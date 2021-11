Greifswald

Knapp einen Monat mussten die Anwohner der Fettenvorstadt ohne ihren Rewe in der Grimmer Straße auskommen. Nun wurde der neue Markt feierlich eröffnet. Endlich! Das bewies die lange Schlange, als Marktleiter Mathias Starch das rote Band durchschnitt und die ersten Kunden willkommen hieß. Auf 1800 Quadratmetern durften die nun zwischen den Regalen ihren neuen Markt entdecken. Und zu entdecken gab es einiges.

Der neue Chef zwischen der Milch und der Fleischtheke, den Weinregalen und Bioprodukten ist Mathias Starch. Er begrüßt die ersten Kunden an diesem Tag alle persönlich, bevor er sich wieder um die großen und kleinen Baustellen kümmern muss, die bei einer so großen neuen Eröffnung anfallen.

Selbstbedienung und Abholung wird Standard

Stolz zeigt er etwa auf einen Mitarbeiter, der gerade noch an einer Kasse hantiert. „Wir haben neun Kassen, fünf davon sind Selbstbedienungskassen“, erklärt er. Selbstbedienung bedeutet, dass die Kunden ihren Einkauf selbst einscannen können. Eine Mitarbeiterin überprüft, dass niemand heimlich klaut. Normalerweise sind diese Selbstbedienungskassen darauf ausgelegt, dass die Kunden ihren Einkauf mit der EC-Karte bezahlen. Doch Starch hat zwei besondere Exemplare. An ihnen kann auch mit Bargeld bezahlt werden – zumindest ab kommender Woche. Noch sind die beiden Kassen eines der kleinen Probleme.

Neu im Rewe: An fünf der insgesamt neun Kassen dürfen die Kunden sich selbst abrechnen. Das klappte am ersten Tag direkt gut. Quelle: Philipp Schulz

Bereits an der Fassade des neuen Marktes wird ein weiterer Service für die Kunden deutlich. „Abholservice“ steht dort in großen roten Lettern. Rewe verspricht, dass bereits drei Stunden nach der Bestellung abgeholt werden kann. Wer das Sortiment kennt und weiß, was er will, muss gar nicht mehr in den Laden.

Frisch und regional ist besonders wichtig

Ein Besuch lohnt sich jedoch. Wie schon im Greifswalder Edeka ansässig, will auch Starch mit einem frischen Sushi-Angebot punkten. „Eat Happy“ heißt der Anbieter, der direkt im Eingangsbereich die frischen kleinen Reisrollen anbietet. Frisch geht es auch weiter. Meterlang ziehen sich die Regale und Auslagen mit Gemüse und Obst, Wurst und Fleisch. Im Gegensatz zum alten Rewe in der Grimmer Straße gibt es nun auch eine Wurst- und Feinkosttheke. Für Starch besonders wichtig. Dazu gehört für ihn auch der selbst gemachte Eiersalat und wo die Produkte herkommen.

In kleinen gelben Schildern gibt es diese Information am – übrigens digitalen – Preisschild. „Regional“ heißt es an den Produkten aus dem Pommernland Lassan, den beliebten Säften aus der Stadt, an der Wurst von Greifenfleisch, dem Tutower Senf oder den Kartoffeln von Vorjahn.

Kunden: Die breiten Gänge sind toll

Ab Donnerstag wird der Markt von Montag und Samstag zwischen 6 und 22 Uhr geöffnet sein. Direkt nach der Eröffnung um 10 Uhr war bereits klar, wie sehr die Greifswalder ihren Rewe in der Grimmer Straße vermisst haben. Ein Monat lag zwischen der Schließung des alten Marktes und der Neueröffnung. Erdmute Malzahn wohnt im Viertel. Sie freut sich, dass sie wieder in den Rewe gehen kann. Den neuen Markt finde sie sehr schön. Besonders die breiten Gänge seien toll. „Da passen mehr als zwei Wägen nebeneinander.“ Sie müsse sich aber erst mal zurechtfinden bei dem großen Sortiment.

Alte Besitzerin und neuer Chef: Die Leiterin des alten Rewe-Marktes, Ute Pahnke besuchte am ersten Tag ihren Nachfolger und wünschte ihm viel Erfolg. Sie genießt nach 27 Jahren den Ruhestand und kommt nur noch zum Einkaufen in den Markt. Quelle: Philipp Schulz

Tatsächlich hat Starch an vielen Stellen mehr im Angebot als mancher Konkurrent. Besonders eindrücklich sind die je acht Meter Regal, gefüllt mit roten und weißen Weinen aus der ganzen Welt. Darauf habe Starch Wert gelegt.

Für volle Regale sorgen 39 Mitarbeiter

Zur Begrüßung kommt auch ein ganz besonderer Gast. Ute Pahnke, die Besitzerin des alten Rewe-Marktes am Standort, wollte sich das neue Gebäude selbst anschauen. „So einen schönen Markt hätte ich auch gerne gehabt“, gibt sie lachend zu Protokoll. Sie wird auch in Zukunft hier einkaufen. Dann kann sie noch einen kurzen Schnack mit alten Kollegen führen. Denn bis auf sie selbst und eine weitere Kollegin, die ebenfalls in den Ruhestand geht, wurden alle 14 Angestellten übernommen. Zu dem alten Team hat Mathias Starch noch 25 weitere Mitarbeiter eingestellt – 39 Kollegen kümmern sich so in allen Bereichen um die Kunden.

Von Philipp Schulz