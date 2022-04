Griebenow: 2022 wird letztes Jahr für die Genussmanufaktur – So sehen die Zukunftspläne aus

Griebenow

Nach der Winterpause startet die Genussmanufaktur wieder Ostersamstag ins kulinarische Jahr. Vorerst jedenfalls – denn die Tage des regionalen Ladens mit Backwaren, selbst gemachten Delikatessen und Bistro sind gezählt. „Zum April 2022 geht unser Bäckermeister Christoph Gärtner in die Elternzeit. Ich produziere in Griebenow weiterhin Feinkost und Gewürzmischungen aus liebevoller Handarbeit“, erklärt Mitinhaber Daniel Bense und fügt hinzu: „Der Manufaktur-Laden bleibt eine erstklassige Adresse für gute Weine.“

Nach fünf Jahren neben dem Barockschloss in der Gemeinde Süderholz ist ab 2023 Schluss. „Das alles ist natürlich ein großer Schritt. Griebenow ist für uns auch ein Stück Zuhause geworden. Aber es wird mit Sicherheit auch weiterhin gemeinsame Aktionen geben“, sagt Bense. Doch das Schicksal sei nicht mehr abwendbar gewesen. „Unser Vermieter – der Pommersche Diakonieverein – hat uns zum Anfang des Jahres 2023 gekündigt. Das Gebäude soll abgerissen werden, um den Marstall in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen“, erklärt Bense. Ein harter Schlag, der die Lokal-Kulinariker kurz nach Weihnachten ereilte.

Trotz intensiver Gespräche konnte keine Lösung vor Ort gefunden werden. „Es ist schade um die Arbeit und Investitionen, die wir hier reingesteckt haben. Und auch weil die Manufaktur seit der Eröffnung 2017 nicht nur ein Ort der Kulinarik, sondern auch ein Ort des Austauschs für das Dorf und die Region geworden ist“, betont Bense. Nach wie vor werde nach einem neuen Produktionsstandort in der Region für die Feinkostprodukte gesucht. Der Onlineshop (www.genussmanufaktur.shop) bliebe ebenfalls mit bekanntem Angebot bestehen. Auch für kulinarische Geschenke und Präsentpakete.

Weiter geht’s sonntags und feiertags, aber ohne Backwaren

Große Veränderungen werden folgen, denn „wir werden leider keine Backwaren mehr anbieten. Aber natürlich bleibt unser beliebtes Bistro am Sonntag erhalten – am 16. April öffnen wir wieder (11-17 Uhr). Wir laden im Sommer zu Weinverkostungen ein und Sie können bei uns private Feiern für bis zu 20 Personen buchen“, erklärt Bense und ergänzt: „Unsere Liebe zum Norden und allem, was er so zu bieten hat, bleibt! Bei uns findet man weiterhin regionale Feinkost aus unserer Manufaktur und gute Weine aus dem Süden.“

Im Jahr 2023 gehen Bense und Gärtner auf beruflicher Ebene vorerst getrennte Wege. Von dem backenden Partner soll der Familie mehr Zeit zugutekommen. Währenddessen geht es für den Sommelier auf genussvolle Erkundung. „Ich plane eine mehrmonatige kulinarische Reise durch Europa“, erzählt Bense. Skandinavien, das Baltikum, Deutschland, aber auch Frankreich, Spanien und Portugal sollen Stationen sein. Neben der Inspiration unterwegs „möchte ich auch Kulinarik und Regionalität hier in unserer grandiosen Landschaft, von der rauen Ostsee bis zu den stillen Gewässern der Seenplatte, erfahrbar machen.“

Im Anschluss daran sollen die Erfahrungen und das Erlebte in Outdoor-Kochkursen verarbeitet werden. „An den schönsten Spots im Land. Käse, Fleisch, Obst und Gemüse aus der Region treffen auf Weine aus besten Lagen – in der Landschaft, in welcher die regionalen Lebensmittel erzeugt wurden“, beschreibt der Süderholzer und sagt weiter: „Dafür entsteht im Moment eine kleine rollende Küche in einem speziell angefertigten Pkw-Anhänger. Darin findet sich alles, was man braucht, um auf offenem Feuer anspruchsvoll zu kochen.“ Doch bis es so weit ist, gebe es noch genug zu tun und das letzte Jahr in Griebenow soll genutzt werden. Damit begonnen wird Ostersamstag und Ostersonntag – wie gewohnt – von 11 bis 17 Uhr.

