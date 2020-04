Grenzschließung wegen Corona: Protest in Swinemünde

Swinemünde

Protestaktion in Swinemünde: Am Freitagabend protestierten etwa 100 Menschen an der Grenze von Polen zu Deutschland im polnischen Ostseebad für eine schnelle Grenzöffnung. Mit Plakaten und Sprechchören brachten die Teilnehmer ihre Forderung an die polnische Regierung zum Ausdruck, die Grenze auf der Insel Usedom wieder zu öffnen.

Die Befürworter fordern eine schnelle Grenzöffnung, weil sie wieder in Deutschland arbeiten wollen, den Arzt aufsuchen und andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Und zugleich sollen die polnischen Beschäftigten, die während der Coronakrise in Vorpommern-Greifswald geblieben sind, etwa Arbeiter auf der Wolgaster Peene-Werft oder Ärzte in den Krankenhäusern von Pasewalk, Ueckermünde, Karlsburg, Wolgast und Greifswald, wieder zu ihren Familien dürfen.

Dank an Mecklenburg-Vorpommern

Einige polnische Bürger, die während der Coronakrise das Angebot angenommen haben, in Deutschland zu bleiben, nahmen in Ahlbeck auf deutscher Seite am Protest teil. Sie bedankten sich beim Land Mecklenburg-Vorpommern für die Unterstützung, die ihnen das Hierbleiben und finanzielle Hilfe ermöglicht habe.

In Swinemünde protestierten am Freitagabend Bürger für eine schnelle Grenzöffnung. Quelle: Radek Jagielski

Nach Aussage von Teilnehmern nahm die polnische Polizei von der Protestaktion keine Notiz und ließ die Teilnehmer unbehelligt.

Von Cornelia Meerkatz/ Radek Jagielski