Greifswald

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat die Quarantäne für drei Schulklassen an der Greifswalder Montessorischule aufgehoben. Hintergrund ist eine neue Verordnung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), die bereits seit mehreren Tagen in Kraft ist, jedoch noch nicht beim Landkreis Vorpommern-Greifswald bekannt war.

„Wir haben beim Gesundheitsamt nachgefragt, weil wir von der neuen Regelung gehört hatten und haben am Donnerstag Vormittag die Auskunft bekommen, dass die Schüler ab Freitag wieder zur Schule kommen dürfen“, sagt Schulleiter Nils Kleemann. Die drei Klassenlehrer haben daraufhin die betroffenen Familien per E-Mail informiert.

Lagus lockert Quarantäne-Regeln

Das neue Vorgehen des Lagus hatte das Bildungsministerium am Dienstag offiziell mitgeteilt. Demnach muss der mit einem PCR-Test positiv getestete Schüler in Quarantäne. Für den Rest der Klasse gelte 14 Tage lang Maskenpflicht. Außerdem müssen sich die Schüler täglich testen und von anderen Schülern fernhalten. Diese Regelung wird nun offenbar ab sofort auch in Greifswald umgesetzt. Die Quarantäne der neunten Klasse am Greifswalder Ostseegymnasium wurde mittlerweile ebenfalls aufgehoben.

Kritik an fehlender Kommunikation beim Gesundheitsamt

Eine betroffene Mutter der Montessorischule beschwert sich am OZ-Telefon, dass es keinerlei Kommunikation mit dem Gesundheitsamt gegeben habe. „Über den Coronafall wurden wir von der Lehrerin informiert, auch über die angeordnete Quarantäne und die Aufhebung der Quarantäne. Es gab keinerlei offizielle Information vom Gesundheitsamt“, sagt die Mutter, die anonym bleiben möchte. Aus ihrer Sicht sei es nicht vertretbar, die Informationspflicht an die Schule zu übertragen.

Schulleiter: Niemand weiß richtig Bescheid

Auch Schulleiter Nils Kleemann kritisiert, dass derzeit niemand richtig Bescheid wisse, was tatsächlich gilt und es sehr schwierig sei, Informationen zu bekommen. „Wir müssen uns um alles selbst kümmern, immer wieder nachhaken, dranbleiben. Das Gesundheitsamt hat uns nicht von sich aus kontaktiert“, so Kleemann. Auch am Sonntag, als die Schule von den Eltern informiert wurde, dass zwei Kinder positiv getestet wurden, habe die Schule sich ans Gesundheitsamt gewandt und die komplette Kommunikation übernommen.

Von Katharina Degrassi