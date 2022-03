Beim Brötchenkauf Gutes tun. Das ist jetzt in den Filialen der Stadtbäckerei Kühl möglich, denn dort haben selbst gebastelte Spenden-Tiere Einzug gehalten. Geholfen wird so dem Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder Greifswald e. V. Mit den Spenden soll ein Objekt in Zingst gefördert werden, in dem sich kranke Kinder und deren Familie erholen sollen.