Greifswald

Mit rotem Mantel, Sack und Rute nimmt der Weihnachtsmann schon bald Groß und Klein auf eine sagenhafte Entdeckungsreise durch Greifswald mit. Am 11. und 18. Dezember bietet das Stadtmarketing eine ganz besonders zauberhafte Stadtführung an – inklusive Märchenlesen und Liedersingen.

Die einstündige Weihnachtsmannführung kostet 5 Euro pro Person. Wer möchte, kann gerne seine Laterne mitbringen. Los geht’s jeweils um 16 Uhr vor der Greifswald-Information am Markt. Es ist eine Voranmeldung nötig. Karten müssen vor Beginn der Führung (kontaktlos) in der Greifswald-Information erworben werden.

Zwei zusätzliche Termine für die Nachwächter-Führung

Auch für die beliebte Nachtwächterführung gibt es in der Vorweihnachtszeit zusätzliche Termine. Zwei Stunden lang können die Hansestädter den Greifswalder Nachtwächter auf seinem Streifzug durch die Greifswalder Altstadt begleiten und seinen Anekdoten zur Geschichte der Stadt lauschen. Der öffentliche Rundgang findet am 3. Dezember um 19 Uhr, am 10. Dezember sowie 17. Dezember jeweils um 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis 17 Uhr am Führungstag notwendig. Treffpunkt ist ebenfalls die Greifswald-Information am Markt. Tickets gibt es für 12 Euro/8 Euro ermäßigt. Die Greifswald-Information ist in der Adventszeit montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von chl