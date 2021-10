Die Polizei hat am Wochenende im Kreis Vorpommern-Greifswald wieder Dutzende illegale Einwanderer an der Grenze zu Polen aufgegriffen. Damit steigt die Zahl im Oktober bereits auf mehr als 400 an. Warum die illegalen Einwanderungen zunehmen, aus welchen Ländern die Personen kommen und auf welcher Route sie von Schleusern nach MV gebracht wurden.