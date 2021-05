Grillverbot in Greifswald: Einschränkungen sind unverständlich

Angesichts der vielen Verbote kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Nun soll auch noch das Grillen im Freien massiv eingeschränkt werden. Das mag den vielen Eigenheimbesitzern in der Reihen der Bürgerschaftsmitglieder vielleicht egal sein. Die Mehrheit der Greifswalder allerdings wohnt nicht im Haus mit Garten. All jene freuen sich über die vielen Parks und Freiflächen, auf denen bei schönem Wetter selbstverständlich auch gerne gegrillt wird. Jede verbotene Fläche ist hier eine zu viel. Ebenso fatal wäre die Beschränkung auf extra ausgewiesene betonierte Grillplätze. Auch das würde die Zahl der Menschen, die zeitgleich grillen können stark reduzieren und für unnötigen zusätzlichen Beton in grünen Erholungsoasen führen. Warum muss etwas geändert werden, was bislang ganz ohne Verbote wunderbar funktioniert?

Von Katharina Degrassi