Griebenow

Eines der schönsten pommerschen Barockschlösser bekommt gerade dank millionenschwerer finanzieller Zuwendungen des Landes seinen alten Glanz zurück. Eigentümer des Griebenower Herrenhauses ist seit 2003 ein Förderverein. Zu DDR-Zeiten war das Schloss lange Jahre Pflegeheim. Es wurden unter anderem die Fassade vereinfacht und Figurenschmuck entfernt, so dass die ursprüngliche Schönheit dem uneingeweihten Betrachter des Äußeren verborgen blieb.

Das 1707 bis 1709 für den schwedischen Feldherren Graf Carl Gustaf Rehnskiöld errichtete Herrenhaus und die zugehörige Parkanlage gelten als das womöglich bedeutendste Zeugnis der schwedischen Großmachtzeit (zwischen 1611 und 1721) im Norden Deutschlands. Das Gelände ist etwa 14 Hektar groß. Aber nicht nur Schloss und Park machen Griebenow zu einem der sehenswertesten Orte des Greifswalder Umlandes. Historische Wirtschaftsgebäude und Landarbeiterhäuser blieben erhalten. Nach der Wende wurde ein etwa 34 Hektar großes Sanierungsgebiet für das historische Griebenow festgelegt.

Landarbeiterhäuser in der Parkstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dazu kommen die Bauten der Bauern, die 1930 infolge der Aufsiedlung von Ländereien nach Griebenow kamen. Die Gutsanlage blieb trotz diverser Eingriffe in der DDR-Zeit in hohem Maße intakt. Das Bettenhaus des Pflegeheims wurde bereits abgerissen.

Großes Neubauprogramm begann vor Erstem Weltkrieg

Unser Spaziergang gemeinsam mit dem Griebenow-Experten Detlef Schnell beginnt auf dem Parkplatz.

Dank der durch das Greifswalder Büro Morgenstern im Auftrag der Gemeinde veranlassten Beschilderung von Gebäuden mit Angaben zu Baujahr und Nutzung lässt sich der Ort gut erschließen. Zunächst geht es die Parkstraße Richtung Bisdorfer Weg entlang. Anfang des 19. Jahrhunderts, bis in den Ersten Weltkrieg hinein, wurden hier Mehrfamilien-Wohnhäuser für die Arbeiter errichtet. Damals war Graf Siegfried von Keffenbrinck der Gutsbesitzer. Er starb 1920.

Die Arbeiter bekamen Naturalien, das Deputat. Damit fütterten sie unter anderem Schweine; Ställe für die Borstentiere an den Häusern erinnern daran. Es gibt ferner einen Stall für die Kühe der Deputatarbeiter. „Die Häuser wurden dann von Siedlern genutzt“, erzählt Detlef Schnell. Viele lebten schon zuvor im Dorf. Eines der Landarbeiterhäuser wurde nach der Aufsiedlung Gemeindehaus, so Schnell. Zum Teil erfolgten Umbauten.

Das Inspektorenhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Am Parkweg liegen das Maschinen- und Düngerlager, die Stellmacherei und Zimmerei, der Bullenstall, die sogenannte Turmscheune von 1916, die schon 2011 beim Start der Opernalefestivals 2011 dessen Spielstätte war. An der Ecke Bisdorfer Weg steht das stattliche Haus des Gutsinspektors.

Hier könnte man einen Abstecher Richtung Dreizehnhausen machen. Links liegt ein Teich, am Ende des Dorfes, rechts ein zweiter, in dem viele Griebenower früher Schwimmen lernten, wie Detlef Schnell erzählt.

Der Kopf weist auf die Insassen hin Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gleich daneben befindet sich ein frühdeutscher Turmhügel. Vermutlich stand hier ein sogenanntes Festes Haus, das von einem Graben umgeben war. Zurück an der Parkstraße gehen wir an weiteren Gebäuden aus der Gutszeit vorbei, ehe wir in den Schlossweg einbiegen. Die Nummer 25 ist eines der von den Siedlern errichteten Häuser. Im Hintergrund ist der Fachwerkbau des um 1770 gebauten Gartenhauses zu sehen.

