit anderen als Retter Greifswalds, als Aktivisten der kampflosen Übergabe der Stadt an die Rote Armee am 30. April 1945 geehrt.

Auch darüber berichteten Antje Heinrich-Sellering und Ruth Bördlein bei einem Studientag der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, der sich mit Frauen in der jüngeren pommerschen Kirchengeschichte befasste.

Die Pastorentochter wurde im Mai 1945 zur Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau der Wohlfahrtspflege ernannt. Ihr Mann wurde zunächst Beigeordneter der Greifswalder Stadtverwaltung aber schon Ende Mai verhaftet, schließlich in das sowjetische Internierungslager Fünfeichen gebracht und schließlich wegen angeblicher Spitzeltätigkeit für die GESTAPO zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Seine Frau erfuhr nichts über die Gründe und setzte sich mit anderen NS-Gegnern vergeblich für ihn.

„Sie erreichte Unerreichbares“

Margarethe Lachmund setzte sich mit großem Einsatz für Bedürftige ein. Sie konnte bei den sowjetischen Behörden erreichen, dass immerhin 50 Zentner von der Roten Armee beschlagnahmter Kartoffelflocken für eine Großküche geliefert wurde, berichteten Bördlein und Heinrich-Sellering: „Sie erreichte Unerreichbares“. Margarethe Lachmund wurde eine Zeit lang hauptamtliche Kreisvorsitzende der Volkssolidarität, setzte sich dafür ein, Lebensmittel sehr gut zu nutzen. So hielt sie einen Vortrag „Wie koche ich heute abwechslungsreich.“ Sie gehört zu den Gründerinnen des Demokratischen Frauenbundes Deutschland und wurde in Greifswald dessen Vorsitzende.

Als frühere Mitglied der SPD gehörte Lachmund ab 1946 der SED an, verließ die Einheitspartei aber 1948. Im gleichen Jahr siedelte die nach Westberlin über. Hier war sie mehrere Jahre „Geschäftsführende Schreiberin“ des deutschen Büros der Quäker. Nach Einschätzung von Antje Heinrich-Sellering war ihr Wirken von ihren politisch-religiösen Überzeugungen geprägt.

Von eob