„Garagen“ für die Kutschen am Eingang

Der Schlossweg führt direkt zum Schloss. Die viel fotografierten Meutehäuser/Meutetürme links und rechts der Zufahrt tragen ihren Namen zu Unrecht, schätzt Detlef Schnell ein. In den Gebäuden mit quadratischen Grundrissen mit Morgensternen auf den Spitzen der Dächer wohnten keine Hunde. Es sind um 1710 errichtete Remisen. Hier wurden Kutschen untergestellt. Die beiden Häuser haben große Tore. Das benachbarte, heute Remise genannte kleine Gebäude wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut und hat schon verschiedenen Zwecken gedient. Seit 2003 befindet sich im Haus ein wegen der Pandemie geschlossener kleiner Laden, der sich mit seinen Angeboten in der Gegend etabliert hat.

Altes Wirtschaftsgebäude sucht Investor

Links und rechts standen bis zum Abriss 1836 zwei barocke Kavalierhäuser. Sie wurden nach Abriss durch die jetzigen Häuser, den Marstall und das Wirtschaftsgebäude, ersetzt. Beide sind sanierungsbedürftig. Der Marstall wurde 1983 bis 1988 für das Pflegeheim umgebaut, unter anderem die mittleren Pferdeboxen entfernt. 2014 endete diese Nutzung. Unter anderem sind im Haus jetzt die Vorpommersche Genussmanufaktur und ein Pflegestützpunkt zu finden. Das gegenüberliegende Wirtschaftsgebäude müsste dringend saniert werden, es steht leer. Laut Detlef Schnell gab es schon Interessenten.

Park mit Teich und Gutsherrengrab

Der Keffenbrinck-Grabstein im Park Quelle: Eckhard Oberdörfer

Um den weitläufigen, sehenswerten Park haben sich schon zu DDR-Zeiten interessierte Bürger gekümmert. Eine Linden- und eine Kastanienallee laden zum Spaziergang ein. Bemerkenswert ist die große Zahl der Eiben.

Ein Wiederaufbau der 1997 abgerissene Orangerie ist im Gespräch. Zur Insel im großen, eckigen Teich führt eine Brücke. Wenn man auf halber Strecke vom Hauptweg rechts abbiegt, kommt man zu dem marmornen Grabkreuz, das an den 1920 verstorbenen Siegfried Graf von Keffenbrinck und seine Frau erinnert. Die Grabstätte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigt, das Denkmal umgerissen. Ende der 1980er-Jahre richtete das Parkaktiv das Grabmal wieder auf und umgab es mit einem Stück Gitter aus Deyelsdorf.

Fasanenhaus und Eiskeller

Wenn wir jetzt vom Schloss wieder Richtung Parkstraße gehen, kommt man am Fasanenhaus, einem 1998 vollständig erneuerten Fachwerkbau vorbei. Daneben liegt der Eiskeller. Wer auf den Hügel steigt, kann durch ein Gitter in die Tiefe schauen. In der Vor-Kühlschrank-Zeit wurde im Winter auf Gewässern geborgenes Eis hier verwahrt und in der warmen Jahreszeit zum Kühlen verwendet.

Eine einmalige Kapelle

Die Kapelle Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von hier sollte man auf jeden Fall noch zu der 1653 für dem Kämmerer von Schwedisch-Pommern, Gerdt Antonisson Rehnskiöld, errichteten Kapelle gehen. Der 15-eckige, rot gestrichene Zentralbau aus Fachwerk mit den Masken am Traufgesims und der originalen Ausstattung ist laut Detlef Schnell einmalig in Norddeutschland. Das Denkmal der Schwedenzeit müsste dringend saniert werden. Die Schäden sind unübersehbar. Im Sommer letzten Jahres hieß es, dass das in diesem Jahr passieren könnte. Zu der von einer Mauer umgebenen Kapelle mit Friedhof muss man unter dem Geläute des Glockenstuhls hindurchgehen. Die Glocken wurden 1653 und 1655 von dem Greifswalder Peter Baner gegossen.

Auf dem Friedhof gibt es die Grabstätte der Familie des Grafen von Keffenbrinck aus dem 19. Jahrhundert sowie einen Findling und eine Grabtafel für den Vetter des letzten Keffenbrinck, Friedrich Ernst Freiherr von Langen-Keffenbrinck (1860–1935), der 1920 Griebenow erbte. Er war ein großer Pferdezüchter.

Von Eckhard Oberdörfer